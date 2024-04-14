«Рома» о Ндика, схватившемся за грудь в матче с «Удинезе»: «Игрок в сознании и доставлен в больницу для обследования»

Теги Рома Удинезе серия А Италия травмы происшествия Эван Ндика Здоровье Футбол

Эван Ндика находится под наблюдением врачей.

У защитника «Ромы» возникли проблемы со здоровьем в конце игры 32-го тура Серии А против «Удинезе». Он схватился за грудь и лег на газон.

Медперсонал унес футболиста на носилках. Матч возобновлен не был.

«После того как Эвану Ндика стало плохо на поле, матч «Удинезе» – «Рома» был приостановлен.

Игрок находится в сознании и был доставлен в больницу для обследования. Давай, Эван, мы с тобой», – говорится в сообщении в твиттере римского клуба.

Ндика схватился за грудь и лег на газон в конце игры «Ромы» с «Удинезе». Защитника унесли на носилках, матч решили не доигрывать

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8 комментариев
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Ответ Мегамизантроп
матч то зачем откладывать...с Эриксеном на ЧЕ всё хуже было и доиграли...
Ну наверное потому что группу ЧЕ разыгрывают за неделю и на ЧЕ вообще нет возможности перенести матч?
+5
-1
+4
Ответ Мегамизантроп
матч то зачем откладывать...с Эриксеном на ЧЕ всё хуже было и доиграли...
Что доиграли? В тот день если мне не изменяет память никто не доигрывал
+3
0
+3
🧡❤️
+2
-2
0
что-то в последнее время тенденция пошла на игроков без сознания(
+2
-2
0
матч то зачем откладывать...с Эриксеном на ЧЕ всё хуже было и доиграли...
+4
-4
0
Не в курсе был, почему прервали((( здоровья Ндика!
+1
-1
0
Ответ Мегамизантроп
матч то зачем откладывать...с Эриксеном на ЧЕ всё хуже было и доиграли...
Тоже не понял, а если бы он ногу сломал (не дай бог конечно) и его тоже увезли на скорой то тоже не стали бы доигрывать? Игроки закончились что ли?
+3
-3
0
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