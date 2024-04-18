Эвертон – Ноттингем Форест где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 21 апреля
В воскресенье, 21 апреля, сыграют Эвертон и Ноттингем Форест в 34 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Эвертон – Ноттингем Форест
- Начало матча запланировано на 15:30 по московскому времени.
Прогноз на матч Эвертон – Ноттингем
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