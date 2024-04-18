Диаш о вылете из ЛЧ: «Ман Сити» доминировал весь матч, трудно это принять. Ты всегда пытаешься избежать пенальти, а «Реал» этого хотел»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Рубен Диаш Футбол

Рубен Диаш заявил о преимуществе «Ман Сити» над «Реалом».

«Реал» победил «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1, 4:3 по пенальти) и прошел в полуфинал.

«Не знаю, что сказать. Разочарование. Мы доминировали весь матч, дошли до пенальти. Мы прикладывали усилия, создавали моменты. Трудно это принять.

Ты всегда делаешь все возможное, чтобы попытаться избежать пенальти. А они этого хотели.

Команда была в порядке, мы бились, у нас были моменты, но это был не наш день. Порой мяч заходит в ворота, порой – нет. Теперь нам остается обратиться к тому, что еще предстоит в этом сезоне.

Времени для отдыха не так уж много, это напряженный отрезок сезона. Сейчас требуется продемонстрировать силу, особенно психологически. Мы по-прежнему выступаем в двух важных турнирах», – сказал защитник «Ман Сити» Рубен Диаш в интервью TNT Sports.

«Сити» 34 раза бил по воротам «Реала» – против 8 ударов у «Мадрида». Счет по угловым – 18:1 в пользу «горожан»

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80 комментариев
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С реалом это не работает, по игре ты доминируешь а по итогу проигрываешь. Реал есть реал
+76
-10
+66
Подлый Реал… как они могли?
+49
-10
+39
Ответ meringue
Номинация это хорошо, а по факту только бельгиец мог забивать второй мяч и всё...
Гол забили после ошибки Рюдигера, был еще момент с попаданием в перекладину Холланда. А что еще ? 175 тысяч передач ? У Реала скамейка короче в два раза , и по качеству примерно так же хуже , конечно пришлось терпеть после того как вышли Доку , Альварес, Ковачич . Анчелотти на это ответил Модричем и Диазом. Потому что таких людей как Себальос , Фран, Хоселу на такой матч выпускать очень тяжело. Хорошо хоть есть закаленный в таких баталиях Васкез
+48
-14
+34
Номинация это хорошо, а по факту только бельгиец мог забивать второй мяч и всё...
+35
-4
+31
Ответ гилберт
Доминировать это давить и создавать моменты. Сегодня у Сити этого не было.
Владение да , подходы , удары , в том числе и в створ , 150 угловых …
А с по-настоящему голевыми моментами - не так уж и много!
А не поскользнись Рюдигер и вообще была бы очень вероятна победа Реала в основное время!
Сити нынешнего сезона только бледная тень самого себя прошлогоднего
+26
-2
+24
Ответ Русофоб9322
У МС действительно нет лидерские качеств. Ну почему не бьют Диаш, Родри, Стоунз, я уже молчу про Уокера. Очень странно. У Реала идут бить не самые лучшие, но игроки с опытом и лидерскими качествами. Вот Васкес например, исполнил также как против Атлетико в 2016,очень хладнокровно, не сомневался даже в нем. Очень странно МС сделал
Просто у Реала игроки лидеры сами по себе, а у МС лидер -Пеп.
+24
-3
+21
Ничего парни, когда-то победителя будут назначать по угловым. Держитесь.
+18
-4
+14
У МС действительно нет лидерские качеств. Ну почему не бьют Диаш, Родри, Стоунз, я уже молчу про Уокера. Очень странно. У Реала идут бить не самые лучшие, но игроки с опытом и лидерскими качествами. Вот Васкес например, исполнил также как против Атлетико в 2016,очень хладнокровно, не сомневался даже в нем. Очень странно МС сделал
+19
-5
+14
Ответ Hans Castorp
Гол забили после ошибки Рюдигера, был еще момент с попаданием в перекладину Холланда. А что еще ? 175 тысяч передач ? У Реала скамейка короче в два раза , и по качеству примерно так же хуже , конечно пришлось терпеть после того как вышли Доку , Альварес, Ковачич . Анчелотти на это ответил Модричем и Диазом. Потому что таких людей как Себальос , Фран, Хоселу на такой матч выпускать очень тяжело. Хорошо хоть есть закаленный в таких баталиях Васкез
Ещё и Начо в старте
+10
0
+10
Сити в овертайме уже не имел таких моментов как в основное время, тоже физически подсели.
+9
0
+9
Вы забили 3 на Бернабеу без моментов. Это футбол.
+14
-5
+9
Ответ MVL
Просто у Реала игроки лидеры сами по себе, а у МС лидер -Пеп.
Пеп традиционно не любит работать с игроками с "характером". Ему нужен пластилин, из которого он будет лепить своё творение.
+9
-1
+8
Сегодня полузащита Реала смотрелась намного сильнее, чем в прошлой встрече на Этихаде. Во много благодаря тому, что был здоров Менди и Камавинга смог играть в центре. В прошлый раз там со старта вышли Модрич и Кроос, которые в силу возраста не смогли сдюжить прессинг Сити
+14
-8
+6
Доминировали, доминировали... В итоге оказались там же где ещё один доминатор из Лондона. За бортом
+9
-4
+5
Ответ Кристина Пардаева
С реалом это не работает, по игре ты доминируешь а по итогу проигрываешь. Реал есть реал
Доминировать это давить и создавать моменты. Сегодня у Сити этого не было.
+15
-10
+5
Ну так-то Реал в первый матч был лучше. Жаль, с дальними ударами Сити повезло. Ну и минус опорник в этом матче из-за желтой.
+7
-3
+4
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Сегодня полузащита Реала смотрелась намного сильнее, чем в прошлой встрече на Этихаде. Во много благодаря тому, что был здоров Менди и Камавинга смог играть в центре. В прошлый раз там со старта вышли Модрич и Кроос, которые в силу возраста не смогли сдюжить прессинг Сити
Год назад команда была невероятно уставшая. После перерыва просели прилично - пошли поражения в ЛЛ, а сами игроки открыто признавали, что с трудом доигрывают сезон при условии, что до завершения было еще почти два месяца.
Вспомни слова Тони Крооса и Федерико Вальверде.

Плюс Карим потерял стабильность - мог блеснуть, а мог провалить матч, что и произошло в ответке, когда он не смог реализовать ни один из своих моментов.
+6
-2
+4
Доминировали, проигрывая до 76-й минуты. Но давили знатно, че уж.
+4
0
+4
Точно, опять этот подлый Реал выбивал апловский клуб. К слову в 7 из 8 последних противостояний в ЛЧ с апловскими клубами Реал выиграл. Как он только мог)))
+10
-7
+3
У Сити по сути было всего два реальных момента забить. Набивать xG полу моментами, надеясь на шару, которая залетела в первом матче - ну такое себе.
+5
-2
+3
Ответ samatzakirzyanov
Что я только что прочитал. Если бы Рюдигер забил, была бы вероятная победа Реала? Ну блин, тогда попади Де Брейне, Доку, Фоден в более очевидных моментах - был бы разгром. Реалу жутко повезло, что Сити при xg 4.15 закатил один гол. Но что есть то есть. Поздравляю Реал
XG по Opta 2.7 - 1.5, какие еще 4.15
+3
0
+3
Ответ OldRedWhite
Владение да , подходы , удары , в том числе и в створ , 150 угловых … А с по-настоящему голевыми моментами - не так уж и много! А не поскользнись Рюдигер и вообще была бы очень вероятна победа Реала в основное время! Сити нынешнего сезона только бледная тень самого себя прошлогоднего
Команды Гвардиолы всегда были лучшими во владении мячом, но футбол всегда справедлив, пас ради паса это своего рода тоже антифутбол как и автобус. Сегодня победил кто был лучшем своем деле..
+3
0
+3
Ответ Hans Castorp
Гол забили после ошибки Рюдигера, был еще момент с попаданием в перекладину Холланда. А что еще ? 175 тысяч передач ? У Реала скамейка короче в два раза , и по качеству примерно так же хуже , конечно пришлось терпеть после того как вышли Доку , Альварес, Ковачич . Анчелотти на это ответил Модричем и Диазом. Потому что таких людей как Себальос , Фран, Хоселу на такой матч выпускать очень тяжело. Хорошо хоть есть закаленный в таких баталиях Васкез
Ну и ещё удал Де Брюйне выше ворот и всё. Дальше стерильная тики-така, которую считают доминацией.
+2
0
+2
Ответ Anya Belova
Они могут забрать себе мяч. А Мадрид забрал выход в полуфинал)))
Не согласен. Всё таки Реал выиграл по пенальти. Это совсем другое. А люди говорят это как будто уверенный проход. Даже Реал по пенальти первым промазали
+3
-1
+2
Они могут забрать себе мяч. А Мадрид забрал выход в полуфинал)))
+7
-5
+2
Так Сити по делу боялся серии пенальти - мегауверенность, хладнокровие и железные нервы Лунина всё решили. Переехал, уничтожил, съел всю атаку банды Пепа и не подавился. А если бы у Рюдигера нога не поехала со случайным отскоком - всё бы закончилось вообще в основное время.
+4
-2
+2
Лупить по воробьям и в молоко - это не доминирование. Набивать стату - это тоже не доминирование.
Декоративные команды АПЛ едут домой, а Мадрид отправляется в 1/2.
+7
-5
+2
Ответ samatzakirzyanov
Что я только что прочитал. Если бы Рюдигер забил, была бы вероятная победа Реала? Ну блин, тогда попади Де Брейне, Доку, Фоден в более очевидных моментах - был бы разгром. Реалу жутко повезло, что Сити при xg 4.15 закатил один гол. Но что есть то есть. Поздравляю Реал
Рюдигер забил пенальти ))
Я же говорю о том моменте , когда он поскользнулся и отдал голевую на КДБ !
+1
0
+1
Ответ OldRedWhite
Владение да , подходы , удары , в том числе и в створ , 150 угловых … А с по-настоящему голевыми моментами - не так уж и много! А не поскользнись Рюдигер и вообще была бы очень вероятна победа Реала в основное время! Сити нынешнего сезона только бледная тень самого себя прошлогоднего
Был момент Бернарду и кдб, когда кончено же надо было забивать
+1
0
+1
Ответ Axs Men
Реал был сильнее. Это была королевская игра
Ахаха. Если это королевская игра тогда вопросов нет
+3
-2
+1
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