Аршавин о Венгере: «Великий, но мне непонятен подход. Если не попадаешь в стартовый состав «Арсенала», можешь неделю тренироваться – и ни разу не сыграть в футбол»

Теги Зенит Андрей Аршавин Дик Адвокат Гус Хиддинк Арсен Венгер премьер-лига Россия премьер-лига Англия Сборная России по футболу Арсенал Юрий Морозов Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Аршавин рассказал о тренировках под руководством Арсена Венгера.

– В тройку лучших тренеров, с которыми сталкивались за карьеру, вы включили Гуса Хиддинка, Юрия Морозова и Дика Адвоката. Каких качеств не хватило Арсену Венгеру, чтобы туда попасть?

 – Венгер – великий, без вопросов! Я же выделил тех тренеров, с которыми добился успеха. Это не значит, что Арсен хуже Гуса или Дика. Просто так сложилось в моей карьере.

У Венгера какая философия? Он больше любит молодых футболистов, с ними ему проще работать. А я перешел в «Арсенал» в 27 лет.

Если говорить о тренировочном процессе, мне ближе то, что практиковали Хиддинк и Адвокат. «Квадратики», упражнения на держание мяча, удары по воротам, ну и дальше футбольчик. Все! На мой взгляд, оптимальный вариант.

А Венгер очень много внимания уделял моделированию игры, отработке комбинаций без сопротивления. На футбол иногда времени не оставалось.

Бывало, в конце тренировки даст серию рывков – и уходим в раздевалку. А я думаю: «Лучше бы в футбол поиграли». Хотя бы поперек поля. Или от штрафной до штрафной. Да разные есть форматы...

В итоге что получалось? Если ты не попадаешь в стартовый состав «Арсенала», можешь неделю тренироваться – и ни разу не сыграть в футбол! Мне такой подход непонятен, – сказал экс-хавбек «Арсенала».

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42 комментария
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Это тебе ещё повезло, что к Гасперини не попал
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+51
Ответ Rhett Butler
Ну собственно по этому так быстро и присел на лавку в Арсенале... На одном мастерстве в АПЛ долго не протянешь.
Поэтому это почему? Как из этого интервью можно какие то выводы делать? Аршавин дал честную оценку. Высказал свое личное мнение. Не критиковал, не утверждал, что забил на тренировки. Ты просто ради плюсиков написал или что?
+37
-2
+35
Большинство адекватных фанатов Арсенала постоянно писали на форумах, что упрямство Венгера загубило карьеру Аршавина в Арсенале. Арсен с лютым упрямством держал Шаву на левом фланге, где в первую очередь нужна отменная физуха, потому что фланги - это в первую очередь постоянный бег туда-сюда, при том, что Аршавин физически был слаб и мало пользы приносил на этой позиции. Несколько удачных матчей на фланге, включая Россия - Голландия подтверждают правило - Аршавин не фланговый. Его идеальное место - под центральным нападающим, вот там он решал и творил чудеса. Оттуда он и покер Ливеру сотворил. Там не надо бегать, там надо думать, вести игру и если надо - завершать. Держать гениального диспетчера, одного из умнейших и талантлевейших футболистов 21 века на фланге, ограничивая ему поле для творческой деятельности - безумие и какая-то удивительная слепота или тупое упрямство Венгера. Как можно было не видеть преображение Аршавина в центре под напом? Для меня это ставит крест на разговорах о гениальности Венгера. В случае с Аршавиным он проявил себя как тупой физрук. А мог иметь массу матчей типа с Ливером. Многие английские болелы Арсенала, сидя, что Аршавин меньше бегает, чем им представлялось нужным, называли его лентяем, тупо не понимая, что Аршавин не лентяй, а просто физически не может много бегать и что его работа на поле совсем другая. Месси тоже много не бегает, потому что у него работа другая.
+39
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+25
Ответ justbored
Душил натуру творческую, понятно.
ну Венгер из него действительно пробовал бегунка флангового сделать в духе Уолкота
+27
-3
+24
Ответ Пылесос
Большинство адекватных фанатов Арсенала постоянно писали на форумах, что упрямство Венгера загубило карьеру Аршавина в Арсенале. Арсен с лютым упрямством держал Шаву на левом фланге, где в первую очередь нужна отменная физуха, потому что фланги - это в первую очередь постоянный бег туда-сюда, при том, что Аршавин физически был слаб и мало пользы приносил на этой позиции. Несколько удачных матчей на фланге, включая Россия - Голландия подтверждают правило - Аршавин не фланговый. Его идеальное место - под центральным нападающим, вот там он решал и творил чудеса. Оттуда он и покер Ливеру сотворил. Там не надо бегать, там надо думать, вести игру и если надо - завершать. Держать гениального диспетчера, одного из умнейших и талантлевейших футболистов 21 века на фланге, ограничивая ему поле для творческой деятельности - безумие и какая-то удивительная слепота или тупое упрямство Венгера. Как можно было не видеть преображение Аршавина в центре под напом? Для меня это ставит крест на разговорах о гениальности Венгера. В случае с Аршавиным он проявил себя как тупой физрук. А мог иметь массу матчей типа с Ливером. Многие английские болелы Арсенала, сидя, что Аршавин меньше бегает, чем им представлялось нужным, называли его лентяем, тупо не понимая, что Аршавин не лентяй, а просто физически не может много бегать и что его работа на поле совсем другая. Месси тоже много не бегает, потому что у него работа другая.
Несколько удачных матчей на фланге, включая Россия - Голландия подтверждают правило - Аршавин не фланговый. Это как??
+17
-3
+14
Ответ Leon Petov
Это тебе ещё повезло, что к Гасперини не попал
Или к Магату
+10
-1
+9
Ответ Пылесос
Большинство адекватных фанатов Арсенала постоянно писали на форумах, что упрямство Венгера загубило карьеру Аршавина в Арсенале. Арсен с лютым упрямством держал Шаву на левом фланге, где в первую очередь нужна отменная физуха, потому что фланги - это в первую очередь постоянный бег туда-сюда, при том, что Аршавин физически был слаб и мало пользы приносил на этой позиции. Несколько удачных матчей на фланге, включая Россия - Голландия подтверждают правило - Аршавин не фланговый. Его идеальное место - под центральным нападающим, вот там он решал и творил чудеса. Оттуда он и покер Ливеру сотворил. Там не надо бегать, там надо думать, вести игру и если надо - завершать. Держать гениального диспетчера, одного из умнейших и талантлевейших футболистов 21 века на фланге, ограничивая ему поле для творческой деятельности - безумие и какая-то удивительная слепота или тупое упрямство Венгера. Как можно было не видеть преображение Аршавина в центре под напом? Для меня это ставит крест на разговорах о гениальности Венгера. В случае с Аршавиным он проявил себя как тупой физрук. А мог иметь массу матчей типа с Ливером. Многие английские болелы Арсенала, сидя, что Аршавин меньше бегает, чем им представлялось нужным, называли его лентяем, тупо не понимая, что Аршавин не лентяй, а просто физически не может много бегать и что его работа на поле совсем другая. Месси тоже много не бегает, потому что у него работа другая.
Адекватных фанов Арсенала в свое время довели до белого каления такие вот персофаны Аршавина. Да, у Андрея не хватало физухи для игры на фланге. Но в центре места для него не было. Там всем заправлял Сеск, до которого Аршавину было как до Луны. Да и на тот момент Венгер не играл с чистым плеймейкером. Озил таким стал, но, опять же, как плеймейкер это был другой уровень.

Фланг - это оптимальная позиция для ТТХ Аршавина. Просто если бы он всю жизнь не филонил, то не заимел бы таких проблем с физухой.
+6
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+6
АА по нашим меркам - ярчайший игрок. И в клубах, и в сборной. В Арсенале провел хороший кусок карьеры. Но отрабатывать в АПЛ "бокс ту бокс" силенок у Аршавина не было. Венгера вполне понять можно.
+6
0
+6
Душил натуру творческую, понятно.
+12
-7
+5
Ответ I PAINT IN BLUE
А что у Гасперини?)
Ну типа хорошо играешь, выкладываешься,шансы используешь, но он все равно маринует на лавке
+3
-1
+2
Ответ Dimashay
Поэтому это почему? Как из этого интервью можно какие то выводы делать? Аршавин дал честную оценку. Высказал свое личное мнение. Не критиковал, не утверждал, что забил на тренировки. Ты просто ради плюсиков написал или что?
Ну а разве последний абзац это не критика? Просто очень политкорректная из-за уважения к Венгеру. А выводы простые, ему нравятся тренировки игровые. А те, что практиковал Арсен, ему не нравились. Я не говорю, что он на них забил, но явно не отдавал всего себя, это же очевидно. Ты не можешь заниматься нелюбимым делом на 100%.
Ну а про плюсики смешно, поставлю и вам тогда, может добрее станете)
+3
-1
+2
Дожили, всякие аршавины будут Венгера тренировать учить…
+3
-1
+2
В этом есть логика - игроки должны быть голодными до игры.
+2
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+2
Ответ Пылесос
Большинство адекватных фанатов Арсенала постоянно писали на форумах, что упрямство Венгера загубило карьеру Аршавина в Арсенале. Арсен с лютым упрямством держал Шаву на левом фланге, где в первую очередь нужна отменная физуха, потому что фланги - это в первую очередь постоянный бег туда-сюда, при том, что Аршавин физически был слаб и мало пользы приносил на этой позиции. Несколько удачных матчей на фланге, включая Россия - Голландия подтверждают правило - Аршавин не фланговый. Его идеальное место - под центральным нападающим, вот там он решал и творил чудеса. Оттуда он и покер Ливеру сотворил. Там не надо бегать, там надо думать, вести игру и если надо - завершать. Держать гениального диспетчера, одного из умнейших и талантлевейших футболистов 21 века на фланге, ограничивая ему поле для творческой деятельности - безумие и какая-то удивительная слепота или тупое упрямство Венгера. Как можно было не видеть преображение Аршавина в центре под напом? Для меня это ставит крест на разговорах о гениальности Венгера. В случае с Аршавиным он проявил себя как тупой физрук. А мог иметь массу матчей типа с Ливером. Многие английские болелы Арсенала, сидя, что Аршавин меньше бегает, чем им представлялось нужным, называли его лентяем, тупо не понимая, что Аршавин не лентяй, а просто физически не может много бегать и что его работа на поле совсем другая. Месси тоже много не бегает, потому что у него работа другая.
Т.е. Росицки, Глеб, Насри, Касорла и т.д. могли играть крайнего нападающего, а Шава не мог?
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Арсен Венгер великий тренер! Пожертвовал финалом ЛЧ в 2006 ради своих игровых принципов. Двадцать лет подряд выводил клуб в ЛЧ несмотря на урезанный бюджет из-за строительства стадиона. Великий!
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-Галлас кажется в своем интервью говорил что Аршавин последний заходил в раздевалку и первым оттуда выходил, из-за незнания языка. Мне нравился Аршавин, один из лучших игроков в современной России, но не выучить язык за несколько лет проживая в Англии это… Это главная проблема почему никто из того поколения Аршавин, СуперПав, Диниар.Б не закрепился в Англии. Только Смертин себя зарекомендовал на Альбионе
+1
0
+1
Ответ Leon Petov
Это тебе ещё повезло, что к Гасперини не попал
А что у Гасперини?)
+1
0
+1
Ответ Денис Ширинов
Ну типа хорошо играешь, выкладываешься,шансы используешь, но он все равно маринует на лавке
Спасибо)
+1
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Как говорил один тренер, проводя очередную тренировку без мяча: "мяч еще заслужить надо"
+1
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+1
Ответ Пылесос
Большинство адекватных фанатов Арсенала постоянно писали на форумах, что упрямство Венгера загубило карьеру Аршавина в Арсенале. Арсен с лютым упрямством держал Шаву на левом фланге, где в первую очередь нужна отменная физуха, потому что фланги - это в первую очередь постоянный бег туда-сюда, при том, что Аршавин физически был слаб и мало пользы приносил на этой позиции. Несколько удачных матчей на фланге, включая Россия - Голландия подтверждают правило - Аршавин не фланговый. Его идеальное место - под центральным нападающим, вот там он решал и творил чудеса. Оттуда он и покер Ливеру сотворил. Там не надо бегать, там надо думать, вести игру и если надо - завершать. Держать гениального диспетчера, одного из умнейших и талантлевейших футболистов 21 века на фланге, ограничивая ему поле для творческой деятельности - безумие и какая-то удивительная слепота или тупое упрямство Венгера. Как можно было не видеть преображение Аршавина в центре под напом? Для меня это ставит крест на разговорах о гениальности Венгера. В случае с Аршавиным он проявил себя как тупой физрук. А мог иметь массу матчей типа с Ливером. Многие английские болелы Арсенала, сидя, что Аршавин меньше бегает, чем им представлялось нужным, называли его лентяем, тупо не понимая, что Аршавин не лентяй, а просто физически не может много бегать и что его работа на поле совсем другая. Месси тоже много не бегает, потому что у него работа другая.
Аршавин играл в эпоху, когда под нападающим тоже надо было бегать...
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Ответ Пылесос
Я неправильно выразился, хотел написать - исключение, подтверждающие правило.
Даже при такой формулировке все равно вопрос тот же.
Исключение не может подтверждать правило. Ни каким образом. Полностью фраза звучит так: "Наличие исключения подтверждает существование правила".
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Ответ Пылесос
Большинство адекватных фанатов Арсенала постоянно писали на форумах, что упрямство Венгера загубило карьеру Аршавина в Арсенале. Арсен с лютым упрямством держал Шаву на левом фланге, где в первую очередь нужна отменная физуха, потому что фланги - это в первую очередь постоянный бег туда-сюда, при том, что Аршавин физически был слаб и мало пользы приносил на этой позиции. Несколько удачных матчей на фланге, включая Россия - Голландия подтверждают правило - Аршавин не фланговый. Его идеальное место - под центральным нападающим, вот там он решал и творил чудеса. Оттуда он и покер Ливеру сотворил. Там не надо бегать, там надо думать, вести игру и если надо - завершать. Держать гениального диспетчера, одного из умнейших и талантлевейших футболистов 21 века на фланге, ограничивая ему поле для творческой деятельности - безумие и какая-то удивительная слепота или тупое упрямство Венгера. Как можно было не видеть преображение Аршавина в центре под напом? Для меня это ставит крест на разговорах о гениальности Венгера. В случае с Аршавиным он проявил себя как тупой физрук. А мог иметь массу матчей типа с Ливером. Многие английские болелы Арсенала, сидя, что Аршавин меньше бегает, чем им представлялось нужным, называли его лентяем, тупо не понимая, что Аршавин не лентяй, а просто физически не может много бегать и что его работа на поле совсем другая. Месси тоже много не бегает, потому что у него работа другая.
Осталось теперь это все объяснить Фабрегасу
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Ответ FoLL
Адекватных фанов Арсенала в свое время довели до белого каления такие вот персофаны Аршавина. Да, у Андрея не хватало физухи для игры на фланге. Но в центре места для него не было. Там всем заправлял Сеск, до которого Аршавину было как до Луны. Да и на тот момент Венгер не играл с чистым плеймейкером. Озил таким стал, но, опять же, как плеймейкер это был другой уровень. Фланг - это оптимальная позиция для ТТХ Аршавина. Просто если бы он всю жизнь не филонил, то не заимел бы таких проблем с физухой.
Согласен полностью, Сеск был в те годы плэймейкером и выбивал 15 передач за сезон. Но, также необходимо учитывать что умей играть Сеск на позиции восьмёрки, что он делал до ухода Анри, Аршавину нашлось бы место под нападающим. Но Венгеру тогда нужны были бы атлетичные пахари на флангах, как у Ливерпуля в то время, как Кейт, Бенаюн, или Харгривз с Гиггз у МЮ. И опорник уровня Эссьена или Каррика, что пахал бы за себя и за Фабрегаса, а не Сонг или прости Господи, Денилсон с Диаби. Поэтому у Венера мог это сделать если бы рисковал больше, и не покупал бы техничных, но ломающихся игроков вроде вышеупомянутых. Да Арсенал в те годы всегда был по уши в травмах: Фламини, Диаби, Эдуард, Ван Перси, Росицки.
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Ответ Rhett Butler
Т.е. Росицки, Глеб, Насри, Касорла и т.д. могли играть крайнего нападающего, а Шава не мог?
Вы обратили внимание на то, что я упомянул недостаток, чисто природный, безотносительно лени или чего еще, у Аршавина?
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Ответ spartak-v
Несколько удачных матчей на фланге, включая Россия - Голландия подтверждают правило - Аршавин не фланговый. Это как??
Я неправильно выразился, хотел написать - исключение, подтверждающие правило.
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Ответ тренер с района
Комментарий скрыт
Ок, согласен, надо было написать: одним из.
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Ответ Пылесос
Большинство адекватных фанатов Арсенала постоянно писали на форумах, что упрямство Венгера загубило карьеру Аршавина в Арсенале. Арсен с лютым упрямством держал Шаву на левом фланге, где в первую очередь нужна отменная физуха, потому что фланги - это в первую очередь постоянный бег туда-сюда, при том, что Аршавин физически был слаб и мало пользы приносил на этой позиции. Несколько удачных матчей на фланге, включая Россия - Голландия подтверждают правило - Аршавин не фланговый. Его идеальное место - под центральным нападающим, вот там он решал и творил чудеса. Оттуда он и покер Ливеру сотворил. Там не надо бегать, там надо думать, вести игру и если надо - завершать. Держать гениального диспетчера, одного из умнейших и талантлевейших футболистов 21 века на фланге, ограничивая ему поле для творческой деятельности - безумие и какая-то удивительная слепота или тупое упрямство Венгера. Как можно было не видеть преображение Аршавина в центре под напом? Для меня это ставит крест на разговорах о гениальности Венгера. В случае с Аршавиным он проявил себя как тупой физрук. А мог иметь массу матчей типа с Ливером. Многие английские болелы Арсенала, сидя, что Аршавин меньше бегает, чем им представлялось нужным, называли его лентяем, тупо не понимая, что Аршавин не лентяй, а просто физически не может много бегать и что его работа на поле совсем другая. Месси тоже много не бегает, потому что у него работа другая.
>Несколько удачных матчей на фланге, включая Россия - Голландия подтверждают правило - Аршавин не фланговый.

https://pantv.livejournal.com/1935708.html

Когда-нибудь люди перестанут писать эту совершеннейшую чушь?
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теперь понятно, почему ребята, которые у него попадали на банку по той или иной причине, не могли выбраться из ямы не уйдя из клуба. И Шава и Санти и Озил. Вега, Эдуардо...неделями без двусторонки это странно
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Ответ zer
ну Венгер из него действительно пробовал бегунка флангового сделать в духе Уолкота
Глупости. Он из него делал второго Пиреса, который до Арсенала играл в центре. Проблема в том, что Аршавин, во-первых, не испытывал желания работать над своей физухой, а, во-вторых, в силу возраста ему всё равно уже было сложнее ее подтянуть.
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Ответ zer
ну Венгер из него действительно пробовал бегунка флангового сделать в духе Уолкота
Да ну я и без сарказма.
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