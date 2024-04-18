Диаш о вылете из ЛЧ: «Ман Сити» доминировал весь матч, трудно это принять. Ты всегда пытаешься избежать пенальти, а «Реал» этого хотел»

Рубен Диаш заявил о преимуществе «Ман Сити» над «Реалом».

«Реал» победил « » в ответном матче 1/4 финала чемпионов (1:1, 4:3 по пенальти) и прошел в полуфинал.

«Не знаю, что сказать. Разочарование. Мы доминировали весь матч, дошли до пенальти. Мы прикладывали усилия, создавали моменты. Трудно это принять.

Ты всегда делаешь все возможное, чтобы попытаться избежать пенальти. А они этого хотели.

Команда была в порядке, мы бились, у нас были моменты, но это был не наш день. Порой мяч заходит в ворота, порой – нет. Теперь нам остается обратиться к тому, что еще предстоит в этом сезоне.

Времени для отдыха не так уж много, это напряженный отрезок сезона. Сейчас требуется продемонстрировать силу, особенно психологически. Мы по-прежнему выступаем в двух важных турнирах», – сказал защитник «Ман Сити» в интервью TNT Sports.

«Сити» 34 раза бил по воротам «Реала» – против 8 ударов у «Мадрида». Счет по угловым – 18:1 в пользу «горожан»