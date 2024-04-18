Начо о выходе в 1/2 ЛЧ: «Реал» показал, что умеет глубоко обороняться и побеждать. Обычно мы сами заставляем соперника терпеть» 

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Начо Фернандес Футбол

Начо оценил выход «Реала» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы обыграли «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пен.) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 3:3).

«Нам долго сегодня пришлось терпеть, так как постоянно были под ударом «Сити». Но мы – «Реал». Мы постоянно, абсолютно всегда боремся до самого конца.

Мы не привыкли к таким испытаниям. Обычно мы сами заставляем команды терпеть. Но главной целью был выход в полуфинал. Мы показали другую сторону себя; мы показали, что умеем глубоко обороняться и побеждать», – сказал капитан «Реала».

Материалы по теме

111 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Смешно читать хейтеров Реала, которые упрекают его в автобусе.

Реал играл на равных на Бернабеу, где Сити пришлось отходить от стиля Пепа и прибегать к дальним ударам на удачу.

Тут Реал приехал в гости, где всегда играть тяжело любому сопернику. Забили быстрый гол и заперлись. Реал теперь антифутбол? Смешно

Меня больше удивляет, как команда Пепе может 90+ минут бегать и прессинговать, как машины, имея матчи каждые 3 дня? С такой физухой тяжело считаться
+238
-43
+195
Ответ Black Phoenix
Очень многие забывают, особенно среди молодых и юных болельщиков, что оборонительный футбол - ещё большее искусство, чем атакующий. Играть вторым номером, постоянно перестраиваться под креатив в нападении, убегать в контратаки, используя бреши в построении чужой команды всегда сложнее из-за повышенной концентрации и недостатка пространства, где каждая ошибка может стать фатальной. И в оборонительном стиле Реала есть своя прелесть, изюминка: лечь костьми, биться до последнего вдоха, но минимализировать голевые моменты у собственных ворот. Для несведущих это будут бездумные автобусы, но для гурманов, что шарят - целенаправленная и тактическая, разумная битва насмерть под чудовищным и колоссальным давлением.
Таких оправданий вчерашней игре реала я ещё не слышал))
+199
-46
+153
Ответ Black Phoenix
Очень многие забывают, особенно среди молодых и юных болельщиков, что оборонительный футбол - ещё большее искусство, чем атакующий. Играть вторым номером, постоянно перестраиваться под креатив в нападении, убегать в контратаки, используя бреши в построении чужой команды всегда сложнее из-за повышенной концентрации и недостатка пространства, где каждая ошибка может стать фатальной. И в оборонительном стиле Реала есть своя прелесть, изюминка: лечь костьми, биться до последнего вдоха, но минимализировать голевые моменты у собственных ворот. Для несведущих это будут бездумные автобусы, но для гурманов, что шарят - целенаправленная и тактическая, разумная битва насмерть под чудовищным и колоссальным давлением.
согласен, но большинство болельщиков Реала всегда коробило от предков Атлетико, а тут оказывается, что это вершина футбола
+109
-18
+91
Ответ jimmy_berk
Комментарий скрыт
Один и тот же коммент под 4 разными новостями.

Это было не просто смело… (С)

В 4 раза быстрее минусы нахватаешь.

Доводы уровня школы, одна истерика, плак-плак
+72
-7
+65
Очень многие забывают, особенно среди молодых и юных болельщиков, что оборонительный футбол - ещё большее искусство, чем атакующий. Играть вторым номером, постоянно перестраиваться под креатив в нападении, убегать в контратаки, используя бреши в построении чужой команды всегда сложнее из-за повышенной концентрации и недостатка пространства, где каждая ошибка может стать фатальной.

И в оборонительном стиле Реала есть своя прелесть, изюминка: лечь костьми, биться до последнего вдоха, но минимализировать голевые моменты у собственных ворот. Для несведущих это будут бездумные автобусы, но для гурманов, что шарят - целенаправленная и тактическая, разумная битва насмерть под чудовищным и колоссальным давлением.
+106
-78
+28
Ответ Black Phoenix
Очень многие забывают, особенно среди молодых и юных болельщиков, что оборонительный футбол - ещё большее искусство, чем атакующий. Играть вторым номером, постоянно перестраиваться под креатив в нападении, убегать в контратаки, используя бреши в построении чужой команды всегда сложнее из-за повышенной концентрации и недостатка пространства, где каждая ошибка может стать фатальной. И в оборонительном стиле Реала есть своя прелесть, изюминка: лечь костьми, биться до последнего вдоха, но минимализировать голевые моменты у собственных ворот. Для несведущих это будут бездумные автобусы, но для гурманов, что шарят - целенаправленная и тактическая, разумная битва насмерть под чудовищным и колоссальным давлением.
О как вы в воздухе умело переобуваетесь🤣🤣🤣Если Атлетико играет в автобус то это не футбол,это отвратительно,а как реал так это искусство оказывается.Сколько вы уже обувных заводов открыли😁😁😁
+41
-14
+27
Красавцы, они даже в защите красиво друг друга подстраховывали
+36
-14
+22
Ответ SaH4r.
*Барса побеждает сыграв большую часть матча сидя в обороне* - "чапи поставил автобус, бчк отскочил и т.д" *Реал побеждает точно так же* - Реал это Реал, чемпионский дух, и прочие стэтхемовские цитаты из вк. Я поздравляю Реал и адекватных(!) болельщиков этого клуба, но ваши двойные стандарты и двуличие меня поражают.
Барса побеждает? Где?
+21
-3
+18
Ответ Человек из футбола
согласен, но большинство болельщиков Реала всегда коробило от предков Атлетико, а тут оказывается, что это вершина футбола
Так Атлетико играет в такой футбол каждый матч . А Реал вчера показал гибкость
+26
-12
+14
они мячом владели ,а мы их на х вертели )
+16
-3
+13
Команда из-за травм в течение сезона наелась физически, куда тут первым номером играть?.. Раскрыться и получить охапку мячей в свои ворота?.. Смысл?..
+15
-5
+10
Ответ Black Phoenix
Очень многие забывают, особенно среди молодых и юных болельщиков, что оборонительный футбол - ещё большее искусство, чем атакующий. Играть вторым номером, постоянно перестраиваться под креатив в нападении, убегать в контратаки, используя бреши в построении чужой команды всегда сложнее из-за повышенной концентрации и недостатка пространства, где каждая ошибка может стать фатальной. И в оборонительном стиле Реала есть своя прелесть, изюминка: лечь костьми, биться до последнего вдоха, но минимализировать голевые моменты у собственных ворот. Для несведущих это будут бездумные автобусы, но для гурманов, что шарят - целенаправленная и тактическая, разумная битва насмерть под чудовищным и колоссальным давлением.
Теперь это не двухэтажный автобус, а «искусство»🤣
+16
-6
+10
Ответ Булат Кошкимбаев
Комментарий скрыт
Да, тебе как «болельщику» Реала наверняка понравился бы результат 3:0 в пользу Сити. Но зато открытый футбол.
Иди Барселону свою смотри, там веселуха
+10
-2
+8
Ответ jimmy_berk
Комментарий скрыт
После «риала» читать ваш комментарий смысла нет
+8
0
+8
Ответ jimmy_berk
Комментарий скрыт
Туши)
+9
-1
+8
Реал вчера выжал максимум из того, что имел. Что говорить то, если Милитао, который две недели назад забрал свой листок нетрудоспособности с больницы вынужден выходить на такой сверхважный матч.
+9
-1
+8
Реал слабее Сити по составу, по глубине состава значительно, играл без основного вратаря, без Тчуамени, с Начо в защите.. если честно глухая оборона - это единственный способ не проиграть на Этихаде, это недавно и Арсенал показал
+7
-1
+6
«Обычно» против Осасун и Мальорок мы сами заставляем их терпеть, но в ЛЧ таких команд не обнаружено )))
+15
-9
+6
*Барса побеждает сыграв большую часть матча сидя в обороне* - "чапи поставил автобус, бчк отскочил и т.д"
*Реал побеждает точно так же* - Реал это Реал, чемпионский дух, и прочие стэтхемовские цитаты из вк.
Я поздравляю Реал и адекватных(!) болельщиков этого клуба, но ваши двойные стандарты и двуличие меня поражают.
+30
-25
+5
Ответ SaH4r.
*Барса побеждает сыграв большую часть матча сидя в обороне* - "чапи поставил автобус, бчк отскочил и т.д" *Реал побеждает точно так же* - Реал это Реал, чемпионский дух, и прочие стэтхемовские цитаты из вк. Я поздравляю Реал и адекватных(!) болельщиков этого клуба, но ваши двойные стандарты и двуличие меня поражают.
кого барса побеждает, сидя в обороне?
Алавес?
+6
-1
+5
Ответ Полный адекват
Смешно читать хейтеров Реала, которые упрекают его в автобусе. Реал играл на равных на Бернабеу, где Сити пришлось отходить от стиля Пепа и прибегать к дальним ударам на удачу. Тут Реал приехал в гости, где всегда играть тяжело любому сопернику. Забили быстрый гол и заперлись. Реал теперь антифутбол? Смешно Меня больше удивляет, как команда Пепе может 90+ минут бегать и прессинговать, как машины, имея матчи каждые 3 дня? С такой физухой тяжело считаться
То судья помогает, то не так играем, они всегда будут докапываться
+6
-1
+5
Ответ Булат Кошкимбаев
Комментарий скрыт
Стиль команды и тактика на 1 матч это не одно и то же.

У Реала нет жестко поставленного стиля, как барселонские перекаты и владение мяча
+5
-1
+4
Ответ SaH4r.
*Барса побеждает сыграв большую часть матча сидя в обороне* - "чапи поставил автобус, бчк отскочил и т.д" *Реал побеждает точно так же* - Реал это Реал, чемпионский дух, и прочие стэтхемовские цитаты из вк. Я поздравляю Реал и адекватных(!) болельщиков этого клуба, но ваши двойные стандарты и двуличие меня поражают.
Двуличие и двойные стандарты это черта любого фанатизма.

Есть, что сказать про двуличие хейтеров Реала или фанатов Барсы?
+7
-3
+4
Ответ Мирворис Мирмахмудов
Получить глупую красную, идти на подкат игроку, который уходит из штрафной, и привезти пенальти, ну так играть в раздолбайство
Это о чем? О Барселоне? Я про Мадрид писал выше. ;)
+3
0
+3
Ответ Black Phoenix
Очень многие забывают, особенно среди молодых и юных болельщиков, что оборонительный футбол - ещё большее искусство, чем атакующий. Играть вторым номером, постоянно перестраиваться под креатив в нападении, убегать в контратаки, используя бреши в построении чужой команды всегда сложнее из-за повышенной концентрации и недостатка пространства, где каждая ошибка может стать фатальной. И в оборонительном стиле Реала есть своя прелесть, изюминка: лечь костьми, биться до последнего вдоха, но минимализировать голевые моменты у собственных ворот. Для несведущих это будут бездумные автобусы, но для гурманов, что шарят - целенаправленная и тактическая, разумная битва насмерть под чудовищным и колоссальным давлением.
Умение играть в разный футбол тактического плана и характеризует великие команды. Аплодирую стоя Реалу: способны играть и от себя , и от соперника. Пройти такой сильный Сити, та даже , если б не прошли и проиграли в серии пенальти , все равно бы им аплодировал. Скамейка качественных игроков явно была уже, но как все работали , каждый знал что ему делать. Если честно , не помню , чтоб Реал мог так сдерживать такие сильные команды, ведь всегда был перекос в сторону атаки и построения игры от себя , а тут такая итальянская дисциплина. Не знаю , что должно произойти , чтоб Мадрид не забрал очередную чашку
+7
-4
+3
Ответ cukken
Искусство 😂 20 лет за Барсу болею, и частенько это искусство видел, кроме контратак и быстрых вингеров, Реал не выделялся. Прагматичный футбол. Называть это искусством, а что же тогда вчерашняя игра Сити, которые возили Реал 120 минут? Из 10 таких матчей Реал заберет 2-3 максимум. Это просто случайность.
Конечно случайность, а там где не случайность, там Реалу судьи «помогают» и так последние 70 лет 😂
Как же эталонно страдаете, болельщики Барселоны )
+8
-5
+3
Ответ SaH4r.
*Барса побеждает сыграв большую часть матча сидя в обороне* - "чапи поставил автобус, бчк отскочил и т.д" *Реал побеждает точно так же* - Реал это Реал, чемпионский дух, и прочие стэтхемовские цитаты из вк. Я поздравляю Реал и адекватных(!) болельщиков этого клуба, но ваши двойные стандарты и двуличие меня поражают.
Никто не говорит, что мы были лучшими, просто Сити не дожал Реал, что очень интересно. У нас нет нормального вратаря, защитника и нападающего, а как они должны были играть? Были бы ВВС тогда бы посмотрели открытый футбол
+3
0
+3
Ответ jimmy_berk
Комментарий скрыт
джимми, а ты в курсе, что в приличном обществе с разорванным 21 появляться не прилично?
+3
0
+3
Ответ Бацька
Таких оправданий вчерашней игре реала я ещё не слышал))
Это потому что ты за Барселону болеешь, а это значит в футболе плохо разбираешься )
+8
-5
+3
Ответ jimmy_berk
Комментарий скрыт
Поплачь, легче станет
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий