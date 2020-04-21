Эвертон — Ноттингем Форест: прогноз на матч 21.04.2024, АПЛ

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В 34 туре английской Премьер-лиги будут встречаться отчасти товарищи по несчастью и теперь претенденты на вылет «Эвертон» и «Ноттингем Форест». Обе команды в нынешнем сезоне пострадали из-за нарушения правил финансового фэйр-плей. С «Эвертона» снято восемь очков, причем в два захода. Можно представить ситуацию, в которой оказались тренер и игроки. Тут и так набрать очки очень сложно, да еще их с тебя снимают. Как будто кто-то сверху указывает, нет ребята, попробуйте поиграть в стрессовой ситуации. «Ириски» в противном случае пусть и не добрались бы до середины турнирной таблицы, но могли иметь десятиочковый отрыв от зоны вылета и чувствовать себя спокойно. «Ноттингем» пострадал по той же причине, но с «лесников» сняли четыре очка. Учитывая, что команда Нуну Эшпириту Санту опережает «Лутон» из зоны вылета всего на один балл, эти очки очень бы пригодились на финише.

И ведь не факт, что до концы чемпионата больше клубы такой экзекуции не подвергнутся. Предстоящий матч становится одним из центральных в туре с поправкой, что это битва за выживание. Вообще, представить «Эвертон» в Чемпионшипе очень сложно, команда не играла во втором по значимости дивизионе очень давно, но проблемы в клубе накапливались как снежный ком годами, и теперь приходится расплачиваться. «Ноттингем Форест», напротив, пока еще ассоциируется с Чемпионшипом, у нового поколения тем более, хотя клуб очень титулованный и в позапрошлом сезоне, наконец, завоевавший путевку в Премьер-лигу после долгих лет отсутствия в ней. Матч состоится на стадионе Гудисон Парк, начало в 15:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+0,5), ТМ 2,5

Эвертон

 

Если абстрагироваться от места, занимаемого в турнирной таблице, и просто посмотреть на состав «Эвертона», то эта команда должна бороться за зону еврокубков и уж точно не страдать. В ней собраны опытные футболисты из разных национальных сборных, в том числе, Англии, но в итоге мы видим матч последнего тура против «Челси», где «ирисок» просто возят по газону как неопытных юных футболистов. Мерсисайдцы устроили бенефис Коулу Палмеру, который оформил покер и догнал в гонке бомбардиров чемпионата Эрлинга Холанда.

 

За последние пять лет с «Эвертоном» работали пять разных тренеров. В сезоне 2018-2019 года работал португалец Марку Силва — 8 место. В середине следующего сезона он был отправлен в отставку после серии поражений, и «Эвертон» возглавил Карло Анчелотти. С ним команда финишировала на 12 позиции, на следующий год стала десятой. Итальянец получил приглашение от «Реала». Дальше был Рафаэль Бенитес, который проработал только полсезона. Испанца сменил Фрэнк Лэмпард, при нем в сезоне 2021-2022 года команда заняла 16 место. В середине следующего чемпионата уволили и его, пост главного занял бывший наставник «Бернли» Шон Дайч. В итоге только в последнем туре победа над «Борнмутом» позволила остаться в Премьер-лиге.

То есть каждый следующий шаг руководства становился хуже предыдущего, и если следовать этой логике, то дальше все, вылет. Впрочем, если больше не будут вычитать очки, то судьба «ирисок» в собственных руках. С учетом предстоящего матча впереди три игры с прямыми конкурентами. Просто надо побеждать и сохранять прописку в АПЛ. Перед вами результаты пяти последних поединков «Эвертона».

  • АПЛ. 15.04.2024, «Челси» — «Эвертон» — 6 : 0
  • АПЛ. 06.04.2024, «Эвертон» — «Бернли» — 1 : 0
  • АПЛ. 02.04.2024, «Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон» — 1 : 1
  • АПЛ. 30.03.2024, «Борнмут» — «Эвертон» — 2 : 1
  • АПЛ. 09.03.2024, «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» — 2 : 0

Факты и цифры

  • «Эвертон» 9 раз в истории становился чемпионом Англии, но все успехи остались в прошлом веке, последний раз титул был завоеван 37 лет назад
  • В прошлом году команда заняла спасительное 17 место и лишь в последнем туре смогла избежать вылета в Чемпионшип
  • Лучший бомбардир «ирисок» французский полузащитник Абдулай Дукуре, на его счету 6 забитых мячей
  • Среди ассистентов лидирует полузащитник Дуайт Макнил, с его передач партнеры по команде отличились 5 раз

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Ноттингем Форест

 

Еще немного и всем достижениям «Ноттингем Форест» исполнится пятьдесят лет. На рубеже 1970-1980-х годов команда из Ноттингемшира была не только сильнейшей в Англии, но и в Европе. «Лесники» чуть ли не единственный клуб в Европе, у кого побед в Кубке европейских чемпионов больше, чем чемпионских титулов в в своей стране. В 1978 году под руководством Брайана Клафа «Ноттингем» выиграл первый английскаий дивизион, а в 1979 и 1980 сильнейший европейский клубный турнир. Клуб один из старейших в стране, он был создан в 1865 году. Правда, к началу нынешнего столетия «Ноттингем» расстался с Премьер-лигой и очень надолго.

Старые заслуги уже не имели никакого значения, зато оставалось самое ценное — имя. Когда в мире пошло повальное увлечение миллиардеров английской Премьер-лигой, это имя привлекло сначала представителей Катара, а затем в 2017 году греческого бизнесмена Евангелоса Маринакиса. Планы были грандиозными — за пять лет выход в еврокубки, новый стадион, инфраструктура. Но, как это часто случается, обещать — не значит жениться. Хорошо уже то, что команда смогла в сезоне 2021-2022 года вернуться в Премьер-лигу под руководством Стива Купера.

 

Первый сезон в компании сильнейших вышел неудачным. Лишь в предпоследнем туре удалось сохранить прописку в АПЛ. В межсезонье в команде появилось сразу 22 новых игрока. По сути Куперу пришлось работать с новой командой, но не получилось. В декабре прошлого года он был отправлен в отставку. На пост главного тренера был приглашен Нуну Эшпириту Санту, который ранее хорошо проявил себя в «Вулверхэмптоне». Но и у него пока не получается навязать конкуренцию даже середнякам. Перед вами результаты пяти последних поединков команды.

  • АПЛ. 13.04.2024, «Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон» — 2 : 2
  • АПЛ. 07.04.2024, «Тоттенхэм Хотспур» — «Ноттингем Форест» — 3 : 1
  • АПЛ. 02.04.2024, «Ноттингем Форест» — «Фулхэм» — 3 : 1
  • АПЛ. 30.03.2024, «Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас» — 1 : 1
  • АПЛ. 16.03.2024, «Лутон Таун» — «Ноттингем Форест» — 1 : 1

Факты и цифры

  • «Ноттингем Форест» единственный раз в своей истории становился чемпионом Англии в сезоне 1977-1978 года
  • После длительного перерыва команда проводит в АПЛ второй сезон и вновь борется за выживание
  • Лучшим бомбардиром «лесников» является австралийский нападающий Крис Вуд, на его счету 12 забитых мячей
  • Нападающий из Швеции Энтони Эланга лучший ассистент, на его счету 8 результативных передач

История личных встреч Эвертона и Ноттингем Форест

 

Первая встреча команд произошла в рамках высшего английского дивизиона еще в 1892 году, в Ливерпуле поединок закончился ничейным результатом 2 : 2. С тех пор между двумя клубами сыгран 131 матч. Подавляющее большинство в рамках Премьер-лиги и первого дивизиона. Кроме поединков Кубка лиги во всех остальных турнирах преимущество по победам у «Эвертона».

  • Победы «Эвертона» — 56
  • Победы «Ноттингем Форест» — 47
  • Ничьи — 28
  • Самая крупная победа «Эвертона» — 6 : 0
  • Самая крупная победа «Ноттингем Форест» — 4 : 0

В какой-то степени информативными могут быть только последние три игры между командами с момента возвращения «Ноттингем Форест» в Премьер-лигу. Все что было до 2022 года осталось в прошлом веке, и футболисты тех команд давно перешли на тренерскую работу или занимаются чем-то другим. Точно можно сказать, что с момента возвращения «лесников» матчи носят очень упорный характер, две ничьи и одна победа «ирисок». Результаты пяти последних поединков команд друг с другом перед вами.

  • АПЛ. 02.12.2023, «Ноттингем Форест» — «Эвертон» — 0 : 1
  • АПЛ. 05.03.2023, «Ноттингем Форест» — «Эвертон» — 2 : 2
  • АПЛ. 20.08.2022, «Эвертон» — «Ноттингем Форест» — 1 : 1
  • АПЛ. 30.01.1999, «Эвертон» — «Ноттингем Форест» — 0 : 1
  • АПЛ. 08.09.1998, «Ноттингем Форест» — «Эвертон» — 0 : 2

Коэффициенты букмекеров на матч Эвертон — Ноттингем Форест

 

Матч первого круга в Ноттингеме получился абсолютно равным. Счет ударов 13 – 12 в пользу хозяев, при этом в створ у «Эвертона» два удара, а у «Ноттингем Форест» — три. По xG тоже равенство 0,67 – 0,62. Однако в середине второго тайма Дуайт Макнил получил мяч на углу вратарской площади и нанес точный удар по воротам хозяев, который стал победным. В этом году у «Эвертона» всего одна победа в чемпионате, а впереди матчи с «Ливерпулем» и «Арсеналом», правда, есть еще «Лутон» с «Шеффилд Юнайтед». У «Ноттингема» с начала января две победы, а играть еще с «Манчестер Сити». Букмекеры в предстоящей игре на стороне хозяев. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

  • Победа «Эвертона» — 2,02
  • Ничья — 3,57
  • Победа «Ноттингем Форест» — 3,81

«Эвертон» должен собраться после оплеухи от «Челси». Наверняка ни тренеру, ни футболистам не захочется доводить все до последнего тура. Но и «Форест» очень нуждается в очках, даже больше мерсисайдцев, поскольку у них есть игра в запасе. Как всегда, невероятные приключения на финише чемпионата. «Ириски» должны раздобыть вторую победу в этом году.

Где смотреть матч Эвертон – Ноттингем

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Эвертон – Ноттингем Форест
Дата проведения
21 апреля, 15.30, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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