Зарема про «Шашлык-фест» перед матчем «Зенит» – «Спартак»: «Надеюсь, это не пасхалка к назначению Черчесова»

Зарема Салихова высказалась о «Шашлык-фесте» перед матчем «Зенита» и «Спартака».

Ранее « » объявил об организации «Шашлык-феста» со множеством точек питания и «самым вкусным жареным мясом в Петербурге» перед ответным матчем с красно-белыми в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Надеюсь, это не пасхалка к назначению Черчесова», – сказала супруга экс-владельца « » Леонида Федуна.

Команды встретятся сегодня в 19:30 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая игра в Москве завершилась победой «Зенита» (2:1).

«Зенит» устроит фестиваль шашлыка перед матчем со «Спартаком»: «Гостей арены ждет самое вкусное жареное мясо Петербурга»