Алессандро Матри: «Трудно полагать, что «Ювентус» и Аллегри продолжат сотрудничество. Нельзя доходить до такой точки и продолжать тянуть время»
Алессандро Матри ожидает, что Массимилиано Аллегри уйдет из «Ювентуса».
На данный момент туринская команда находится на третьей позиции в турнирной таблице Серии А.
В 32-м туре «Ювентус» сыграл вничью с «Торино» (0:0).
«Между клубом и Массимилиано Аллегри слишком большая дистанция, и трудно полагать, что они смогут продолжить сотрудничество.
Нельзя доходить до такой точки в проекте и продолжать тянуть время», – сказал бывший нападающий команды Алессандро Матри в интервью DAZN.