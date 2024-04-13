«Ювентус» выиграл 2 из 11 последних матчей в Серии А

Теги Торино Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» сыграл вничью в трех из шести последних матчей в Серии А.

Сегодня команда Массимилиано Аллегри разделила очки с «Торино» в 32-м туре.

Начиная с 3 марта «бьянконери» в чемпионате победили только один раз – «Фиорентину» (1:0). Также у них два поражения и три ничьих.

В 11 последних матчах в Серии А «Ювентус» выиграл дважды.

19 апреля туринцы встретятся с «Кальяри».

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19 комментариев
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Более трусливого тренера чем Аллегри трудно найти . Наконец любимые 0-0
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Фанаты Ювентуса, хоть я и нелюблю ваш клуб, но врагу такого не пожелаешь, что у вас творится. Гоните этого физрука уже этим летом!
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Все на Пьяцца Кастелло.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Фанаты Ювентуса, хоть я и нелюблю ваш клуб, но врагу такого не пожелаешь, что у вас творится. Гоните этого физрука уже этим летом!
даже физруки лучше чем вот этот. от Ювентуса осталось только название
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Ювентус не может забить , Макс такой " Идея , заменю Влаховича забившего 15 голов в чемпионате на Кина с нулем в сезоне "
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Пустой, трусливый футбол от пустого, трусливого так называемого тренера.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Фанаты Ювентуса, хоть я и нелюблю ваш клуб, но врагу такого не пожелаешь, что у вас творится. Гоните этого физрука уже этим летом!
Ты бы еще к Элкану обратился тут, все таки он решает такие вопросы
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Будет очень глупо если Аллегри оставят после этого сезона
Он сколько угодно может ныть о слабом составе и тд,но за три года прогресса 0 у команды.С таким успехом можно было и неопытному Пирло доверить,а не увольнять после двух трофеев.Аллегри по итогу даже и кубок Италии не осилил взять
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Игра Ювентуса пытка для болельщиков. Каждый раз включаю матч с надеждой на что-то, а в конце жалею о потраченном времени. Даже если чудом выигрывают, смотреть на это невозможно. Лучше, мне кажется, условный матч Урала и Пари НН посмотреть.
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Всё равно Макс затащит старушенцию в заветную четвёрку.
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«Отличная новость» - написал в ответ Аллегри
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хорошо пару раз чудом отскакивали в концовках и выигрывали, а то щас рядом с Ромой тусовались в таблице
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Будет очень иронично, если вместо Аллегри назначат Моуриньо.
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Нужно Тьягу Мотта уговаривать и убирать Аллегри!
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В белых трусах чемпионами не становятся) жду от Аллегри такой басни на прессухе
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Ответ Cristiano Ronaldo
Фанаты Ювентуса, хоть я и нелюблю ваш клуб, но врагу такого не пожелаешь, что у вас творится. Гоните этого физрука уже этим летом!
Зачем так физруков обижать то?
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