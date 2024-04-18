Соболев поздравил «Спартак» со 102-летием: «Героями не рождаются, историю писали и пишем мы. И это всегда история побед»

Теги Спартак премьер-лига Россия соцсети история Александр Соболев Футбол

Александр Соболев поздравил «Спартак» со 102-летием в соцсетях.

18 апреля 1922 года предшественник «Спартака» команда МКС (Московский кружок спорта) провела свой первый футбольный матч. 

«Спартак» – это годы большого труда и великая история, – а значит, огромная ответственность и честь. Добраться до него дано далеко не всем. Это понимает каждый.

Почему же для нас так важна история? Потому что героями не рождаются. Потому что историю писали и пишем мы. И это всегда история побед.

Победа – это наследие, которое мы должны нести в завтрашний день, и это энергия, которой мы заряжаемся друг от друга, когда мы вместе.

102 года! С днем рождения, красно-белые!» – написал нападающий «Спартака» в своем телеграм-канале.

«Спартак» поздравил болельщиков со 102-летием клуба: «Больше столетия продолжается красно-белая история, полная трофеев и рекордов»

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117 комментариев
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напомните этому историку про бромантан, 1:18, уголовников старостиных (и их последователя промеса) и ручных судей в 90-е
+114
-40
+74
История побед в конкурсе дельфинов? Или о каких победах говорит Саша, указывая, что "историю пишем мы"?
+71
-9
+62
Что за пафосная чушь, особенно про победы и спартак😆
+50
-3
+47
Ну Соболь, ну выдал! Мальчик, историю побед давно пишет Зенит! КБ пишет только "некролог" на очередного тренера. Ваши "победы", это случайные ничьи с Зенитом, которым вы так радуетесь, будто в ЛЧ становитесь победителями.😂
+43
-4
+39
Ответ Michael Sh
напомните этому историку про бромантан, 1:18, уголовников старостиных (и их последователя промеса) и ручных судей в 90-е
Эту историю они предпочитают не вспоминать. Но мы то с вами знаем)))
+41
-14
+27
- Видишь победы?
- Нет.
- И я не вижу. А они есть.
+22
-1
+21
Ответ Камбоджа Иванов
История побед в конкурсе дельфинов? Или о каких победах говорит Саша, указывая, что "историю пишем мы"?
Победа над здравым смыслом, адекватностью, логикой и прочими абстрактными вещами.
+22
-4
+18
Соболев лукавит: Спартак не видел побед свыше 20 лет толком, ни в ЧР, ни в кубке, ни где-либо ещё. Только с Каррерой выстрелило разок, а всё наследие Спартака закончилось после девяностых. Плюс Промеса с уголовным прошлым укрывали до последнего, но не прокатило.
+21
-4
+17
Ответ Денис Уколов
Комментарий скрыт
ЦСКА меньше года назад Кубок России выиграл
+20
-4
+16
Ответ R14052010
Комментарий скрыт
Родной, какие 2 полуфинала ЛЧ у КБ? Плохо ты историю своего клоунского клуба знаешь. 1 полуфинал и тот чисто случайный. И запомни на будущее - за полуфинал медалей и кубков не дают. У Зенита 2 еврокубка, у ЦСКА - 1. У КБ - 0! Вот и завидуй этим двум клубам, т.к. КБ просто нули по сравнению с ними.
+18
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+15
Какие писатели, такая и история пишется.
+14
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Ответ R14052010
Комментарий скрыт
10 раз? в 1/4 финала?? ЛЧ??? спартак???? 81й год, 91й, 96й. три раза в плей-офф. вы хоть борщом закусите.
+18
-5
+13
Вы давно способны только вляпываться в истории.
+11
0
+11
Какую-то ерунду снёс.

Во-первых, лично Соболев пока что никакую историю не пишет. Даже для истории провалов его имя слишком незначительно.

Во-вторых, победы в «Спартаке» в последние годы только над здравым смыслом.
+12
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Какую славную историю побед написал Спартаке Соболев за 4 года присутствия в команде? Побед в конкурсе "у кого причиндалы виднее"?
+10
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Саня, ну елы палы, какую историю побед ты пишешь? В Доте? В медиалиге?
+9
0
+9
Не болельщик Спартака, но Соболев тут с какого перепугу?
Историю писали Симонян, Крутиков, Логофет, Цымбаларь, Тихонов, Гаврилов, Нетто.
А Соболев и его нынешние подельники эту историю переписывают со знаком минус.
+9
0
+9
История. Победы. Соболев

Найдите в этом ряду лишнее слово
+8
0
+8
Ответ R14052010
Комментарий скрыт
За полуфинал кубок или медали дают? За победу в Кубе УЕФА вручают кубок.
+8
-1
+7
"И это всегда история побед"

Звучит пафосно, но у Спартака за 20 лет - всего 2 титула
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Только не Соболеву об этом говорить. Лучше бы промолчал...
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Вы пишите анти историю Спартака.
+6
0
+6
Ответ Михон Мясной
Комментарий скрыт
То же самое можно сказать про "старостинское" жульничество КБ. В советское время всё ЦК болело за этот цирк и вешали им липовые золотые медали. Потом в 90-е продолжили. Благо в нулевых эту КБ уголовщину раскусили и теперь все наконец видят, что это обычный середняк и все его т.н. титулы - липа!
+8
-2
+6
Какой-то бессмысленный набор слов, собранный в предложения. Скорее всего писала нейросеть.
+3
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Ответ R14052010
Не завидуй, иди в школу, а то писать так и не научился. Как бы тебе Марья Ивановна двойку не влепила завтра, лучше за это волнуйся, а не за то, что Спартака за 10 лет 9 Чемпионств с воспитанниками и без помощи судей.
Т.н. "свои воспитанники" в 90-х - это половина чемпионата Украины, которая перебежала в КБ-отстой после развала СССР. Хороши у вас тогда были ВАШИ "воспитанники". 😂😂😉
И 9 "хусаиновских чемпионств", всё липа! Скоро Зенит вас обойдёт своими заслуженными победами над вашими липовыми. Что тогда писа́ть здесь будешь? О чёрно-белой хронике династии Старостиных? 😄😄😄
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Ответ R14052010
2 полуфинала ЛЧ, 5 полуфиналов ЛЕ, топовые матчи с Реалом, Интером, Миланом, Барсой, Аяксом, 3 0 с Наполи и 3 0 с Мадридом, 4 1 с Аяксом, 10 четверть финалов ЛЧ, победа над топами Европа, вот это победы, запиши себе на лбу
Сколько-сколько полуфиналов ЛЕ? Хоть сами турниры различаете?
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+2
Ответ Michael Sh
напомните этому историку про бромантан, 1:18, уголовников старостиных (и их последователя промеса) и ручных судей в 90-е
Насчет ручных судей не согласен.
Я много смотрел футбол в 90-е. Было понятие “домашнее судейство”. Спартаку могли присвистеть в Москве. Но могли и прибить во Владикавказе или Волгограде.
+3
-1
+2
Ответ R14052010
Комментарий удален модератором
У Зенита, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Учу тебя считать - 2 (два)! У клоунского клуба КБ, еврокубков - 0 (ноль)! Тебе оценка - 2 (два). Такая же, сколько еврокубков у Зенита. Урок окончен.😂😂😂
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+2
Ответ Михон Мясной
Упртый, что ли??? Каких "свыше 20 лет"? Чемпионство 2017 и Кубок 2022 прошли мимо тебя?
Кора Дель соль еще посчитай.
Как же обидно, да, что чемпионств даже у Локо за последние годы столько же, а если взять, хотя бы 20, то там питерские и кони впереди далеко, да ещё и со с.ми еврочашками
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-1
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Ответ Michael Sh
напомните этому историку про бромантан, 1:18, уголовников старостиных (и их последователя промеса) и ручных судей в 90-е
Забавно, что 0:7 от Ливерпуля они не считают позором(подумаешь, сильная команда, финалисты ЛЧ же), да и 1:7 тоже, наверное
+5
-3
+2
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