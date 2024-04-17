Смолов после гола «Оренбургу»: «Плохо сыграл. Я всегда плохо играю»
Федор Смолов высказался о своей игре против «Оренбурга».
«Динамо» победило «Оренбург» (4:2) в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Нападающий бело-голубых Федор Смолов открыл счет на 11-й минуте.
Это первый гол 34-летнего форварда в 2024 году. До сегодняшнего матча Смолов не забивал с 29 ноября – тогда он забил «Зениту» в 1/4 финала Пути РПЛ.
– Хорошо сыграл, забил гол?
– Не, я плохо сыграл.
– Почему?
– Не знаю. Я всегда плохо играю, – сказал Смолов.
В этом сезоне РПЛ у Смолова в 20 играх 4 гола и 3 голевые передачи. Статистика Федора – тут.