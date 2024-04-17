Смолов после гола «Оренбургу»: «Плохо сыграл. Я всегда плохо играю»

Федор Смолов высказался о своей игре против «Оренбурга».

« » победило « » (4:2) в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Нападающий бело-голубых открыл счет на 11-й минуте.

Это первый гол 34-летнего форварда в 2024 году. До сегодняшнего матча Смолов не забивал с 29 ноября – тогда он забил «Зениту» в 1/4 финала Пути РПЛ.

– Хорошо сыграл, забил гол?

– Не, я плохо сыграл.

– Почему?

– Не знаю. Я всегда плохо играю, – сказал Смолов.

В этом сезоне РПЛ у Смолова в 20 играх 4 гола и 3 голевые передачи. Статистика Федора – тут.