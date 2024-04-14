Ндика схватился за грудь и лег на газон в конце игры «Ромы» с «Удинезе». Защитника унесли на носилках, матч решили не доигрывать

Матч «Ромы» был остановлен из-за плохого самочувствия Эвана Ндика.

На 71-й минуте игры 32-го тура Серии А против « » защитник сел, а затем и лег на газон, держась за грудь. Главный судья Лука Пайретто остановил игру.

Футболисту сборной Кот-д`Ивуара потребовалась срочная медицинская помощь. Его унесли в подтрибунное помещение на носилках. Покидая поле, игрок поднял большой палец вверх, продолжая держать руку на груди.

Команды не стали сразу возобновлять игру. Главный тренер «Ромы» направился в раздевалку, затем вернулся и вместе со своими игроками и представителями «Удинезе» долго обсуждал ситуацию с рефери. На 83-й минуте было решено не продолжать матч.