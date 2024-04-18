Аллегри о будущем: «Слухи об игроках и тренере появляются не впервые. «Юве» борется за Кубок Италии и топ-4 – идем к поставленной цели»

Теги Ювентус серия А Италия Кубок Италии Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о своем будущем в «Ювентусе».

Ранее появилась информация, что Аллегри может покинуть пост главного тренера туринцев этим летом.

«В этот период слухи об игроках и тренере появляются не впервые, мы относимся к этому спокойно. Нам нужно сосредоточиться.

Я сказал игрокам, что они работают с 15 июля, в течение 6-7 месяцев, чтобы достичь поставленных целей, чтобы в марте быть на пути к этому. Сейчас апрель, мы в играем Кубке Италии и можем попасть в топ-4 [Серии А] – мы идем к цели, ради которой мы работали. Нужно поставить себе четкую задачу, которую нужно выполнить», – сказал главный тренер «Ювентуса».

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9 комментариев
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Лет пять назад для Юве "мы можем попасть в топ-4 и идем к этой цели" были бы позором.
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Ответ Детрит
Лет пять назад для Юве "мы можем попасть в топ-4 и идем к этой цели" были бы позором.
Но потом пришел криштик и остановил гегемонию Юве:)💪
+7
-4
+3
Хейтеры Макса, лица к осмотру ! Реал вчера по его тактике прошёл Ман Сито, заседая 99% времени в своей штрафной чётко по конспектам мастера. Футбол - простая игра, не нужно усложнять
+2
-1
+1
Надо бы напомнить этому гению, что при выходе в полуфинал Аталанты и Фиорентины в полуфинал уефа и конфереции, для участия в следующем ЛЧ Ювентус устраивает и 5 место в серии а. А то в каждом интервью одно и тоже топ4 топ4.
(подправте если я ошибаюсь)
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Превратил клуб в посредственность
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Красавчик. Фиг его что собьет с понталыки. Кальма как образ жизни. Мало у кого так получается.
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