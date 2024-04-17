Зарема про «Шашлык-фест» перед матчем «Зенит» – «Спартак»: «Надеюсь, это не пасхалка к назначению Черчесова»

Теги Спартак Зенит Станислав Черчесов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России ахахаха Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась о «Шашлык-фесте» перед матчем «Зенита» и «Спартака».

Ранее «Зенит» объявил об организации «Шашлык-феста» со множеством точек питания и «самым вкусным жареным мясом в Петербурге» перед ответным матчем с красно-белыми в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Надеюсь, это не пасхалка к назначению Черчесова», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Команды встретятся сегодня в 19:30 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая игра в Москве завершилась победой «Зенита» (2:1).

«Зенит» устроит фестиваль шашлыка перед матчем со «Спартаком»: «Гостей арены ждет самое вкусное жареное мясо Петербурга»

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50 комментариев
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Скорее он сам за мангалом стоять будет
+75
-4
+71
Ответ Александр Игнатов
Скорее он сам за мангалом стоять будет
С Габуловым
+40
-3
+37
Это не пасхалка, это пас Халка
+39
-3
+36
Да, пасхалка от «Зенита», о назначения Черчесова в «Спартак». О как бывает
+35
-8
+27
Ответ Aleksey Yashin
С Габуловым
А Самедов будет людей зазывать
+17
-2
+15
Схрена ли бы Зенит делал пасхалки по спартаковским делам? Лишь бы подколоть. Некрасиво.
+27
-13
+14
Можно подумать это первый фестиваль шашлыка на Газпром Арене. Что-то розовые слишком возбудили ь.
+12
-6
+6
Ответ Vorhun
Главное мешки выпустите для такого мероприятия, или еще с 1984 года остались?
те которые остались в коллекциях у непоследних людей давно
+2
0
+2
Мы поймем, что Зарема возвращается, когда будет пасхалка "Сауна фест"
+2
0
+2
Нет, это просто фестиваль шашлыков
+3
-1
+2
вот если бы они после матча фестиваль назначали, стоило бы напрячься
+2
0
+2
Так вед большой пост. "Оскорбление чувств верующих". Закон один для всех. Доносчики уже точат перья. Гундяев в панике.
+1
0
+1
Ответ Aleksey Yashin
С Габуловым
там и Дениска с миллеровкой подтянется
+1
0
+1
смешно))
+4
-3
+1
Ответ мистик
А Самедов будет людей зазывать
Прочитал на бегу как:" А Самедов будет люлей заказывать" 😄
+1
0
+1
Ответ Алешка Терминатор
Это не пасхалка, а обычные провинциальные комплексы и страданья, что в принципиальные соперники не берут.
вечно возрождающийся середняк нам не соперник )
+1
0
+1
похоже Зарема на поход в душ с Черчесовым нарываецца...
+1
0
+1
Ответ Алешка Терминатор
Это не пасхалка, а обычные провинциальные комплексы и страданья, что в принципиальные соперники не берут.
У вас Урал принципиальный соперник, и по результатам и по месту в таблице
0
0
0
Ответ Алешка Терминатор
Это не пасхалка, а обычные провинциальные комплексы и страданья, что в принципиальные соперники не берут.
Ха-ха, про заремовские комплексы насчет Зенита все знают... бомбит-не бомбит.
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Ответ Владислав88
Кого он там уничтожил, Зенит всю игру возил Спартак, если бы не судейка. Постеснялись ту игру вспоминать. Ни стыда, ни совести.
Ты по ходу первый тайм проспал
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Ответ Трент Резнор
Комментарий удален пользователем
а я соглашусь
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Ответ Александр Игнатов
Скорее он сам за мангалом стоять будет
Мангал под диджейский пульт) или наоборот )
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Ответ мистик
А Самедов будет людей зазывать
Самедов будет десертом заниматься - нарезать сахарный арбуз🥰
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Ответ мистик
А Самедов будет людей зазывать
А чем Аджоев будет заниматься?)
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Черчесов к нам не поедет!
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Нет. Сегодня в Питере просто будут жарить мясо... На Крестовском...
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Зарема попала в самый надир!
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Может же ))))
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Жжет старушка )))
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Затем не поняла. Зенит будет жарить мясо до матча , во время матча и возможно после.
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