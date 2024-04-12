Канчельскис о Пиняеве в «МЮ»: «Вряд ли после меня кто-то будет играть там. В «Локо» его не разогнали до уровня звезды, пускай в «Крылья» возвращается»

Теги Локомотив Крылья Советов Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия премьер-лига Англия Андрей Канчельскис Михаил Галактионов Спорт-Экспресс Сергей Пиняев Футбол

Андрей Канчельскис не считает, что Сергей Пиняев заинтересует «Ман Юнайтед».

– Сможет ли Пиняев вновь привлечь внимание «Манчестер Юнайтед»?

– Академия, где он был, и основной состав – две разные вещи.

Пускай возвращается в «Крылья». Может, там раскроет свой талант во второй раз, пока молодой. Бывали случаи, когда футболисты возвращались, перезаряжали свои «батарейки» и двигались дальше.

Надо спросить у главного тренера «Локомотива», почему не смогли разогнать Пиняева до уровня звезды РПЛ.

Думаю, навряд ли после меня кто-то будет играть в «МЮ», в Англии. А говорить: «Я был в «Манчестере» – я тоже там был, но я там играл. А то, что он там был, не означает, что он играл за «Манчестер», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

Ранее Пиняев несколько раз проходил стажировку в «Ман Юнайтед» и играл за юношескую команду в выставочных матчах. 19-летний форвард «Локомотива» набрал 7 (3+4) очков в 21 матче нынешнего сезона Мир РПЛ. 

Андрей Канчельскис выступал за «красных дьяволов» с 1991 по 1995 год и дважды становился чемпионом АПЛ.

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5 комментариев
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Эти два павлина Канч и Мост вообще не просыхают что ли?! Они хоть о ком-то кроме себя в положительном ключе высказались хоть раз?
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+5
Надо в Нидерландах поиграть - тогда заинтересует)
+3
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+2
Головин бы потянул уровень АПЛ
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При физруке только деградация будет и есть у Пиняева
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