Аллегри о будущем: «Слухи об игроках и тренере появляются не впервые. «Юве» борется за Кубок Италии и топ-4 – идем к поставленной цели»
Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о своем будущем в «Ювентусе».
Ранее появилась информация, что Аллегри может покинуть пост главного тренера туринцев этим летом.
«В этот период слухи об игроках и тренере появляются не впервые, мы относимся к этому спокойно. Нам нужно сосредоточиться.
Я сказал игрокам, что они работают с 15 июля, в течение 6-7 месяцев, чтобы достичь поставленных целей, чтобы в марте быть на пути к этому. Сейчас апрель, мы в играем Кубке Италии и можем попасть в топ-4 [Серии А] – мы идем к цели, ради которой мы работали. Нужно поставить себе четкую задачу, которую нужно выполнить», – сказал главный тренер «Ювентуса».
(подправте если я ошибаюсь)