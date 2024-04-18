Пеп о том, что Бернарду не забил «Реалу» в серии пенальти: «Он сказал, что хочет пробить, а игрок он надежный. И матч какой провел!»

Пеп Гвардиола высказался о том, что Бернарду Силва не забил «Реалу» в серии пенальти.

« » уступил мадридцам (1:1, 3:4 по пен.) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 3:3).

«Он сказал, что хочет пробить, а игрок он надежный. И матч какой провел!» – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Лунин – супергерой «Реала». Восемь сэйвов в матче, два – в серии пенальти!