Деограсия о 2:4 от «Динамо»: «Счет не по игре. «Оренбург» заслуживал большего и показал характер победителя»
Давид Деограсия оценил поражение от «Динамо» (2:4) в 1/2 финала Фонбет Кубка России.
Команды встречались в рамках Пути регионов.
— Счет не по игре. Я думаю, что мы заслуживали большего, ничего страшного, нам надо учиться на ошибках.
— Пропустили четыре гола, практически все – после ошибок в опорной зоне…
— Ничего страшного, ошибки после неудачных передач, их надо отрабатывать. Я не расстроен, команда показала характер, характер победителя, — сказал главный тренер «Оренбурга».