Микель Артета: «У «Арсенала» было много отрезков доминирования. Не хватило ошибки «Баварии» или момента волшебства»

Микель Артета рассказал, почему «Арсенал» не прошел «Баварию» в Лиге чемпионов.

– «Арсеналу» не хватило момента волшебства?

– Да. Ошибки со стороны соперника или момента волшебства – вот чего не хватило для того, чтобы повести в этом противостоянии. Нам не удалось победить, но мы могли это сделать.

В определенный момент мы играли лучше, у нас было много отрезков доминирования.

Некая искра, которая должна появиться у штрафной соперника, – вот что нужно в таких противостояниях для победы.

Наш клуб был без чемпионов семь лет. Сначала хочешь сюда попасть, потом хочешь выйти в полуфинал, финал. Мы все очень сильно этого жаждем, но у многих команд на это уходит шесть, семь лет. Однако мы были очень близки, – сказал главный тренер « » в эфире TNT Sports.