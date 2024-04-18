Наньтун Чжиюнь – Шанхай Шэньхуа, прогноз на матч 20 апреля 2024, Суперлига Китая

Приключения Леонида Викторовича Слуцкого в Китайской Суперлиге продолжаются. На очереди 7-й тур главного футбольного турнира Китая, и противником станет клуб «Наньтун Чжиюнь», занимающий сейчас 11-е место в Суперлиге. Итак, что это за соперник и что от него ждать?

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Наньтун Чжиюнь

Футбольный клуб «Наньтун Чжиюнь» представляет город Наньтун, расположенный в провинции Цзянсу. Это молодое спортивное общество образовалось 13 марта 2016 года после того, как футбольная администрация города приобрела клуб «Гуаньси Лунгуйда», игравший во второй китайской лиге. Символом клуба является волк: по древней китайской легенде, на холме Ляншань, расположенном к югу от города, некогда жили волки, да и сам холм отчасти напоминает волчью голову. Генеральным менеджером клуба был назначен китайский футбольный арбитр Ли Цзюнь, а самым первым главным тренером стал Вэй Синь.

В 2018 году клуб выиграл Вторую лигу Китая, победив со счетом 1:0 команду «Шаньси Чанъань Атлетик» в гостях. Попасть из Первой лиги в Суперлигу было крайне сложно, поскольку у команды были проблемы со спонсированием; менялись и тренеры. В итоге в розыгрыше Первой лиги 2022 года «Наньтун Чжиюнь» занял 3-е место, но поскольку выигравший лигу «Куньшань» вскоре прекратил существование, команда из Наньтуна автоматически пробилась в Суперлигу Китая. В дебютном для себя сезоне Суперлиги 2023 года она заняла 14-е место среди 16 команд: две выбывшие команды позже прекратили существование.

В 2024 году командой руководит сербский тренер Михайло Юрасович. В текущем розыгрыше наньтунцы занимают 11-е место после 6 туров: в предыдущем туре они сыграли вничью 1:1 с «Хэнанем». Пока что результат приемлемый по сравнению с тем, что получилось год тому назад, но не стоит обольщаться: впереди еще более сложные испытания.

Шанхай Шэньхуа

Некоторые удивятся двум вещам. Во-первых, «Шанхай Шэньхуа» до сих пор возглавляет турнирную таблицу Суперлиги под руководством Леонида Викторовича Слуцкого после 6 туров, хотя он все-таки следует лучшим тенденциям мирового футбола. Во-вторых… победная серия Слуцкого была прервана: в шестом туре шанхайцы сыграли вничью с пекинским «Бэйцзин Гоань» 1:1.

На быстрый гол Чжая Юниня, забитый на 5-й минуте, свой ответ дал на 25-й минуте Андре Луис. Игра была почти равна с небольшим преимуществом пекинцев, хотя на 81-й минуте последние остались вдесятером после удаления Хэ Юйпена. Стоит отметить, что достижение в виде пяти побед подряд у «Шанхай Шэньхуа» не было в течение 16 лет.

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Игра «Шанхай Шэньхуа» вполне симпатична: участие фланговых защитников в атаках, розыгрыши стандартов, быстрый выход из обороны в атаку в два паса, владение мячом… Костяк атаки составляют бразилец Андре Луис, швейцарец Сефас Малеле и португалец Жуан Карлуш Тейшейра. Впрочем, и китайские игроки также демонстрируют отличные навыки в атаке: Сэ Пэнфэй отдал четыре голевые передачи в трех матчах и сам забил.

Из новостей, окружающих клуб, стоит обратить внимание на расплодившиеся слухи о том, что вслед за Леонидом Слуцким в шанхайский клуб может перейти и Артём Дзюба.

Прогноз

Встреча этих двух команд пройдет 20 апреля в городе Жугао на стадионе под названием «Олимпийский спортивный центр Жугао». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Фаворитом данного матча, с точки зрения BetBoom и многих других контор, опять же будет «Шанхай Шэньхуа»: на победу команды Леонида Викторовича предлагается коэффициент 1.45. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.36, а на победу «Наньтун Чжиюнь» он составляет все 6.85. Разница в классе налицо, но ее надо подтвердить на поле: «Бэйцзин Гоань» тоже считался командой более низкого класса, но в итоге не проиграл. По двойным шансам номинально преимущество опять у «Шанхай Шэньхуа»: 2.65 на то, что любые очки наберет «Наньтун», 1.19 на победу любой из команд и 1.08 на победу «Шанхая» или ничью.

Следующим пунктом у нас являются тоталы. Букмекеры BetBoom из оптимальных кэфов предлагают 1.8 на тотал больше 2.5 и 1.95 на тотал меньше 2.5. Давайте проанализируем проведенные в Суперлиге 2024 года матчи и посмотрим, что наблюдалось во встречах с участием каждой из команд. Таким образом, мы берем по 6 игр у «Наньтуна» и «Шанхая» (Суперкубок не учитывается). Начнем с «Наньтуна».

2 марта. Тянцзинь Цзиньмэнь Тайгер 1:1 Наньтун Чжиюнь

9 марта. Наньтун Чжиюнь 1:3 Ухань Фри Таунс

30 марта. Чэнду Жунчэн 1:0 Наньтун Чжиюнь

5 апреля. Наньтун Чжиюнь 1:0 Мэйчжоу Хакка

9 апреля. Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай Порт

13 апреля. Хэнань 1:1 Наньтун Чжиюнь

Результаты в целом не радуют, но 11-е место показывает: кто-то играет еще хуже. Тоталы больше 2.5 были выбиты дважды, но оба раза счастья не принесли. Четыре раза зафиксированы тоталы меньше 2.5.

Обратимся к цифрам выступлений «Шанхай Шэньхуа»:

3 мая. Мэйчжоу Хакка 0:2 Шанхай Шэньхуа

8 марта. Шанхай Шэньхуа 2:0 Циндао Вест Кост

31 марта. Шаньдун Тайшань 0:3 Шанхай Шэньхуа

5 апреля. Чанчунь Ятай 1:2 Шанхай Шэньхуа

9 апреля. Шанхай Шэньхуа 4:1 Ухань Фри Таунс

13 апреля. Шанхай Шэньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань

Без поражений. Уже крутое достижение. Но все равно для победы необходимо обыгрывать каждого и не сбрасывать обороты. Все шесть матчей формально попадают под тотал больше 1.5 (предлагается за 1.26).

Линия на командные тоталы предполагает вообще ничего, грубо говоря: у «Наньтуна» выбирать индивидуальный тотал придется между больше 0.5 (1.74) и меньше 0.5 (2.01), а у «Шанхая» между больше 1.5 (1.58) и меньше 1.5 (2.27). Да и ждать голы от обеих команд не приходится (2.03 за событие «Обе забьют», 1.72 против этого события). Ожидаемая фора: (+1) у хозяев с кэфом 2.09 или (-1) у гостей с кэфом 1.7.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал «Шанхай Шэньхуа» (команда 2) больше 1.5 (кэф 1.58)

В принципе, поскольку линия ставок откровенно небольшая, выбор невелик. Уверенность в победе «Шанхая» очевидна (хотя всякое бывает), поэтому сконцентрируемся на индивидуальном тотале и предположим, что Леонид Викторович и компания забьют минимум дважды. Тем более противник такой, что ему можно и больше забить.

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