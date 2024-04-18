Микель Артета: «У «Арсенала» было много отрезков доминирования. Не хватило ошибки «Баварии» или момента волшебства»

Теги Бавария Микель Артета премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

Микель Артета рассказал, почему «Арсенал» не прошел «Баварию» в Лиге чемпионов.

– «Арсеналу» не хватило момента волшебства?

– Да. Ошибки со стороны соперника или момента волшебства – вот чего не хватило для того, чтобы повести в этом противостоянии. Нам не удалось победить, но мы могли это сделать.

В определенный момент мы играли лучше, у нас было много отрезков доминирования.

Некая искра, которая должна появиться у штрафной соперника, – вот что нужно в таких противостояниях для победы.

Наш клуб был без Лиги чемпионов семь лет. Сначала хочешь сюда попасть, потом хочешь выйти в полуфинал, финал. Мы все очень сильно этого жаждем, но у многих команд на это уходит шесть, семь лет. Однако мы были очень близки, – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире TNT Sports.

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66 комментариев
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Сейчас у Арсенала новая сверхзадача - проиграть в чемпионской гонке АПЛ. В прошлом сезоне было сложно, но они справились. В этом шансов побольше конечно.
+112
-6
+106
Ох уж это английское доминирование. Только клубы АПЛ могут доминировать и при этом оставаться нижними.
+73
-10
+63
Сколько писали что оборона арсенала лучшая в мире. В итоге сначала Горецка без сопротивления бьёт головой в перекладину, а через пару минут карликовый Киммих так же без сопротивления уже забивает головой. Мастер класс дефенса засчитан.
+69
-8
+61
Ответ Buharoid
Сколько писали что оборона арсенала лучшая в мире. В итоге сначала Горецка без сопротивления бьёт головой в перекладину, а через пару минут карликовый Киммих так же без сопротивления уже забивает головой. Мастер класс дефенса засчитан.
Так и Интер лучшая команда прямо здесь и сейчас в 1/8 была)
+45
-2
+43
3 доминатора вылетели в 1/4
+37
-1
+36
Как вы задолбали уже, что ты, что Пеп, мамкины доминанты...
Футбол - это не сто тысяч передач перед штрафной, а авантюра, опасные моменты, риск, дальние удары и мечта.
+31
-4
+27
Вот что и правда удивило, это что Бавария реально не разу не накосячила.
Был правда один момент, где можно было сильно понервничать....Это когда Упомекано выходил на поле сменив Сане)
+26
-1
+25
Ответ Iamliam
Сейчас у Арсенала новая сверхзадача - проиграть в чемпионской гонке АПЛ. В прошлом сезоне было сложно, но они справились. В этом шансов побольше конечно.
Они в ней уже проиграли)
Теперь все в руках Сити.
+25
-2
+23
Бундес называют лигой фермеров. А в полуфинале 2 клуба из Бундеса
+24
-3
+21
Ответ DonaldBrashear 2.0
Комментарий удален модератором
Но зато волшебную🤓
+20
0
+20
Он бы пояснил, в чем была доминация Арсенала.
xG 1.33/0.47 в пользу Баварии.
По ударам 15/8 в пользу Баварии.
Что характерно, уже после гола Бавария нанесла 7 ударов по воротам, а Арсенал 1.
Может это и была доминация?
+21
-1
+20
Ответ Анри Карлайл
Как вы задолбали уже, что ты, что Пеп, мамкины доминанты... Футбол - это не сто тысяч передач перед штрафной, а авантюра, опасные моменты, риск, дальние удары и мечта.
Терпеть не могу пепа и тики таку которую он создал. Это тоже своего рода анти футбол.
+22
-5
+17
Ответ xQcoW
Бундес называют лигой фермеров. А в полуфинале 2 клуба из Бундеса
И это даже не лучшие клубы сейчас в бундеслиге))
+17
0
+17
Не хватило волшебства в переводе с доминирующего - дурачок не залетел, не попёрло.
+19
-5
+14
Доминировали доминировали да не выдоминировали. А так оба матча классные. Ждём классику ЛЧ: Реал-Бавария
+9
0
+9
Доминааааант...Ты меня называааааала...
+10
-1
+9
Ответ Buharoid
Сколько писали что оборона арсенала лучшая в мире. В итоге сначала Горецка без сопротивления бьёт головой в перекладину, а через пару минут карликовый Киммих так же без сопротивления уже забивает головой. Мастер класс дефенса засчитан.
Так не доработали скорее опорная зона
+8
0
+8
Этот как обычно о доминировании...
+8
0
+8
Арсенал доминирует весть сезон
Где Трофеи мистер Артета ?
с 2019 года для такого клуба как Арсенал
2 локальных кубка это провал его тренерской работы
+8
-1
+7
Ответ Buharoid
Сколько писали что оборона арсенала лучшая в мире. В итоге сначала Горецка без сопротивления бьёт головой в перекладину, а через пару минут карликовый Киммих так же без сопротивления уже забивает головой. Мастер класс дефенса засчитан.
Не такой уж карликовый Киммих,он под 180 см,просто средний рост Баварцев высокий
+7
0
+7
Что только не фантазировали они. АПЛ, ЛЧ, требл, Большой шлем, кубок Стэнли, Лучший Арсенал и худшая Бавария последних лет. И вылет 😊
+10
-3
+7
Ответ DonaldBrashear 2.0
Комментарий удален модератором
В том то и дело, что матч состоит не из «последних минут», а из 90+. В течение матча действительно были отрезки, когда Арсенал хорошо поддавливал, но Бавария оборонялась просто превосходно в этот вечер
+8
-1
+7
Кто о чём...
+6
0
+6
Ответ петрович сектор1
Вот что и правда удивило, это что Бавария реально не разу не накосячила. Был правда один момент, где можно было сильно понервничать....Это когда Упомекано выходил на поле сменив Сане)
Просто быть вечным лузером в еврокубках - удел Арсенала. Один Кубок Кубков за всю историю- не маловато ли для якобы великого клуба? Вообще не сомневался в проходе Баварии дальше. Тухель еще и ЛЧ возьмет!
+7
-2
+5
Когда при доминировании вас обыгрывает команда без тренера, поневоле начинаешь задумываться о том, что же пошло не так)
+7
-2
+5
Надо уже объяснять Артете что доминирование это преимущество над соперникон а не то что он напридумовал у себя в голове. Арсеналу не хватает разнообразия в атаке, и настоящего нападающего, у команды должно быть несколько наигрынных схем а не пасуюм на Сака и Мартинелли, они что-то придумают
+4
0
+4
Артета опять тупо физически загнал свою команду. Парни еле таскали ноги, от усталости их буквально шатало на поле.
Невозможно одним составом пройти весь сезон! Это аксиома, но Артета опять тупо наступает на одни и те же грабли.
Это расплата за те матчи, когда при счете 6-0 основа доигрывала все матчи...
Лавка дается не для того, чтобы наигрывать запасных. Лавка дается для того, чтобы основа имела возможность отдыхать!
Пеп и Клопп давно это поняли и умело ротируют состав.
Невозможно играть в прессингующий футбол по 90 минут, когда матчи идут через каждые три дня. Чудес не бывает.
Команда тупо физически выдохлась, весь язык тела игроков буквально кричит об этом. Сака, Мартинелли это бледные тени самих себя - они даже вполовину своих возможностей сейчас не играют. Эдегор тупо держится на морально волевых, старается зажечь своих партнеров, но сам еле бегает...
Такую вялую Баварию свежий Арсенал железным катком бы переехал. Но не на таких скоростях, что они показывали в последнее время. Такие скорости легко переигрываются даже командами уровня Астон Виллы.
Так что шансов не было никаких изначально, особенно это было видно после матча с вилланами.
Увы, но Артета не учится на своих ошибках. Я бы прямо сейчас Эдегору, Сака, Мартинелли, Салиба и Биг Габи дал бы отпуск. Поберег бы.)
+5
-1
+4
Для таких матчей нужны большие яйца,у вас они отсутствуют.
+5
-1
+4
Пусть Арсенал и дальше доминирует над соперниками, но полуфинале будет играть Бавария
+3
0
+3
Ответ Gio Land
Что только не фантазировали они. АПЛ, ЛЧ, требл, Большой шлем, кубок Стэнли, Лучший Арсенал и худшая Бавария последних лет. И вылет 😊
А цены. ты видел какие они себе цены нарисовали в трансфермаркте. ещё ничего не выиграли а команда уже за миллиард.
+3
0
+3
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