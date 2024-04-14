Алессандро Матри: «Трудно полагать, что «Ювентус» и Аллегри продолжат сотрудничество. Нельзя доходить до такой точки и продолжать тянуть время»

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Алессандро Матри Футбол

Алессандро Матри ожидает, что Массимилиано Аллегри уйдет из «Ювентуса».

На данный момент туринская команда находится на третьей позиции в турнирной таблице Серии А.

В 32-м туре «Ювентус» сыграл вничью с «Торино» (0:0).

«Между клубом и Массимилиано Аллегри слишком большая дистанция, и трудно полагать, что они смогут продолжить сотрудничество.

Нельзя доходить до такой точки в проекте и продолжать тянуть время», – сказал бывший нападающий команды Алессандро Матри в интервью DAZN.

6 комментариев
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Ну вот, обычный игрок, адекватный комментарий, че блин у нас одни ротены и быстровы епты
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Аллегри не уровень Юве щас, к сожалению. Спасибо ему за финал ЛЧ, но надо двигаться дальше. Его футбол крайне надоел, что болельщикам, что руководству, уверен.
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Ответ rusik krasav4ik
Ну вот, обычный игрок, адекватный комментарий, че блин у нас одни ротены и быстровы епты
Гвардиола, Конте, Анчелотти обычные игроки были, а сейчас лучшие тренера мира
+2
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+2
А когда-то Аллегри тащил собой Матри, сначала в Милан потом в Ювентус
+1
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+1
Ответ Азатполат Новуров
Гвардиола, Конте, Анчелотти обычные игроки были, а сейчас лучшие тренера мира
Высота Эвереста составляет более восьми тысячи метров
+1
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+1
Ответ Азатполат Новуров
Гвардиола, Конте, Анчелотти обычные игроки были, а сейчас лучшие тренера мира
Если не ошибаюсь, три капитана из трех, если мы перестали играть в игру про невероятные факты блет
+1
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