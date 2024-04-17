Аршавин о Венгере: «Великий, но мне непонятен подход. Если не попадаешь в стартовый состав «Арсенала», можешь неделю тренироваться – и ни разу не сыграть в футбол»

Андрей Аршавин рассказал о тренировках под руководством Арсена Венгера.

– В тройку лучших тренеров, с которыми сталкивались за карьеру, вы включили , и . Каких качеств не хватило , чтобы туда попасть?

– Венгер – великий, без вопросов! Я же выделил тех тренеров, с которыми добился успеха. Это не значит, что Арсен хуже Гуса или Дика. Просто так сложилось в моей карьере.

У Венгера какая философия? Он больше любит молодых футболистов, с ними ему проще работать. А я перешел в «Арсенал» в 27 лет.

Если говорить о тренировочном процессе, мне ближе то, что практиковали Хиддинк и Адвокат. «Квадратики», упражнения на держание мяча, удары по воротам, ну и дальше футбольчик. Все! На мой взгляд, оптимальный вариант.

А Венгер очень много внимания уделял моделированию игры, отработке комбинаций без сопротивления. На футбол иногда времени не оставалось.

Бывало, в конце тренировки даст серию рывков – и уходим в раздевалку. А я думаю: «Лучше бы в футбол поиграли». Хотя бы поперек поля. Или от штрафной до штрафной. Да разные есть форматы...

В итоге что получалось? Если ты не попадаешь в стартовый состав «Арсенала», можешь неделю тренироваться – и ни разу не сыграть в футбол! Мне такой подход непонятен, – сказал экс-хавбек « ».