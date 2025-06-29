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26-летний футболист умер во время матча в Подмосковье. Следственный комитет проводит проверку

Футболист умер во время матча в Подмосковье.

26-летний игрок подольского клуба «Парковый» Артем Калмыков скончался в субботу во время матча против «Нары» в рамках 10‑го тура соревнований Московской области по футболу Лиги В‑3.

«В течение ряда лет он являлся одним из лучших футболистов тех команд, за которых он выступал. В жизни он был очень светлым и добрым человеком и любящим отцом, мужем и сыном, каким он и останется в сердцах.

У Артема остались жена и маленькая дочка. Светлая память. Скорбим спортивной школой «Талант» об утрате сильного духом спортсмена и серпуховского футболиста», – говорится в заявлении спортивной школы «Талант».

ГСУ СК России по Московской области проводит проверку по факту происшествия. В рамках процесса запрошена медицинская документация и иные документы, также ожидается заключение судебно‑медицинского эксперта. Сообщается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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