Диаш о вылете из ЛЧ: «Ман Сити» доминировал весь матч, трудно это принять. Ты всегда пытаешься избежать пенальти, а «Реал» этого хотел»
Рубен Диаш заявил о преимуществе «Ман Сити» над «Реалом».
«Реал» победил «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1, 4:3 по пенальти) и прошел в полуфинал.
«Не знаю, что сказать. Разочарование. Мы доминировали весь матч, дошли до пенальти. Мы прикладывали усилия, создавали моменты. Трудно это принять.
Ты всегда делаешь все возможное, чтобы попытаться избежать пенальти. А они этого хотели.
Команда была в порядке, мы бились, у нас были моменты, но это был не наш день. Порой мяч заходит в ворота, порой – нет. Теперь нам остается обратиться к тому, что еще предстоит в этом сезоне.
Времени для отдыха не так уж много, это напряженный отрезок сезона. Сейчас требуется продемонстрировать силу, особенно психологически. Мы по-прежнему выступаем в двух важных турнирах», – сказал защитник «Ман Сити» Рубен Диаш в интервью TNT Sports.
«Сити» 34 раза бил по воротам «Реала» – против 8 ударов у «Мадрида». Счет по угловым – 18:1 в пользу «горожан»
А с по-настоящему голевыми моментами - не так уж и много!
А не поскользнись Рюдигер и вообще была бы очень вероятна победа Реала в основное время!
Сити нынешнего сезона только бледная тень самого себя прошлогоднего
Вспомни слова Тони Крооса и Федерико Вальверде.
Плюс Карим потерял стабильность - мог блеснуть, а мог провалить матч, что и произошло в ответке, когда он не смог реализовать ни один из своих моментов.
Декоративные команды АПЛ едут домой, а Мадрид отправляется в 1/2.
Я же говорю о том моменте , когда он поскользнулся и отдал голевую на КДБ !