Аллегри, вероятно, уйдет из «Ювентуса» летом, хотя его контракт рассчитан до 2025-го
Массимилиано Аллегри, вероятно, покинет «Ювентус» по окончании сезона.
Как рассказал Фабрицио Романо со ссылкой на свои источники, уход Аллегри из «Ювентуса» летом ожидается. Он покинет клуб, хотя контракт с ним рассчитан до лета 2025 года.
Аллегри вернулся в «Ювентус» в мае 2021 года, но так и не взял ни одного трофея. Сейчас туринский клуб занимает 3-е место в таблице Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 20 очков.
Первый этап работы Аллегри в «Ювентусе» продолжался с 2014 по 2019 год. За это время клуб выиграл 11 трофеев.