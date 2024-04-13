«Ювентус» выиграл 2 из 11 последних матчей в Серии А

«Ювентус» сыграл вничью в трех из шести последних матчей в Серии А.

Сегодня команда разделила очки с « » в 32-м туре.

Начиная с 3 марта «бьянконери» в чемпионате победили только один раз – «Фиорентину» (1:0). Также у них два поражения и три ничьих.

В 11 последних матчах в Серии А « » выиграл дважды.

19 апреля туринцы встретятся с «Кальяри».