Микель Артета: «У «Арсенала» было много отрезков доминирования. Не хватило ошибки «Баварии» или момента волшебства»
Микель Артета рассказал, почему «Арсенал» не прошел «Баварию» в Лиге чемпионов.
– «Арсеналу» не хватило момента волшебства?
– Да. Ошибки со стороны соперника или момента волшебства – вот чего не хватило для того, чтобы повести в этом противостоянии. Нам не удалось победить, но мы могли это сделать.
В определенный момент мы играли лучше, у нас было много отрезков доминирования.
Некая искра, которая должна появиться у штрафной соперника, – вот что нужно в таких противостояниях для победы.
Наш клуб был без Лиги чемпионов семь лет. Сначала хочешь сюда попасть, потом хочешь выйти в полуфинал, финал. Мы все очень сильно этого жаждем, но у многих команд на это уходит шесть, семь лет. Однако мы были очень близки, – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире TNT Sports.
Футбол - это не сто тысяч передач перед штрафной, а авантюра, опасные моменты, риск, дальние удары и мечта.
Был правда один момент, где можно было сильно понервничать....Это когда Упомекано выходил на поле сменив Сане)
Теперь все в руках Сити.
xG 1.33/0.47 в пользу Баварии.
По ударам 15/8 в пользу Баварии.
Что характерно, уже после гола Бавария нанесла 7 ударов по воротам, а Арсенал 1.
Может это и была доминация?
Где Трофеи мистер Артета ?
с 2019 года для такого клуба как Арсенал
2 локальных кубка это провал его тренерской работы
Невозможно одним составом пройти весь сезон! Это аксиома, но Артета опять тупо наступает на одни и те же грабли.
Это расплата за те матчи, когда при счете 6-0 основа доигрывала все матчи...
Лавка дается не для того, чтобы наигрывать запасных. Лавка дается для того, чтобы основа имела возможность отдыхать!
Пеп и Клопп давно это поняли и умело ротируют состав.
Невозможно играть в прессингующий футбол по 90 минут, когда матчи идут через каждые три дня. Чудес не бывает.
Команда тупо физически выдохлась, весь язык тела игроков буквально кричит об этом. Сака, Мартинелли это бледные тени самих себя - они даже вполовину своих возможностей сейчас не играют. Эдегор тупо держится на морально волевых, старается зажечь своих партнеров, но сам еле бегает...
Такую вялую Баварию свежий Арсенал железным катком бы переехал. Но не на таких скоростях, что они показывали в последнее время. Такие скорости легко переигрываются даже командами уровня Астон Виллы.
Так что шансов не было никаких изначально, особенно это было видно после матча с вилланами.
Увы, но Артета не учится на своих ошибках. Я бы прямо сейчас Эдегору, Сака, Мартинелли, Салиба и Биг Габи дал бы отпуск. Поберег бы.)