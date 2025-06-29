ПСВ не выкупит Маласиа, защитник вернется в «МЮ» (Фабрицио Романо)

Тирелл Маласиа вернется в «Манчестер Юнайтед».

По информации инсайдера Фабрицио Романо , ПСВ не активировал пункт о выкупе защитника после аренды. Зимой сообщалось , что в случае выкупа нидерландцы заплатят 10 млн евро. «Юнайтед» также мог получить 30% от возможной перепродажи футболиста.

Игрок был арендован нидерландским клубом в феврале. В Эредивизи он провел 8 матчей, не отметившись результативными действиями.

Теперь 25-летний игрок вернется в Манчестер.

Левый защитник перешел в «МЮ» в 2022 году за 15+2 миллиона евро. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .