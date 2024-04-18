Родри о вылете из ЛЧ от «Реала»: «Сити» должен был пройти дальше. Я видел только одну команду, честно говоря»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Родри Футбол

Родри считает, что «Манчестер Сити» заслуживал выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

«Горожане» уступили «Реалу» в серии пенальти (1:1, 3:4 по пенальти) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 3:3).

«Честно говоря, я увидел [на поле] только одну команду. Они оборонялись и умели терпеть, а мы знаем, как тяжело играть против «Реала».

Но, на мой взгляд, с точки зрения моментов и всего остального дальше должны были пройти мы. В этом и заключается сложность турнира. Они умеют играть, и я поздравляю их», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

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83 комментария
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Не понимаю всех тех, кто жалуется на антифутбол от Реала.
Много ли раз вы видели такую игру от Реала в этом сезоне? Одну?
Анчелотти понимал, что если открыть зоны, Сити сразу же забьёт. Они все сделали правильно, другого варианта не было
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Ну, в полуфинале увидишь другую))
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Пока ты смотрел,Реал уже в полуфинале))
Если команда больше владеет мячом и у нее больше угловых,это не значит,что она заслуживает победы,из 17 угловых ни один не привел к опасному моменту,гол Сити вообще был забит после ошибки Рюдигера,а так и дальше бы пасовали бы перед штрафной и все.Анчи нет слов,подстраиваться под соперника и грамотно делать результат,у одного на банке сидят Аке/Альварес/Доку/Ковачич/Нуньеш/Стоунз,а теперь посмотрите на скамейку Реала.Выиграть Сити без Куртуа и Тчуамени,это многого стоит.В любом случае ЛЧ как всегда 🔥
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-10
+30
А какие по факту были реальные моменты у Сити?
Удар Кевина и перекладина. Всё.

То, что Сити количеством неопасных ударов набили себе стату - это разговор в пользу бедных.

Мадрид должен был выиграть у себя дома, но две шальные банки от Сити сделали ничью. Получив преимущество на чужом поле, Мадрид сыграл по счету и сделал результат. Футбол значительно сложнее и многообразнее, чем набивать стату для xG.
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+16
Ответ Kappa Pride
Снова в своей штрафной весь матч стоять будут?)
Если в конечном итоге будет победа/проход, то пускай)
+17
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+12
Как говорится, мы тоже видим только одну команду на поле в 1/2 из этой пары - и это Реал)
+16
-6
+10
Победилей не судят, но когда в такой же футбол играл Атлетико с Симеоне во главе, то фаны Реал Мадрида все в один голос осуждали, критиковали и плевались в сторону матрасов.
Победа, есть победа.

Но вопрос в другом: почему имея в составе таких мастеров как Модрич, Кросс, Вальверде и др., команда не может даже 2 минуты контролировать мяч?

Клопп с Элиотам, Собослаи и МакАлистером играл с Сити с позиции силы.
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+10
Хватит ныть, прошёл тот кто заслужил. К судейству претензий нет, счёт на табло. Реалу удачи
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+8
Ответ [Ingush]
Победилей не судят, но когда в такой же футбол играл Атлетико с Симеоне во главе, то фаны Реал Мадрида все в один голос осуждали, критиковали и плевались в сторону матрасов. Победа, есть победа. Но вопрос в другом: почему имея в составе таких мастеров как Модрич, Кросс, Вальверде и др., команда не может даже 2 минуты контролировать мяч? Клопп с Элиотам, Собослаи и МакАлистером играл с Сити с позиции силы.
Ну мы и не играли, как грязный матрас, где Вы это увидели? Разве со стороны Реала была какая-то бесконечная грубая игра с массой тактических фолов со сбиванием игрового темпа в отношении Сити?
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-12
+7
Ответ Иван Баланар
А какие по факту были реальные моменты у Сити? Удар Кевина и перекладина. Всё. То, что Сити количеством неопасных ударов набили себе стату - это разговор в пользу бедных. Мадрид должен был выиграть у себя дома, но две шальные банки от Сити сделали ничью. Получив преимущество на чужом поле, Мадрид сыграл по счету и сделал результат. Футбол значительно сложнее и многообразнее, чем набивать стату для xG.
а два автогола и шальной удар вальверде это дак другое? первый матч ничья была абсолютно по игре и справедлива, второй матч реал отвозили рылом по газону но стечение обстоятельств и фортуна, которой реал обласкан, да наверное по делу обласкан за их дух победителя который у них есть и это не отнять, не позволили пройти команде которая на самом деле была сильнейшей в этом противостоянии. Но футбол не обязан быть справедливым, это не первый и не последний случай в истории футбола, надо ли радоваться такой победе фанатам? да конечно безусловно, но гордиться вряд ли
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Походу слепой
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Ответ Безымянный болельщик
Футбол вчера проиграл. Счет на табло. Очень жаль конечно.
Счет на табло-Реал победил, всё было честно
+6
-2
+4
Ответ [Ingush]
Победилей не судят, но когда в такой же футбол играл Атлетико с Симеоне во главе, то фаны Реал Мадрида все в один голос осуждали, критиковали и плевались в сторону матрасов. Победа, есть победа. Но вопрос в другом: почему имея в составе таких мастеров как Модрич, Кросс, Вальверде и др., команда не может даже 2 минуты контролировать мяч? Клопп с Элиотам, Собослаи и МакАлистером играл с Сити с позиции силы.
40% владения за 120 минут - это 48 минут. Тебе бы уроки в школе не пропускать.
+4
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+4
Ответ Real_v_dushe
Ну мы и не играли, как грязный матрас, где Вы это увидели? Разве со стороны Реала была какая-то бесконечная грубая игра с массой тактических фолов со сбиванием игрового темпа в отношении Сити?
Нет, такого не было.

Но скажи честно, ты сам не задавался вопросом, почему Анчелотти, имея в составе таких мастером центра, не может поставить команде более менее комбинационный футбол?
Вчера они даже 2 минуты не могли продержать у себя мяч.

Опять же повторюсь, Клопп на постоянной основе бьется с Сити на равных, играя в открытый и комбинационный футбол, хотя исполнителей как в Реала у него нет.
+4
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Из 210+ минут «Ман Сити» вел в счете против РМ только 18 минут. Мадрид вел больше 100. У Родри откровенные проблемы со зрением.
+8
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Ответ rustammirzo
Ну, в полуфинале увидишь другую))
Снова в своей штрафной весь матч стоять будут?)
+17
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+3
Ну посмотришь по ТВ в полуфинале другую))

Папа Карло четко все сделал: в первом матче у обеих команд залетали не самые логичные по игре голы, получилась рубка без обороны. И это в Испании дома. Хорошо, что 3:3 и ничья. В прошлом году Реал тоже по носу получил за открытую игру, все по делу.
А вчера, открыто никто и не собрался играть. Зачем? К 30й минуте получить 2-3 мяча от Сити и закончить игру? Это был бы подарок для Пепа. Подарка его лишили. Игра от обороны изначально была в плане, так еще и получилось гол быстро забить. Все максимально четко было.
Глухо в обороне, ведя в счете, изредка контратаки. Уокер просто сожрал Вини, потому что он, наверное, один из если вообще не лучший сейчас фланговый защитник. Остался Родриго, который шанс реализовал.

Реал не подставился, а ультра-крутой Сити забил по итогу один гол, после ошибки Рюди. Все миллионы передач и сотни угловых не дали НИКАКОГО выхлопа вообще.
Вопросы к кому? Забивайте Реалу, идите в полуфинал. Не можете? Пойдет дальше Реал.
Еще и Лунин божил вчера, красавчик.
Все получилось четко, честно и закономерно.
Сити навязал максимальный темп, Реал его выдержал.

К слову, для всех тех кто говорит про автобусы и антифутболы, приплетая Атлетико и тд:
1. Реал в такой оборонительный футбол играет раз в год, по нужде и уму, а не как Атлетико, возведя оборонку в постоянный стиль.
2. Минифутбольный ватокат в тысячу передач Гвардиолы для многих людей не меньший антифутбол, чем автобусы.
В чем прелесть, если при этом катании мяча и давлении в первом матче залетает шара от Лунина, два шикарных дальних удара из-за штрафной, а во втором вообще ничего?
Пеп то, по итогу, провалился в обоих матчах🤷🏼‍♂️
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Ответ jimmy_berk
" Не привёл к опасном моменту" Ещё что расскажешь? Когда Холланд на 94 минуте с края вратарской находясь один не смог нанести удар это не Стопроц. момент?
Холанда заменили на 91ой))))
Не смеши....
+6
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+2
Ответ [Ingush]
Нет, такого не было. Но скажи честно, ты сам не задавался вопросом, почему Анчелотти, имея в составе таких мастером центра, не может поставить команде более менее комбинационный футбол? Вчера они даже 2 минуты не могли продержать у себя мяч. Опять же повторюсь, Клопп на постоянной основе бьется с Сити на равных, играя в открытый и комбинационный футбол, хотя исполнителей как в Реала у него нет.
Есть мой пост перед игрой в начале комментов новости матчей этого дня другому мадридисту, где я написал, что Реал отрабатывал на тренировках 2 тактики: оборона низким блоком и качественный прессинг - было понятно, что обе тактики взаимоисключающие друг друга, а также было понятно, что Реал будет играть эпизодами в прессинг и в попытку разгрузиться от обороны на определённых отрезках. Ну Реал так и сыграл, просто на более длительные или частые отрезки с отъёмом и контролем мяча сил не хватило.

Ну а как Реал должен был играть против Сити у него дома, тем более выигрывая и проходя дальше? По мне Реал сыграл намного более зрелищно, чем 1,5 месяца назад Артета со своим Арсеналом на этом же стадионе, но его за те прессные 0-0 что-то никто не критиковал. Там вообще никакого футбола 90 минут не было.

Кстати, когда вышел на 110 минуте Милитао и ушёл КДБ, то у Сити не было ни одного момента. Вообще в дополнительное время Реал был намного ближе к решающему голу, чем Сити.
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К сожалению, Футбол - это не теннис, не всегда сильнейший побеждает в ПО. Всегда есть шанс отскочить, забить шальной пенальти или просидеть в автобусе 90 минут)
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Антифутбольные погорельцы здесь?
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Ответ Иван Баланар
А какие по факту были реальные моменты у Сити? Удар Кевина и перекладина. Всё. То, что Сити количеством неопасных ударов набили себе стату - это разговор в пользу бедных. Мадрид должен был выиграть у себя дома, но две шальные банки от Сити сделали ничью. Получив преимущество на чужом поле, Мадрид сыграл по счету и сделал результат. Футбол значительно сложнее и многообразнее, чем набивать стату для xG.
На шальные банки Сити, ФК "Могадишо" ответил своими шальными банками. А вот вчера помимо ударов КДБ, была перекладина от Холланда, нелепый мув Фодена, когда он находясь в центре штрафной не попал по мячу и куча полумоментов, которые риал обычно конвертирует в голы
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Ответ Tristan...
По фактам. Сити давил и играл всю игру, в то время как Реал играл, как маленький клуб, заперевшись всей командой в своей штрафной, надеясь на удачу. Даже игроки Реала это понимают, но для глоров это «вершина футбола, искусство»
Там и Вальверде признал, что Сити лучше играет в футбол, но местные фаны пишут про искусство игры в обороне.
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А чего жаловаться? Для борьбы с лысым шарлатаном все методы хороши 😁
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И это был Реал
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видимо не настолько вы хороши, что не смогли забить больше 1 гола. Либо Реал обороняется лучше, чем вы атакуете. Снимете розовые очки, в футболе главное-голы и они дают проход дальше, вы можете сколько угодно создавать моментов и владеть мячом, но какой в этом смысл, если на этом все и заканчивается?
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Мистер бесконечный навес даже своей жёлтой карточки видимо не увидел. Команды сопреника у него нет, а жёлтая у мистера навеса почему-то есть. Из-за неё кстати, как и из-за своего протекционизма мистера навеса, Пепун был вынужден снять КДБ с игры, абсолютно лучшего игрока в составе Сити.
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Так разница в том, что они могут сыграть и открыто на 3:3, и в контратаку (1-й тайм на Этихаде), и в автобус (2-й тайм на Этихаде и допвремя), а вы так и будете в 100 случаях из 100 свой перекат мяча устраивать. Более вариативные команды часто проходят дальше.
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Как же умиляет это послематчевое нытьё. Если ты видел одну команду, почему ты тогда вылетел?)
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То что МС владел мячом не означало, что только они играли в футбол. Все эти перепасовки почти не приводили к опасным моментам, потому что Реал грамотно играл в обороне. ВНЕЗАПНО, оборона-это тоже часть футбола, пусть это будет открытием для Родри
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