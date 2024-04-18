Сака за 90 минут против «Баварии»: 0 ударов, 0 успешных дриблингов, 0 точных кроссов
Букайо Сака не отметился результативными действиями в ответном матче с «Баварией» (0:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
За 90 минут у вингера «Арсенала» ни одного удара по воротам, ни одного созданного голевого момента, ни одного точного кросса из 4 и ни одного успешного дриблинга из 3 попыток.
😢 Страдать в ЛЧ – судьба «Арсенала». Всего два полуфинала, пять (!) вылетов от «Баварии»
Вчера хозяин ВИНИ вышел и как девочку от каждого мяча оттирал
Там играюд самые лушие!@@!++×!!!!
А во втором матче против него двух защитников Тухель выпустил
С приходом Мбаппе будет лавку полировать и ныть про расизм