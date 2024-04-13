«Ювентус» выиграл 2 из 11 последних матчей в Серии А
«Ювентус» сыграл вничью в трех из шести последних матчей в Серии А.
Сегодня команда Массимилиано Аллегри разделила очки с «Торино» в 32-м туре.
Начиная с 3 марта «бьянконери» в чемпионате победили только один раз – «Фиорентину» (1:0). Также у них два поражения и три ничьих.
В 11 последних матчах в Серии А «Ювентус» выиграл дважды.
19 апреля туринцы встретятся с «Кальяри».
Он сколько угодно может ныть о слабом составе и тд,но за три года прогресса 0 у команды.С таким успехом можно было и неопытному Пирло доверить,а не увольнять после двух трофеев.Аллегри по итогу даже и кубок Италии не осилил взять