Родри о вылете из ЛЧ от «Реала»: «Сити» должен был пройти дальше. Я видел только одну команду, честно говоря»
Родри считает, что «Манчестер Сити» заслуживал выхода в полуфинал Лиги чемпионов.
«Горожане» уступили «Реалу» в серии пенальти (1:1, 3:4 по пенальти) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 3:3).
«Честно говоря, я увидел [на поле] только одну команду. Они оборонялись и умели терпеть, а мы знаем, как тяжело играть против «Реала».
Но, на мой взгляд, с точки зрения моментов и всего остального дальше должны были пройти мы. В этом и заключается сложность турнира. Они умеют играть, и я поздравляю их», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
Много ли раз вы видели такую игру от Реала в этом сезоне? Одну?
Анчелотти понимал, что если открыть зоны, Сити сразу же забьёт. Они все сделали правильно, другого варианта не было
Если команда больше владеет мячом и у нее больше угловых,это не значит,что она заслуживает победы,из 17 угловых ни один не привел к опасному моменту,гол Сити вообще был забит после ошибки Рюдигера,а так и дальше бы пасовали бы перед штрафной и все.Анчи нет слов,подстраиваться под соперника и грамотно делать результат,у одного на банке сидят Аке/Альварес/Доку/Ковачич/Нуньеш/Стоунз,а теперь посмотрите на скамейку Реала.Выиграть Сити без Куртуа и Тчуамени,это многого стоит.В любом случае ЛЧ как всегда 🔥
Удар Кевина и перекладина. Всё.
То, что Сити количеством неопасных ударов набили себе стату - это разговор в пользу бедных.
Мадрид должен был выиграть у себя дома, но две шальные банки от Сити сделали ничью. Получив преимущество на чужом поле, Мадрид сыграл по счету и сделал результат. Футбол значительно сложнее и многообразнее, чем набивать стату для xG.
Победа, есть победа.
Но вопрос в другом: почему имея в составе таких мастеров как Модрич, Кросс, Вальверде и др., команда не может даже 2 минуты контролировать мяч?
Клопп с Элиотам, Собослаи и МакАлистером играл с Сити с позиции силы.
Но скажи честно, ты сам не задавался вопросом, почему Анчелотти, имея в составе таких мастером центра, не может поставить команде более менее комбинационный футбол?
Вчера они даже 2 минуты не могли продержать у себя мяч.
Опять же повторюсь, Клопп на постоянной основе бьется с Сити на равных, играя в открытый и комбинационный футбол, хотя исполнителей как в Реала у него нет.
Папа Карло четко все сделал: в первом матче у обеих команд залетали не самые логичные по игре голы, получилась рубка без обороны. И это в Испании дома. Хорошо, что 3:3 и ничья. В прошлом году Реал тоже по носу получил за открытую игру, все по делу.
А вчера, открыто никто и не собрался играть. Зачем? К 30й минуте получить 2-3 мяча от Сити и закончить игру? Это был бы подарок для Пепа. Подарка его лишили. Игра от обороны изначально была в плане, так еще и получилось гол быстро забить. Все максимально четко было.
Глухо в обороне, ведя в счете, изредка контратаки. Уокер просто сожрал Вини, потому что он, наверное, один из если вообще не лучший сейчас фланговый защитник. Остался Родриго, который шанс реализовал.
Реал не подставился, а ультра-крутой Сити забил по итогу один гол, после ошибки Рюди. Все миллионы передач и сотни угловых не дали НИКАКОГО выхлопа вообще.
Вопросы к кому? Забивайте Реалу, идите в полуфинал. Не можете? Пойдет дальше Реал.
Еще и Лунин божил вчера, красавчик.
Все получилось четко, честно и закономерно.
Сити навязал максимальный темп, Реал его выдержал.
К слову, для всех тех кто говорит про автобусы и антифутболы, приплетая Атлетико и тд:
1. Реал в такой оборонительный футбол играет раз в год, по нужде и уму, а не как Атлетико, возведя оборонку в постоянный стиль.
2. Минифутбольный ватокат в тысячу передач Гвардиолы для многих людей не меньший антифутбол, чем автобусы.
В чем прелесть, если при этом катании мяча и давлении в первом матче залетает шара от Лунина, два шикарных дальних удара из-за штрафной, а во втором вообще ничего?
Пеп то, по итогу, провалился в обоих матчах🤷🏼♂️
Не смеши....
Ну а как Реал должен был играть против Сити у него дома, тем более выигрывая и проходя дальше? По мне Реал сыграл намного более зрелищно, чем 1,5 месяца назад Артета со своим Арсеналом на этом же стадионе, но его за те прессные 0-0 что-то никто не критиковал. Там вообще никакого футбола 90 минут не было.
Кстати, когда вышел на 110 минуте Милитао и ушёл КДБ, то у Сити не было ни одного момента. Вообще в дополнительное время Реал был намного ближе к решающему голу, чем Сити.