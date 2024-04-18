Соболев поздравил «Спартак» со 102-летием: «Героями не рождаются, историю писали и пишем мы. И это всегда история побед»
Александр Соболев поздравил «Спартак» со 102-летием в соцсетях.
18 апреля 1922 года предшественник «Спартака» команда МКС (Московский кружок спорта) провела свой первый футбольный матч.
«Спартак» – это годы большого труда и великая история, – а значит, огромная ответственность и честь. Добраться до него дано далеко не всем. Это понимает каждый.
Почему же для нас так важна история? Потому что героями не рождаются. Потому что историю писали и пишем мы. И это всегда история побед.
Победа – это наследие, которое мы должны нести в завтрашний день, и это энергия, которой мы заряжаемся друг от друга, когда мы вместе.
102 года! С днем рождения, красно-белые!» – написал нападающий «Спартака» в своем телеграм-канале.
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- Нет.
- И я не вижу. А они есть.
Во-первых, лично Соболев пока что никакую историю не пишет. Даже для истории провалов его имя слишком незначительно.
Во-вторых, победы в «Спартаке» в последние годы только над здравым смыслом.
Историю писали Симонян, Крутиков, Логофет, Цымбаларь, Тихонов, Гаврилов, Нетто.
А Соболев и его нынешние подельники эту историю переписывают со знаком минус.
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Звучит пафосно, но у Спартака за 20 лет - всего 2 титула
И 9 "хусаиновских чемпионств", всё липа! Скоро Зенит вас обойдёт своими заслуженными победами над вашими липовыми. Что тогда писа́ть здесь будешь? О чёрно-белой хронике династии Старостиных? 😄😄😄
Я много смотрел футбол в 90-е. Было понятие “домашнее судейство”. Спартаку могли присвистеть в Москве. Но могли и прибить во Владикавказе или Волгограде.
Как же обидно, да, что чемпионств даже у Локо за последние годы столько же, а если взять, хотя бы 20, то там питерские и кони впереди далеко, да ещё и со с.ми еврочашками