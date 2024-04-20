Унион Берлин – Бавария где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 20 апреля
В субботу, 20 апреля, сыграют Унион Берлин и Бавария в 30 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч! Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Унион Берлин – Бавария
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи Унион Берлин
- Аугсбург – Унион : 2 – 0
- Унион – Байер : 0 – 1
- Айнтрахт Ф – Унион : 0 – 0
- Унион – Магдебург : 3 – 1
- Унион – Вердер : 2 – 1
Последние матчи Бавария
- Бавария – Арсенал : 1 – 0
- Бавария – Кельн : 2 – 0
- Арсенал – Бавария : 2 – 2
- Хайденхайм – Бавария : 3 – 2
- Бавария – Боруссия Д : 0 – 2
Прогноз на матч Унион – Бавария
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