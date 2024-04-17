Смолов после гола «Оренбургу»: «Плохо сыграл. Я всегда плохо играю»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Оренбург Футбол

Федор Смолов высказался о своей игре против «Оренбурга».

«Динамо» победило «Оренбург» (4:2) в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Нападающий бело-голубых Федор Смолов открыл счет на 11-й минуте.

Это первый гол 34-летнего форварда в 2024 году. До сегодняшнего матча Смолов не забивал с 29 ноября – тогда он забил «Зениту» в 1/4 финала Пути РПЛ.

Хорошо сыграл, забил гол?

– Не, я плохо сыграл.

Почему?

– Не знаю. Я всегда плохо играю, – сказал Смолов.

В этом сезоне РПЛ у Смолова в 20 играх 4 гола и 3 голевые передачи. Статистика Федора – тут.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Федор самокритичен. Но сказал чистую правду.
+32
0
+32
Согласен с ним полностью
+22
0
+22
Обиженка иди из клуба вон , к другу Кокоше самое место
+6
-1
+5
Согласен с паспортистом
+2
0
+2
Ответ stalker tyumen
Федя красавчик,он плохо но играет,а вы все хорошо,но с пузом на диване,и без пива даже,потому что жена запрещает 😂
Гражданин, ты поосторожнее с водочкой бы. Еще не пятница даже.
+2
0
+2
Потерял в движении из-за возраста+ реализация не на уровне, однозначно Тюкавин сейчас на голову сильнее(голоднее до игры). Пользу может приносить выходя на замену, если не забьёт на футбол и будет в форме
+1
0
+1
А что хорошо? Зад шире плеч
0
0
0
Ответ ecolana
Федор самокритичен. Но сказал чистую правду.
Кто бы сомневался
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий