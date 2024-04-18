Соболев поздравил «Спартак» со 102-летием: «Героями не рождаются, историю писали и пишем мы. И это всегда история побед»

Александр Соболев поздравил «Спартак» со 102-летием в соцсетях.

18 апреля 1922 года предшественник «Спартака» команда МКС (Московский кружок спорта) провела свой первый футбольный матч.

« » – это годы большого труда и великая история, – а значит, огромная ответственность и честь. Добраться до него дано далеко не всем. Это понимает каждый.

Почему же для нас так важна история? Потому что героями не рождаются. Потому что историю писали и пишем мы. И это всегда история побед.

Победа – это наследие, которое мы должны нести в завтрашний день, и это энергия, которой мы заряжаемся друг от друга, когда мы вместе.

102 года! С днем рождения, красно-белые!» – написал нападающий «Спартака» в своем телеграм-канале.

«Спартак» поздравил болельщиков со 102-летием клуба: «Больше столетия продолжается красно-белая история, полная трофеев и рекордов»