Сельта — Лас-Пальмас: прогноз на матч 20 апреля 2024, Ла Лига

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20 апреля 2024 года в испанском городе Виго состоится матч 32 тура Чемпионата Испании между командами «Сельтой» и «Лас-Пальмасом». Матч пройдет на стадионе «Балайдос». Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени.

Встречаются 2 команды со второй половины таблицы чемпионата, для которых сейчас главное это сохранить прописку в элитном дивизионе. Если клуб из Лас-Пальмаса эту задачу практически выполнил, то вот его оппонент в шаге от вылета. У кого получится в матче победить, или же будет ничья, это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: П1, ОЗ (да).

Сельта

 

 

В текущем сезоне Ла Лиги «Сельта» играет нестабильно и не может показать своей лучшей игры. Отсюда и сейчас их невзрачная 17 строчка в таблице, граничащая с зоной вылета. А ведь от 18 «Кадиса» есть преимущество лишь в 3 очка. Но и выше всё плотно в таблице и от 14 «Алавеса» всего 4 балла отставания. Не лучшим образом клуб из Виго играет в обороне и в этом сезоне уже пропустила 46 голов и это лишь 17 показатель в Ла Лиге. Чуть лучше всё в атаке и 33 забитых мяча – это 13 результат в лиге.

В последних 3 встречах испанского чемпионата команда из Виго набрала 4 очка. Сначала они в непростом матче обыграли в гостях «Севилью» (2:1), где первыми пропустили в начале матча и провели слабый 1 тайм. А вот во втором удалось перевернуть ход встречи в свою пользу и в течение 6 минут забили 2 мяча. Сначала счет сравнял Перес, а победный голос забил Ларсен.

Следом была безголевая домашняя ничья с «Райо Вальекано», где получился скучный по голевым моментам матч и клуб из Виго даже ни разу не пробил в створ ворот оппонента.

В последнем туре в гостях случился проигрыш от «Бетиса» (1:2). Первый тайм был без голов, а вот во втором обе команды включились и точнее были хозяева, забившие 2 первых мяча, на что в самом конце ответил своим мячом клуб из Виго.

В предстоящем матче из-за проблем со здоровьем не сыграют у «Сельты» следующие футболисты: Дотор, айду, Ристич, Тапиа, де ла Торре.

Результаты «Сельты» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 12.04.24 «Бетис» — «Сельта» 2:1;
  • 31.03.24 «Сельта» — «Райо Вальекано» 0:0;
  • 17.03.24 «Севилья» — «Сельта» 1:2;
  • 10.03.24 «Реал Мадрид» — «Сельта» 4:0;
  • 02.03.24 «Сельта» — «Альмерия» 2:0.

Интересные статические факты последних матчей «Сельты»:

  • В 4 из 6 последних матчах команда не проигрывает;
  • В последнем домашнем матче была ничья;
  • В 5 из 8 последних встречах клуба забивают обе команды;
  • В 3 из 4 последних поединках пробивался тотал в 2,5 мяча;
  • В последних 7 из 9 встречах команда отличается голами;
  • Команда в последних 5 встречах в среднем забивает чуть меньше 1 гола.

Лас-Пальмас

 

 

В текущем сезоне Ла Лиги «Лас-Пальмас» является крепким середнячком и сейчас занимает 12 строчку в таблице. В их активе 37 очков после 31 сыгранных туров. У них всего 2 балла отставания от девятого «Вильярреала», но вот от еврокубковой зоны им далековато и 10 баллов до седьмой «Валенсии». Есть хороший запас в 12 баллов от зоны вылета и можно спокойно в свое удовольствие доиграть сезон. Клуб не блещет результативностью в сезоне и отличился лишь 29 раз, что в среднем меньше 1 гола за матч. Пропустили они 35 мячей, что для испанского чемпионата достаточно неплохо.

В последних 3 матчах Примеры клуб проигрывает. Сначала они уступили последней команде чемпионата «Альмерии» (0:1), где пропустили быстрый гол и имея кучу моментов не удавалось отыграться в счете.

Следом был проигрыш в игре с «Барселоной» (0:1). Уже на на 24 минуте матча игрок клуба из Лас-Пальмаса Альваро Валлес схлопотал удаление. Этим каталонцы воспользовались во втором тайме м добились непростой для себя победы.

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В последнем туре Примеры случилось домашнее поражение (0:2) от «Севильи». И вновь удаление в начале встречи испортило игру «Лас-Пальмаса». Все же тяжело практически весь матч играть в меньшинстве.

В предстоящем матче из-за травм и дисквалификации не сыграют у «Лас-Пальмаса» следующие игроки: Араухо, Коко и Марвин.

Результаты «Лас-Пальмаса» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 14.04.24 «Лас-Пальмас» — «Севилья» 0:2;
  • 31.03.24 «Барселона» — «Лас-Пальмас» 1:0;
  • 17.03.24 «Лас-Пальмас» — «Альмерия» 0:1;
  • 10.03.24 «Лас-Пальмас» — «Атлетик» 0:2;
  • 02.03.24 «Хетафе» — «Лас-Пальмас» 3:3.

Интересные статические факты последних матчей «Лас-Пальмаса»:

  • В 7 последних встречах команда не проигрывает, при этом 4 проигрыша кряду;
  • В последней гостевой игре было поражение;
  • В 4 последних играх клуба не забивают обе команды;
  • В 4 последних матчах команды не пробивается тотал в 2,5 мяча;
  • В последних 4 встречах команда не может отличиться голом;

Сельта – Лас-Пальмас: история личных встреч

 

Команды в истории очных матчей провели между собой 70 поединков. 30 из них стали победными для «Сельты», а у «Пальмаса» в активе 26 викторий. И 14 игр закончились вничью.

«Сельта» в этих матчах забивала в среднем 1,59 голов (111 мячей), а «Лас-Пальмас» 1,30 (91 мяч).

С самой большой разницей в счете была победа клуба из Виго (6:1), это было в 1957 году в рамках Примеры. «Лас-Пальмас» максимально победил оппонента (5:1) в 1977 году, также в рамках Примеры.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

  • 02.10.23 «Лас-Пальмас» – «Сельта» (2:1).
  • 06.03.18 «Сельта» – «Лас-Пальмас» (2:1).
  • 16.10.17 «Лас-Пальмас» – «Сельта» (2:5).
  • 03.04.17 «Сельта» – «Лас-Пальмас» (3:1).
  • 30.10.16 «Лас-Пальмас» – «Сельта» (3:3).

В 4 из 5 последних сыгранных очных поединках клуб из Виго был сильнее и одерживал победу.

В 5 последних сыгранных очных матчах обе команды забивали друг другу. И во всех них было забито более 2 мячей за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Сельта – Лас-Пальмас

 

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа «Сельты» — 1.78;
  • Ничья — 3.66;
  • Победа «Лас-Пальмаса» — 4.80;
  • Ф1 (-1) — 2.45;
  • Ф2 (1) — 1.56;
  • ТБ (2,5) — 2.03;
  • ТМ (2,5) — 1.82;
  • ТБ (2) — 1.53;
  • ТМ (2) — 2.53;
  • ОЗ (да) — 1.90;
  • ОЗ (нет) — 1.92.

Для хозяев этот матч очень важный с турнирной точки зрения, все же зона вылета в шаге. А вот клубу из Лас-Пальмаса вылет не грозит и есть хороший отрыв. Да и в 4 из 5 последних очных встречах клуб из Виго побеждал.

Поэтому в этой встрече я думаю, что хозяева победят. Можно сделать ставку на П1, за коэффициент 1.78.

В 5 последних очных встречах команд была хорошая результативность и в каждой из них они обе отличались. Здесь еще можно сделать ставку на ОЗ (да), за хороший коэффициент 1.90.

Где смотреть матч Сельта – Лас-Пальмас

💰 Кто победит в матче? Угадывай результат! 🎁🎁🎁

Сельта – Лас-Пальмас
Дата проведения
20 апреля, 15.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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