Начо о выходе в 1/2 ЛЧ: «Реал» показал, что умеет глубоко обороняться и побеждать. Обычно мы сами заставляем соперника терпеть»
Начо оценил выход «Реала» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
Мадридцы обыграли «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пен.) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 3:3).
«Нам долго сегодня пришлось терпеть, так как постоянно были под ударом «Сити». Но мы – «Реал». Мы постоянно, абсолютно всегда боремся до самого конца.
Мы не привыкли к таким испытаниям. Обычно мы сами заставляем команды терпеть. Но главной целью был выход в полуфинал. Мы показали другую сторону себя; мы показали, что умеем глубоко обороняться и побеждать», – сказал капитан «Реала».
Реал играл на равных на Бернабеу, где Сити пришлось отходить от стиля Пепа и прибегать к дальним ударам на удачу.
Тут Реал приехал в гости, где всегда играть тяжело любому сопернику. Забили быстрый гол и заперлись. Реал теперь антифутбол? Смешно
Меня больше удивляет, как команда Пепе может 90+ минут бегать и прессинговать, как машины, имея матчи каждые 3 дня? С такой физухой тяжело считаться
Это было не просто смело… (С)
В 4 раза быстрее минусы нахватаешь.
Доводы уровня школы, одна истерика, плак-плак
И в оборонительном стиле Реала есть своя прелесть, изюминка: лечь костьми, биться до последнего вдоха, но минимализировать голевые моменты у собственных ворот. Для несведущих это будут бездумные автобусы, но для гурманов, что шарят - целенаправленная и тактическая, разумная битва насмерть под чудовищным и колоссальным давлением.
Иди Барселону свою смотри, там веселуха
*Реал побеждает точно так же* - Реал это Реал, чемпионский дух, и прочие стэтхемовские цитаты из вк.
Я поздравляю Реал и адекватных(!) болельщиков этого клуба, но ваши двойные стандарты и двуличие меня поражают.
Алавес?
У Реала нет жестко поставленного стиля, как барселонские перекаты и владение мяча
Есть, что сказать про двуличие хейтеров Реала или фанатов Барсы?
Как же эталонно страдаете, болельщики Барселоны )