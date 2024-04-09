Аллегри, вероятно, уйдет из «Ювентуса» летом, хотя его контракт рассчитан до 2025-го

Массимилиано Аллегри, вероятно, покинет «Ювентус» по окончании сезона.

Как рассказал со ссылкой на свои источники, уход Аллегри из « » летом ожидается. Он покинет клуб, хотя контракт с ним рассчитан до лета 2025 года.

вернулся в «Ювентус» в мае 2021 года, но так и не взял ни одного трофея. Сейчас туринский клуб занимает 3-е место в таблице Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 20 очков.

Первый этап работы Аллегри в «Ювентусе» продолжался с 2014 по 2019 год. За это время клуб выиграл 11 трофеев.