«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за отказ игроков давать интервью после матча с «Сочи»

Теги Спартак премьер-лига Россия КДК РФС Артур Григорьянц ТАСС деньги Футбол

«Спартак» получил штраф за отказ футболистов общаться в микст-зоне.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за отказ игроков от общения с прессой по итогам матча 24-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (0:1).

Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Массовый проход футболистов «Спартака» в обход микст-зоны, отсутствие интервью игроков. Это повторное нарушение в течение сезона. Штраф – 100 тысяч рублей. Задержка выхода на второй тайм команды – штраф 20 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

«Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 23 матчах.

Соболев отказался говорить с журналистами: «По определенным правилам я должен к вам выйти, но как не общался, так не буду»

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Позорно слили последней команде чемпа - наверное, стыдно стало и сказать было нечего😐
+8
-1
+7
Ответ Детрит
Игра в одни ворота. Я понимаю, регламент, все дела. Но журналистам тоже надо понимать, почему мимо них проходят. За провокационные вопросы и искажение смысла сказанного надо бы тоже редакции ресурсов наказывать рублем. Глядишь, и чуточку лучше наша спортивная журналистика станет.
С ЗП от ляма евро не могут подойти и сказать, что проиграли. Пффф. Детский сад
+7
-3
+4
Можно клубу абонемент на сезон сразу купить?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий