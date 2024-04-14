«Рома» о Ндика, схватившемся за грудь в матче с «Удинезе»: «Игрок в сознании и доставлен в больницу для обследования»
Эван Ндика находится под наблюдением врачей.
У защитника «Ромы» возникли проблемы со здоровьем в конце игры 32-го тура Серии А против «Удинезе». Он схватился за грудь и лег на газон.
Медперсонал унес футболиста на носилках. Матч возобновлен не был.
«После того как Эвану Ндика стало плохо на поле, матч «Удинезе» – «Рома» был приостановлен.
Игрок находится в сознании и был доставлен в больницу для обследования. Давай, Эван, мы с тобой», – говорится в сообщении в твиттере римского клуба.
Ндика схватился за грудь и лег на газон в конце игры «Ромы» с «Удинезе». Защитника унесли на носилках, матч решили не доигрывать