Родри о вылете из ЛЧ от «Реала»: «Сити» должен был пройти дальше. Я видел только одну команду, честно говоря»

Родри считает, что «Манчестер Сити» заслуживал выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

«Горожане» уступили «Реалу» в серии пенальти (1:1, 3:4 по пенальти) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 3:3).

«Честно говоря, я увидел [на поле] только одну команду. Они оборонялись и умели терпеть, а мы знаем, как тяжело играть против « ».

Но, на мой взгляд, с точки зрения моментов и всего остального дальше должны были пройти мы. В этом и заключается сложность турнира. Они умеют играть, и я поздравляю их», – сказал полузащитник « ».