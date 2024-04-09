Аллегри, вероятно, уйдет из «Ювентуса» летом, хотя его контракт рассчитан до 2025-го

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы Массимилиано Аллегри Фабрицио Романо Футбол

Массимилиано Аллегри, вероятно, покинет «Ювентус» по окончании сезона.

Как рассказал Фабрицио Романо со ссылкой на свои источники, уход Аллегри из «Ювентуса» летом ожидается. Он покинет клуб, хотя контракт с ним рассчитан до лета 2025 года.

Аллегри вернулся в «Ювентус» в мае 2021 года, но так и не взял ни одного трофея. Сейчас туринский клуб занимает 3-е место в таблице Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 20 очков.

Первый этап работы Аллегри в «Ювентусе» продолжался с 2014 по 2019 год. За это время клуб выиграл 11 трофеев.

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11 комментариев
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Не сдавайся, Мужик, отработай контракт до конца. Всё у тебя получится.
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Как хейтеру Турина было забавно конечно наблюдать за максом победоносным последние сезоны, но все таки хочется сильного Ювентуса, если Интер с Миланом останутся при своих и к ним ещё добавится Юве, то можно уже делать сериал снова великим)
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Значит есть вероятность,что он не уйдет
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скрестим пальцы...
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Та не, бред какой-то, уходить зачем-то
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Ответ Не уверен!!
Значит есть вероятность,что он не уйдет
уже наверно не вероятность,а факт.Судя по послематчевым интервью он уже смирился что не получилось во второй приходе повторить успех как в первый раз.Да и игроки возможно такой игрой пытаются снять Макса.
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