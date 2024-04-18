Деограсия о 2:4 от «Динамо»: «Счет не по игре. «Оренбург» заслуживал большего и показал характер победителя» 

Теги ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Оренбург Давид Деограсия Футбол

Давид Деограсия оценил поражение от «Динамо» (2:4) в 1/2 финала Фонбет Кубка России.

Команды встречались в рамках Пути регионов.

— Счет не по игре. Я думаю, что мы заслуживали большего, ничего страшного, нам надо учиться на ошибках.

— Пропустили четыре гола, практически все – после ошибок в опорной зоне…

— Ничего страшного, ошибки после неудачных передач, их надо отрабатывать. Я не расстроен, команда показала характер, характер победителя, — сказал главный тренер «Оренбурга».

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2 комментария
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Ну так уж и не по игре? Когда встречаются 2 команды с дырявой обороной и посредственными киперами, но у одной класс исполнителей в атаке выше, 4-2 вполне себе по игре. Или 8-4.
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конечно не по игре 9-2 должно быть
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