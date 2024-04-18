«Пиняев и Салтыков еще не на потолке. Хотелось бы, чтобы попадали в топ-10». Осинькин о россиянах в топ-100 по версии Golden Boy

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Сергей Пиняев Никита Салтыков Футбол

Игорь Осинькин высказался о прогрессе Никиты Салтыкова и Сергея Пиняева.

Нападающий «Крыльев Советов» и полузащитник «Локомотива» вошли в топ-100 претендентов на премию Golden Boy.

«Пиняев и Салтыков сейчас являются не просто игроками, а очень стабильными футболистами команд РПЛ. Это уже подчеркивает, что они добились определенного уровня. 

Приятно, что Пиняев и Салтыков действительно прогрессировали и в чем-то продолжают прогрессировать. Они сейчас точно не на своем потолке. Та работа, которая была проведена с ними в «Крыльях Советов», подошла ребятам, раз их прогресс был достаточно заметен во время пребывания в клубе. Это всегда приятно. Хотелось бы, чтобы у нас люди уже не в сотни лучших попадали, а, допустим, в топ-10.

Пиняев и Салтыков — футболисты без потолка? В такую формулировку вкладывают, в первую очередь, природный потенциал. Когда футболисты сверходаренные физически или в понимании игры. 

Что касается технико-тактического плана, который зависит от футбольной среды, тренеров, клубов, то это имеет ограничения. Поэтому давайте не будем играть словами и просто ждать от Пиняева и Салтыкова прогресса. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас были такие же талантливые футболисты, как рождаются, например, во Франции — Мбаппе. Или Месси, Неймар и так далее», — сказал главный тренер «Крыльев Советов».

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Циник Петербургский
Согласен с Осинькиным. От Пиняева, с учетом его потенциала, я жду намного бОльшего. Возможно, это "лимит животворящий" начал сказываться. И общение со старшими товарищами-паспортистами под девизом "ты чо так по полю носишься, молодой, не гони волну" ))
Он вообще не прогрессирует в Локо. Рано подорвался и, возможно, сгубил этим карьеру.
+14
-1
+13
Ответ Джавид Гасанов
Такими как Месси, Мбаппе и Неймар мало просто родиться, такими нужно стать. А для этого тренерская школа у нас слабовата
Талант тоже нужен соответствующий. Салах воспитывался в обычной египетской академии, где и начинал карьеру. Головин вообще из какой-то перди.
+12
0
+12
Согласен с Осинькиным. От Пиняева, с учетом его потенциала, я жду намного бОльшего. Возможно, это "лимит животворящий" начал сказываться. И общение со старшими товарищами-паспортистами под девизом "ты чо так по полю носишься, молодой, не гони волну" ))
+9
-3
+6
Такими как Месси, Мбаппе и Неймар мало просто родиться, такими нужно стать. А для этого тренерская школа у нас слабовата
+9
-4
+5
Голден Бой это простая таблица,никто не знает как сложится жизнь.
+2
0
+2
Ответ Доктор Верховцев
А что Головин? Таких, как Головин по пердям бегает сотни. Беда в том, что отечественная система подготовки игроков позволяет заиграть не просто талантливым детям, а детям, родители которых могут «подтвердить талант ребёнка» финансово, а с этим компонентом у многих сложности.
Головин вылез на таланте без толковой школы. А была бы школа хорошая, играл бы в Мансити. Таланты у нас есть, но их губит лимитное болото и огромные деньги. Сербы не талантливее наших, но они попу рвут, чтобы уехать в Европу и там карьеру построить, а нашим в 20 платят как в топ-5. Куда стремиться.
+3
-1
+2
Ответ madjer163
Пиняев зря ушел в Локо , год в КС точно должен был сыграть , и потом хоть в середняк АПЛ или Испании ехать
Судя по его поведению перед уходом, это не он ушёл, так решил агент. Деньга приличная "вырисовывалась", агенту по большому счёту и Пиняев, и "Крылья" до лампочки.
Всё дело в том, что там, куда его продали, требования серьёзные, как к опытному игроку. Можно и не выдержать в таком юном возрасте того, что нужно руководству в каждом матче. Но ведь таких, как Мбаппе или вот "засветившегося" новичка "Зенита" Педро единицы.
+2
0
+2
Пиняев зря ушел в Локо , год в КС точно должен был сыграть , и потом хоть в середняк АПЛ или Испании ехать
+2
-1
+1
Ответ Джавид Гасанов
Такими как Месси, Мбаппе и Неймар мало просто родиться, такими нужно стать. А для этого тренерская школа у нас слабовата
Тренерская школа у нас бедновата.
0
0
0
Ответ Циник Петербургский
Согласен с Осинькиным. От Пиняева, с учетом его потенциала, я жду намного бОльшего. Возможно, это "лимит животворящий" начал сказываться. И общение со старшими товарищами-паспортистами под девизом "ты чо так по полю носишься, молодой, не гони волну" ))
сейчас причем здесь лимит???
0
0
0
Ответ CoMoBo3
Он вообще не прогрессирует в Локо. Рано подорвался и, возможно, сгубил этим карьеру.
просто не стоит так боготворить игрока
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий