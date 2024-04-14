Ндика схватился за грудь и лег на газон в конце игры «Ромы» с «Удинезе». Защитника унесли на носилках, матч решили не доигрывать

Теги Рома Удинезе Даниэле де Росси серия А Италия травмы происшествия судьи Лука Пайретто Эван Ндика Здоровье Футбол

Матч «Ромы» был остановлен из-за плохого самочувствия Эвана Ндика.

На 71-й минуте игры 32-го тура Серии А против «Удинезе» защитник сел, а затем и лег на газон, держась за грудь. Главный судья Лука Пайретто остановил игру.

Футболисту сборной Кот-д`Ивуара потребовалась срочная медицинская помощь. Его унесли в подтрибунное помещение на носилках. Покидая поле, игрок поднял большой палец вверх, продолжая держать руку на груди.

Команды не стали сразу возобновлять игру. Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси направился в раздевалку, затем вернулся и вместе со своими игроками и представителями «Удинезе» долго обсуждал ситуацию с рефери. На 83-й минуте было решено не продолжать матч.

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29 комментариев
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Ответ The red debil
Здоровья пацану! Трижды в этом сезоне ставил на игры, которые прерывали из-за за проблем с сердцем у игрока или болельщика. Сначала Борнмут Лутон, потом Болтон Шрюсбери, теперь вот Удинезе Рома
Бросай ты ставки, дядь, пожалей пацанов
+95
-1
+94
Будь здоров Ндика!
+48
-1
+47
Ответ igoruhanov85
как же упал уровень подачи новостей у спортса! чей игрок то в итоге?!
написали же, сборной Кот-д’Ивуара
+36
-1
+35
Держись! Здоровья тебе, воин!
+19
-2
+17
как же упал уровень подачи новостей у спортса! чей игрок то в итоге?!
+10
-2
+8
хм - даже матч дании доиграли, хотя там полная остановка сердца была. а тут что? настроение испортилось? тьфу.
+12
-4
+8
выглядело стремно, особенно по реакции тренера и игроков, правильное решение что остановили матч, Ндика здоровья!
+10
-4
+6
судя по трансляции – был в сознании, когда уносили в подтрибунку
+7
-1
+6
Здоровья пацану!
Трижды в этом сезоне ставил на игры, которые прерывали из-за за проблем с сердцем у игрока или болельщика.
Сначала Борнмут Лутон, потом Болтон Шрюсбери, теперь вот Удинезе Рома
+14
-8
+6
Здоровья!
+3
0
+3
Ответ The red debil
Здоровья пацану! Трижды в этом сезоне ставил на игры, которые прерывали из-за за проблем с сердцем у игрока или болельщика. Сначала Борнмут Лутон, потом Болтон Шрюсбери, теперь вот Удинезе Рома
Играй на бирже. Ставь на доллар🧐
+3
0
+3
Здоровья!надеюсь все обойдется!
+2
0
+2
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
вы и..от?
+2
0
+2
Здоровья Ндике, помню, в 20 фифе прокачал его до 85 рейтинга, топарем был. Здоровья, сил тебе, Ндика!!!
+2
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Многовато таких историй стало. Здоровья парню
+1
0
+1
Здоровья! Все чаще и чаще такие случаи стали появляться, плохая тенденция...
+1
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Здоровья.
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Ответ igoruhanov85
как же упал уровень подачи новостей у спортса! чей игрок то в итоге?!
В первом предложении сказано, что остановлена игра Ромы. Во втором — что проблемы были у защитника, игравшего против Удинезе. Очень сложно понять, чей игрок в итоге. )
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Ответ igoruhanov85
как же упал уровень подачи новостей у спортса! чей игрок то в итоге?!
талант не пропьёшь. аффтар мечтал стал сценаристом триллеров, но судьба определила постить новости на спортсе. он тут интригу вешает.
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Ответ igoruhanov85
как же упал уровень подачи новостей у спортса! чей игрок то в итоге?!
Ага, ещё бы возраст узнать
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Ответ f0mk4
Здоровья! Все чаще и чаще такие случаи стали появляться, плохая тенденция...
Последствия вакцинации
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Ответ The red debil
Здоровья пацану! Трижды в этом сезоне ставил на игры, которые прерывали из-за за проблем с сердцем у игрока или болельщика. Сначала Борнмут Лутон, потом Болтон Шрюсбери, теперь вот Удинезе Рома
Пожалуйста, ставь на Зенит🔥
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Ответ The red debil
Здоровья пацану! Трижды в этом сезоне ставил на игры, которые прерывали из-за за проблем с сердцем у игрока или болельщика. Сначала Борнмут Лутон, потом Болтон Шрюсбери, теперь вот Удинезе Рома
ты как Аарон Рэмси
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Ответ The red debil
Здоровья пацану! Трижды в этом сезоне ставил на игры, которые прерывали из-за за проблем с сердцем у игрока или болельщика. Сначала Борнмут Лутон, потом Болтон Шрюсбери, теперь вот Удинезе Рома
Нормально сказки стелишь)
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Здоровья Ндика
Форма Рома ❤️💛
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Не надо так
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Комментарий удален пользователем
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