Канчельскис о Пиняеве в «МЮ»: «Вряд ли после меня кто-то будет играть там. В «Локо» его не разогнали до уровня звезды, пускай в «Крылья» возвращается»

Андрей Канчельскис не считает, что Сергей Пиняев заинтересует «Ман Юнайтед».

– Сможет ли Пиняев вновь привлечь внимание «Манчестер Юнайтед»?

– Академия, где он был, и основной состав – две разные вещи.

Пускай возвращается в «Крылья». Может, там раскроет свой талант во второй раз, пока молодой. Бывали случаи, когда футболисты возвращались, перезаряжали свои «батарейки» и двигались дальше.

Надо спросить у главного тренера « », почему не смогли разогнать до уровня звезды .

Думаю, навряд ли после меня кто-то будет играть в «МЮ», в Англии. А говорить: «Я был в «Манчестере» – я тоже там был, но я там играл. А то, что он там был, не означает, что он играл за «Манчестер», – сказал бывший полузащитник « » и сборной России.

Ранее Пиняев несколько раз проходил стажировку в «Ман Юнайтед» и играл за юношескую команду в выставочных матчах. 19-летний форвард «Локомотива» набрал 7 (3+4) очков в 21 матче нынешнего сезона Мир РПЛ.

Андрей Канчельскис выступал за «красных дьяволов» с 1991 по 1995 год и дважды становился чемпионом .