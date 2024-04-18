Пеп о том, что Бернарду не забил «Реалу» в серии пенальти: «Он сказал, что хочет пробить, а игрок он надежный. И матч какой провел!»
Пеп Гвардиола высказался о том, что Бернарду Силва не забил «Реалу» в серии пенальти.
«Манчестер Сити» уступил мадридцам (1:1, 3:4 по пен.) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 3:3).
«Он сказал, что хочет пробить, а игрок он надежный. И матч какой провел!» – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Лунин – супергерой «Реала». Восемь сэйвов в матче, два – в серии пенальти!
По центру бьют, когда видят, что вратарь заваливается, для этого делают паузу.
Тупо по центру бьют цз, но там и сила другая, такой мяч между ушей Лунину залететь мог бы
Меня удивило как уверенно пробили защитники Реала. После ухода Винни, Родриго и Крооса думал что все проиграем по пенкам, но нет, Васкес, Начо, Рюди великолепно пробили
До сих пор не верится, что игроки не дрогнули после промаха Модрича. Ну и Лунин в каждом эпизоде излучал спокойствие и уверенность. Думал, что без Роналду, Рамоса и Крооса в серии пенальти будет тяжеловато, а тут еще Мадрид в последние сезоны просто ужасно пробивает пенальти в игре, но мужики просто красиво все исполнили.
А меня, наоборот, пенальти мадридцев не удивили. Начо неплохо пробивает с точки, а Лукас и вовсе монстр, там хладнокровие уровня Ширера, не первый раз ведь уже бьёт в серии. Смущал только Рюдигер, поскольку ему пришлось бить в Мадриде первый раз, да ещё и решающий удар. А из Вини, наоборот, страйкер не лучший. Даже останься он на поле, далеко не факт, что бразилец был бы в первой пятёрке.