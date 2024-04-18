Начо о выходе в 1/2 ЛЧ: «Реал» показал, что умеет глубоко обороняться и побеждать. Обычно мы сами заставляем соперника терпеть» 

Начо оценил выход «Реала» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы обыграли « » (1:1, 4:3 по пен.) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 3:3).

«Нам долго сегодня пришлось терпеть, так как постоянно были под ударом «Сити». Но мы – «Реал». Мы постоянно, абсолютно всегда боремся до самого конца.

Мы не привыкли к таким испытаниям. Обычно мы сами заставляем команды терпеть. Но главной целью был выход в полуфинал. Мы показали другую сторону себя; мы показали, что умеем глубоко обороняться и побеждать», – сказал капитан « ».