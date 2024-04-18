«Пиняев и Салтыков еще не на потолке. Хотелось бы, чтобы попадали в топ-10». Осинькин о россиянах в топ-100 по версии Golden Boy
Игорь Осинькин высказался о прогрессе Никиты Салтыкова и Сергея Пиняева.
Нападающий «Крыльев Советов» и полузащитник «Локомотива» вошли в топ-100 претендентов на премию Golden Boy.
«Пиняев и Салтыков сейчас являются не просто игроками, а очень стабильными футболистами команд РПЛ. Это уже подчеркивает, что они добились определенного уровня.
Приятно, что Пиняев и Салтыков действительно прогрессировали и в чем-то продолжают прогрессировать. Они сейчас точно не на своем потолке. Та работа, которая была проведена с ними в «Крыльях Советов», подошла ребятам, раз их прогресс был достаточно заметен во время пребывания в клубе. Это всегда приятно. Хотелось бы, чтобы у нас люди уже не в сотни лучших попадали, а, допустим, в топ-10.
Пиняев и Салтыков — футболисты без потолка? В такую формулировку вкладывают, в первую очередь, природный потенциал. Когда футболисты сверходаренные физически или в понимании игры.
Что касается технико-тактического плана, который зависит от футбольной среды, тренеров, клубов, то это имеет ограничения. Поэтому давайте не будем играть словами и просто ждать от Пиняева и Салтыкова прогресса. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас были такие же талантливые футболисты, как рождаются, например, во Франции — Мбаппе. Или Месси, Неймар и так далее», — сказал главный тренер «Крыльев Советов».
Всё дело в том, что там, куда его продали, требования серьёзные, как к опытному игроку. Можно и не выдержать в таком юном возрасте того, что нужно руководству в каждом матче. Но ведь таких, как Мбаппе или вот "засветившегося" новичка "Зенита" Педро единицы.