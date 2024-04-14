Алессандро Матри: «Трудно полагать, что «Ювентус» и Аллегри продолжат сотрудничество. Нельзя доходить до такой точки и продолжать тянуть время»

Алессандро Матри ожидает, что Массимилиано Аллегри уйдет из «Ювентуса».

На данный момент туринская команда находится на третьей позиции в турнирной таблице Серии А.

В 32-м туре « » сыграл вничью с «Торино» (0:0).

«Между клубом и слишком большая дистанция, и трудно полагать, что они смогут продолжить сотрудничество.

Нельзя доходить до такой точки в проекте и продолжать тянуть время», – сказал бывший нападающий команды в интервью DAZN.