Аршавин о Венгере: «Великий, но мне непонятен подход. Если не попадаешь в стартовый состав «Арсенала», можешь неделю тренироваться – и ни разу не сыграть в футбол»
Андрей Аршавин рассказал о тренировках под руководством Арсена Венгера.
– В тройку лучших тренеров, с которыми сталкивались за карьеру, вы включили Гуса Хиддинка, Юрия Морозова и Дика Адвоката. Каких качеств не хватило Арсену Венгеру, чтобы туда попасть?
– Венгер – великий, без вопросов! Я же выделил тех тренеров, с которыми добился успеха. Это не значит, что Арсен хуже Гуса или Дика. Просто так сложилось в моей карьере.
У Венгера какая философия? Он больше любит молодых футболистов, с ними ему проще работать. А я перешел в «Арсенал» в 27 лет.
Если говорить о тренировочном процессе, мне ближе то, что практиковали Хиддинк и Адвокат. «Квадратики», упражнения на держание мяча, удары по воротам, ну и дальше футбольчик. Все! На мой взгляд, оптимальный вариант.
А Венгер очень много внимания уделял моделированию игры, отработке комбинаций без сопротивления. На футбол иногда времени не оставалось.
Бывало, в конце тренировки даст серию рывков – и уходим в раздевалку. А я думаю: «Лучше бы в футбол поиграли». Хотя бы поперек поля. Или от штрафной до штрафной. Да разные есть форматы...
В итоге что получалось? Если ты не попадаешь в стартовый состав «Арсенала», можешь неделю тренироваться – и ни разу не сыграть в футбол! Мне такой подход непонятен, – сказал экс-хавбек «Арсенала».
Фланг - это оптимальная позиция для ТТХ Аршавина. Просто если бы он всю жизнь не филонил, то не заимел бы таких проблем с физухой.
Ну а про плюсики смешно, поставлю и вам тогда, может добрее станете)
Исключение не может подтверждать правило. Ни каким образом. Полностью фраза звучит так: "Наличие исключения подтверждает существование правила".
https://pantv.livejournal.com/1935708.html
Когда-нибудь люди перестанут писать эту совершеннейшую чушь?