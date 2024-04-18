«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за отказ игроков давать интервью после матча с «Сочи»

«Спартак» получил штраф за отказ футболистов общаться в микст-зоне.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за отказ игроков от общения с прессой по итогам матча 24-го тура Мир с «Сочи» (0:1).

Об этом сообщил глава комитета .

«Массовый проход футболистов «Спартака» в обход микст-зоны, отсутствие интервью игроков. Это повторное нарушение в течение сезона. Штраф – 100 тысяч рублей. Задержка выхода на второй тайм команды – штраф 20 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

« » занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 23 матчах.

Соболев отказался говорить с журналистами: «По определенным правилам я должен к вам выйти, но как не общался, так не буду»