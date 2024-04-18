Сака за 90 минут против «Баварии»: 0 ударов, 0 успешных дриблингов, 0 точных кроссов

Теги Бавария Лига чемпионов УЕФА Арсенал Букайо Сака Футбол

Букайо Сака не отметился результативными действиями в ответном матче с «Баварией» (0:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

За 90 минут у вингера «Арсенала» ни одного удара по воротам, ни одного созданного голевого момента, ни одного точного кросса из 4 и ни одного успешного дриблинга из 3 попыток.

😢 Страдать в ЛЧ – судьба «Арсенала». Всего два полуфинала, пять (!) вылетов от «Баварии»

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26 комментариев
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Последний угловой,когда вся команда пришла в штрафную, на голову защитника Баварии к ближней штанге был вишенкой на торте.
+47
0
+47
Загнал его Артета. Он ведь уже который матч невзрачный играет.
+35
-4
+31
Ответ Ashot Kafka
Он с незалеченной травмой играет пол сезона, тупое сравнение
Так пусть лечит и потом играет. Его проблемы
+22
-7
+15
Ответ Fendiman
Напомню 150 млн ценник как у Вини ))
Он с незалеченной травмой играет пол сезона, тупое сравнение
+28
-14
+14
Да у него сил уже нет, он как выжатый лимон выглядит. Так и кажется, что вот вот сознание на поле потеряет...
+11
0
+11
Ответ Озил, озю и буду озить
Первый матч отлично провел
Нет. Он конечно старался, но был далеко не в лучшей своей форме.
+7
0
+7
Ответ Artuom Batishev
Загнал его Артета. Он ведь уже который матч невзрачный играет.
Первый матч отлично провел
+5
0
+5
Ответ Fendiman
Напомню 150 млн ценник как у Вини ))
Напомню , великолепная стата в АПЛ
Вчера хозяин ВИНИ вышел и как девочку от каждого мяча оттирал
+5
0
+5
Агент 0 0 0
+5
-1
+4
оставил бы пробить штрафной Эдегору в конце игры, вместо этого взял и разыграл мяч ((( Эх Сака
+3
0
+3
ЁПЛ лушая лига в мири!@##+!!!@!!!
Там играюд самые лушие!@@!++×!!!!
+7
-4
+3
Напомню 150 млн ценник как у Вини ))
+18
-15
+3
Мировой уровень)
+1
0
+1
Ответ prosto D.
И вот этот бегунок лучше Гиггза? Ахах, не смогли пройти кризисную Баварию, зато понтов выше крыши.
этот бегунок уже по цифрам лучше выступил, чем Гигз
+1
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Ответ Artuom Batishev
Нет. Он конечно старался, но был далеко не в лучшей своей форме.
Он всю угрозу Арсенала по сути и представлял. Гол забил.
А во втором матче против него двух защитников Тухель выпустил
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Палмер намного круче
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Ответ Fendiman
Напомню 150 млн ценник как у Вини ))
Да, вот Вини - другое дело. Этого топа даже Родриго выкинул с левого фланга)
С приходом Мбаппе будет лавку полировать и ныть про расизм
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Топчик епта
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Сака чутка саки-саки в этом матче...
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У Гиререйро в кармане застрял)
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Мартинелли нам не нужен, он вообще не умеет бить по воротам
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Ответ Олег Варнавский
Сака чутка саки-саки в этом матче...
А в этом - целую лужу
+1
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