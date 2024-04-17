«Хетафе» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 32 тура испанской Ла Лиги, 21 апреля

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В воскресенье, 21 апреля, «Хетафе» и «Реал Сосьедад» проведут встречу в рамках чемпионата Испании по футболу. Поединок 32 тура национального первенства состоится в Хетафе, на арене «Колозеум Альфонсо Перес» при 13 градусах тепла и солнечной погоде – благоприятные условия для проведения поединка. Отметим, встречу начнут в 15:00 по московскому времени.

У обеих команд разные турнирные задачи. Хозяева планомерно завершают сезон, идут в середине турнирной таблицы. «Хетафе» не рискует вылететь из Примеры – в активе команды достаточно очков для сохранения места в Ла Лиге. В то же время команда не претендует и на места в еврокубках.

Сан-себастьянцы, наоборот, сохраняют шансы на попадание в еврокубки по итогам сезона. На данный момент команда идет в зоне Лиги Конференций, но при должном проявлении стабильности результатов, а также определенном стечении обстоятельств, команда сохраняет шансы оказаться по итогам сезона в Лиге Европы.

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Рекомендованные ставки на игру:

  • победа «Реала Сосьедад» – 2.17;
  • ТМ 2.5 – 1.46;
  • ОЗ нет – 1.64.

При формировании прогноза на матч «Хетафе» – «Реал Сосьедад» обратимся к статистике выступления коллективов в последних пяти поединках, подробно рассмотрим статистику в испанской Примере, ознакомися с лучшими бомбардирами и ассистентами команд, а также списками травмированных и дисквалифицированных игроков. Перед заключением ставки изучим историю противостояния команд, а также коэффициенты на исходы матча от букмекерской конторы «БетБум».

«Хетафе»

 

Хорхе Бордалас ведет свою команду на десятом месте в турнирной таблице. «Хетафе» в 31 матче чемпионата Испании выиграл девять встреч, в 12 поединках команда сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Коллектив забил 37 голов и пропустил 43 мяча. Отметим, в активе «Хетафе» 39 очков, столько же и идущего на девятом месте «Вильярреала» и у одиннадцатой «Осасуны».

В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

  • 13.04.24 «Райо Вальекано» – «Хетафе» 0:0;
  • 30.03.24 «Хетафе» – «Севилья» 0:1;
  • 16.03.24 «Хетафе» – «Жирона» 1:0;
  • 09.03.24 «Валенсия» – «Хетафе» 1:0;
  • 02.03.24 «Хетафе» – «Лас-Пальмас» 3:3.

Отметим победу команды над «Жироной» – одним из лидеров национального первенства. Остальные матчи вряд ли можно занести команде в актив: ничьи с середняками национального первенства, поражения от «Валенсии» и «Севильи», которые переживают явно не лучшие времена в своей истории.

В последних пяти встречах команда забила четыре гола и пропустила пять мячей. «Хетафе» владеет мячом на протяжении 44,2% игрового времени.

Лучший бомбардир команды – Борха Майораль. Испанец наколотил 17 голов, четыре с пенальти. Футболист провел 31 матч во всех турнирах. На втором месте идет Мэйсон Гринвуд – англичанин, права на которого принадлежат «Манчестеру Юнайтед», забил восемь голов, два с пенальти, в 29 поединках своей команды. На третьей строчке расположился Хуан Латаса с пятью голами в 30 поединках.

Лидирует в списке лучших ассистентов команды Диего Рико. Испанец отдал семь результативных передач в 29 поединках «Хетафе» во всех турнирах. На втором месте идет Мэйсон Гринвуд с пятью ассистами в 29 встречах, на третьей строчке расположился Карлес Аленья. Воспитанник «Барселоны» записал на свой счет четыре результативные передачи в 27 матчах команды.

В предстоящей встрече команде не помогут полузащитник Мауро Арамбарри и форвард Борха Майораль. Оба игрока выбыли из строя из-за травм.

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«Реал Сосьедад»

 

Подопечные Иманола Альгуасила идут в зоне Лиги Конференций. Сан-себастьянцы имеют в свеом активе 50 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице. Команда в 31 поединке национального первенства выиграла 13 матчей, в 11 встречах сыграла вничью и потерпела семь поражений. «Реал Сосьедад» забил 45 голов, а пропустила команда 33 гола. Отметим, сан-себастьянцы отстают от идущего на пятом месте «Атлетика» на семь баллов, при этом команда на три балла обгоняет «Валенсию», которая идет на седьмом месте в турнирной таблице.

В последних пяти матчах «Реал Сосьедад» продемонстрировал следующие результаты:

  • 14.04.24 «Реал Сосьедад» – «Альмерия» 2:2;
  • 31.03.24 «Алавес» – «Реал Сосьедад» 0:1;
  • 15.03.24 «Реал Сосьедад» – «Кадис» 2:0;
  • 09.03.24 «Гранада» – «Реал Сосьедад» 2:3;
  • 05.03.24 «Реал Сосьедад» – ПСЖ 1:2.

Команда довольно неплохо провела предыдущие игры. Сан-себастьянцы взяли очки в матчах с командами, с которыми должны были набирать максимум баллов (за исключением ничейного исхода с «Альмерией» – одним из аутсайдеров национального первенства). Также команда проиграла ПСЖ – поражение нельзя ставить в вину сан-себатьсянцев, хотя бы из-за разного класса команд.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Микель Ойарсабаль. Испанец в 37 матчах команды во всех турнирах наколотил 14 голов, три из которых отправил с одиннадцатиметровой отметки. На втором месте идет Такефуса Кубо с семью голами в 35 матчах, а на третьей строчке расположились Браис Мендес и Микель Мерино. Оба игрока наколотили по семь голов в 39 встречах.

Браис Мендес лидирует в списке ассистентов команды – футболист записал на свой счет восемь результативных передач. На втором месте идет Микель Мерино с пятью результативными передачами в 39 поединках, на третьей строчке расположился Такефуса Кубо с четырьмя ассистами в 35 матчах команды.

Что касается выступления Арсена Захаряна, то россиянин в 22 матчах сан-себастьянцев забил один гол и отдал два ассиста. Футболист провел на поле в форме испанского клуба 973 минуты, в 10 поединках выходил на замену, в 12 матчах начинал игры в стартовом составе, а еще в 12 играх оставался на скамейке запасных. Захарян получил одну желтую карточку.

Команде в предстоящей встрече из-за дисквалификации не поможет Мартин Меркеланс, из-за травм не сыграют Айен Муньос, Карлос Фернандес и Браис Мендес.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Хетафе» – «Реал Сосьедад»

 

История противостояния команд насчитывает 31 матч, в котором 13 раз побеждали футболисты «Хетафе», еще в девяти играх выигрывал «Реал Сосьедад». В последних пяти очных встречах команд были зафиксированы следующие результаты:

  • 24.09.23 «Реал Сосьедад» – «Хетафе» 4:3;
  • 08.04.23 «Реал Сосьедад» – «Хетафе» 2:0;
  • 11.09.22 «Хетафе» – «Реал Сосьедад» 2:1;
  • 23.01.22 «Реал Сосьедад» – «Хетафе» 0:0;
  • 03.10.21 «Хетафе» – «Реал Сосьедад» 1:1.

Аналитик букмекерской конторы «БетБум» на победу гостей дают коэффициент 2.17, ничью оценивают в 3.31, а вот победу «Хетафе» котируют в 3.96. Вполне оправданные котировки – сан-себастьянцы пребывают в лучшей игровой форме, у команды сохранилась турнирная мотивация. Хозяева же просто доигрывают сезон.

Согласимся с аналитиками БК, поставим на победу «Реала Сосьедад» – 2.17, дополнительно возьмем ТМ 2.5 за 1.46 и ОЗ нет за 1.64.

Где смотреть матч Хетафе – Реал Сосьедад

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Хетафе – Реал Сосьедад
Дата проведения
21 апреля, 15.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
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