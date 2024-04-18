Деограсия о 2:4 от «Динамо»: «Счет не по игре. «Оренбург» заслуживал большего и показал характер победителя» 

Давид Деограсия оценил поражение от «Динамо» (2:4) в 1/2 финала Фонбет Кубка России.

Команды встречались в рамках Пути регионов.

— Счет не по игре. Я думаю, что мы заслуживали большего, ничего страшного, нам надо учиться на ошибках.

— Пропустили четыре гола, практически все – после ошибок в опорной зоне…

— Ничего страшного, ошибки после неудачных передач, их надо отрабатывать. Я не расстроен, команда показала характер, характер победителя, — сказал главный тренер « ».