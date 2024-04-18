Пеп о том, что Бернарду не забил «Реалу» в серии пенальти: «Он сказал, что хочет пробить, а игрок он надежный. И матч какой провел!»

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Бернарду Силва Футбол

Пеп Гвардиола высказался о том, что Бернарду Силва не забил «Реалу» в серии пенальти.

«Манчестер Сити» уступил мадридцам (1:1, 3:4 по пен.) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 3:3).

«Он сказал, что хочет пробить, а игрок он надежный. И матч какой провел!» – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Лунин – супергерой «Реала». Восемь сэйвов в матче, два – в серии пенальти!

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73 комментария
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Пепу конечно виднее, но по мне Менди хорошо закрыл Силву. Я ещё до первого матча сказал, что если Менди сыграет в обоих матчах, то у Бернарду не будет такой свободы как в прошлом году. Мадриду однозначно нужно оставлять Менди, даже с учётом прихода Дэвиса
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Пеп: Бернарду мне сказал, что его кумир это Смолов
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Он сказал, что хочет пробить по центру
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Ответ PIT-BUL
Конечно нет, бить нормально не пробовал?
Так он и пробил нормально. Часто ли бывает, что голкипер в серии пенальти намеренно не прыгает в угол и ждёт удара? Единичные случаи.
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По трансляции, конечно, это выглядело очень комично. Как будто просто мяч подал Лунину, чисто потрогать))
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Скорее, было бы странно, если бы игрок калибра Бернарду, наоборот, не взялся бить пенальти. Тут, скорее, Андрей перехитрил португальца, вины Силвы-то нет никакой.
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Ответ Shikari
Нормально пробил Васкес, а я Бернарду пробил плохо.
Лукас не нормально, а отлично пробил. Забей Бернарду своим ударом по центру - сейчас бы все говорили, как круто и хитро исполняет португалец. Всё относительно же.
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Ответ Булат Кошкимбаев
Он в отличной форме. В отличии от Карвахаля, которого надо было менять ещё во втором тайме. Но гений на тренер ждал пока у него ноги откажут.
Карвахаль в плохой форме? Да человек весь матч противостоял здоровяку Грилишу и свежему Доку и делал это превосходно. Раненный лев сражался до последнего.
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Ответ Nursaid Ganiev
Пепу конечно виднее, но по мне Менди хорошо закрыл Силву. Я ещё до первого матча сказал, что если Менди сыграет в обоих матчах, то у Бернарду не будет такой свободы как в прошлом году. Мадриду однозначно нужно оставлять Менди, даже с учётом прихода Дэвиса
Да, в плане оборонительной игры Менди прекрасен, один из самых надежных латералей, которого очень сложно пройти один в один. Единственное, что пугает - его травматичность.
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120 минут отпахал и решил бездарно пробить. Бей в угол,если отобьют,никто и слова не скажет.
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Что- то я не заметил, чтобы он классный матч провел
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Ответ xDe xDe
Скорее, было бы странно, если бы игрок калибра Бернарду, наоборот, не взялся бить пенальти. Тут, скорее, Андрей перехитрил португальца, вины Силвы-то нет никакой.
Скорее Кепы подсказка помогла, Лунин же сказал что они вместе решили, что на удар Бернарду он ждёт до удара, а не прыгает
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Думаю Бернарду всю ночь преследовала мысль: "Ну почему он не прыгнул? В 99% случаев вратари прыгают в угол, а тут - нет. Почему???"
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Ответ xDe xDe
Лукас не нормально, а отлично пробил. Забей Бернарду своим ударом по центру - сейчас бы все говорили, как круто и хитро исполняет португалец. Всё относительно же.
Долго объяснять, да и не нужно.
По центру бьют, когда видят, что вратарь заваливается, для этого делают паузу.
Тупо по центру бьют цз, но там и сила другая, такой мяч между ушей Лунину залететь мог бы
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+3
Ответ xDe xDe
Так он и пробил нормально. Часто ли бывает, что голкипер в серии пенальти намеренно не прыгает в угол и ждёт удара? Единичные случаи.
Нормально пробил Васкес, а я Бернарду пробил плохо.
+4
-2
+2
Ответ xDe xDe
Скорее, было бы странно, если бы игрок калибра Бернарду, наоборот, не взялся бить пенальти. Тут, скорее, Андрей перехитрил португальца, вины Силвы-то нет никакой.
Голкиперы изучают как бьют пенальти игроки соперника. Бернарду довольно часто бьет по центру. Лунин знал это и рискнул не двигаться.
+2
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Ответ Ювентиниус
Несправедливый исход матча. Респект сити.
Факты. Сити в этом матче хотя бы пытался играть в футбол, но к сожалению фарт за Реалом как обычно. Да и серия пенальти - это отдельный вид лотереи. Пеп явно сказал идти бить не тем.
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Менди его скушал с потрохами! Какой матч он провел?)
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Фраернулся Бернарду, хотел как Бензема в ворота Челси положить, пижон))))
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Пеп молодец, за своих горой. Бернарду лишканул.
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Ответ Дмитрий Снегирёв
Что- то я не заметил, чтобы он классный матч провел
Пеп публично не критикует своих игроков. Он и Холланда защищал после первого матча.
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Пиппен.
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Там больше вопросов к днарю Ковачичу, который своим выходом испортил игру, да ещё и пробил самым примитивным образом
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Ответ xDe xDe
Так он и пробил нормально. Часто ли бывает, что голкипер в серии пенальти намеренно не прыгает в угол и ждёт удара? Единичные случаи.
Какое нормально, по центру и несильно. Лунина заслуги нет никакой в этом, сам удивился подарку. А вот в удару Ковачича да Лунин сыграл прекрасно
Меня удивило как уверенно пробили защитники Реала. После ухода Винни, Родриго и Крооса думал что все проиграем по пенкам, но нет, Васкес, Начо, Рюди великолепно пробили
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Ответ xDe xDe
Так он и пробил нормально. Часто ли бывает, что голкипер в серии пенальти намеренно не прыгает в угол и ждёт удара? Единичные случаи.
Тут надо миксовать решение. Если предыдущим ударом игрок развёл по углам вратаря и мяч, вероятность того что следующую пенку кипер будет играть по удару, сильно возрастает. Так и получилось.
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Ответ Evgeny Kataev
- "И матч какой провел!" Звучит как типичное: "Посмотрите зато сколько обводок, да еще точность передач какая и тд". Матч определяется результатом, он вызвался его обеспечить - не забил. У того же Реала били те, кто мог обеспечить и они, вот неожиданность, его и обеспечили.
Да, Модрич - самое неожиданное в этой серии.
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Бернарду вообще вечно в матчах против Мадрида что-то пытается доказать. Либо он так сильно хочет, чтобы Перес его заметил и купил, либо в Барселону укатит
До сих пор не верится, что игроки не дрогнули после промаха Модрича. Ну и Лунин в каждом эпизоде излучал спокойствие и уверенность. Думал, что без Роналду, Рамоса и Крооса в серии пенальти будет тяжеловато, а тут еще Мадрид в последние сезоны просто ужасно пробивает пенальти в игре, но мужики просто красиво все исполнили.
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да чего его винить. Сколько игроков били по центру,когда вратарь наугад в угол прыгал... Не вышло на этот раз банально. Да и не пижонил условной Паненкой,а просто не повезло.
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Ответ Орынгали Амирханов
Какое нормально, по центру и несильно. Лунина заслуги нет никакой в этом, сам удивился подарку. А вот в удару Ковачича да Лунин сыграл прекрасно Меня удивило как уверенно пробили защитники Реала. После ухода Винни, Родриго и Крооса думал что все проиграем по пенкам, но нет, Васкес, Начо, Рюди великолепно пробили
Удивился подарку? Андрей сам подтвердил, что с пенальти Бернарду по изначальной договорённости рисковал и не гадал, а реагировал по удару. Именно из-за того, что Силва может пробить по центру.
А меня, наоборот, пенальти мадридцев не удивили. Начо неплохо пробивает с точки, а Лукас и вовсе монстр, там хладнокровие уровня Ширера, не первый раз ведь уже бьёт в серии. Смущал только Рюдигер, поскольку ему пришлось бить в Мадриде первый раз, да ещё и решающий удар. А из Вини, наоборот, страйкер не лучший. Даже останься он на поле, далеко не факт, что бразилец был бы в первой пятёрке.
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Ответ гилберт
Тут надо миксовать решение. Если предыдущим ударом игрок развёл по углам вратаря и мяч, вероятность того что следующую пенку кипер будет играть по удару, сильно возрастает. Так и получилось.
Голкиперы вообще исключительно редко играют по удару. Доказано ведь, что отработать по качественно (даже не идеально, просто качественно) исполненному удару практически невозможно - организм попросту не успевает среагировать. Взять реакцией можно только либо не лучшим образом исполненный пенальти, либо если знаешь повадки игрока. Поэтому вратари практически всегда гадают - и правильно делают.
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