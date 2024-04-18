В полуфинале ЛЧ сыграют два клуба из Германии, по одному – из Испании и Франции. По две команды АПЛ и Ла Лиги выбыли в 1/4

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Атлетико лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

В полуфинале Лиги чемпионов сыграют представители трех стран.

По итогам 1/4 финала в следующую стадию турнира пробились две команды из Германии («Бавария» и «Боруссия» Дортмунд), один клуб из Франции («ПСЖ») и одна испанская команда («Реал»).

Два клуба АПЛ, «Арсенал» и «Манчестер Сити», выбыли в четвертьфинале. Также на этой стадии турнир покинули две команды Ла Лиги, «Атлетико» и «Барселона».

В полуфинале «Бавария» встретится с «Реалом», а «ПСЖ» – с «Боруссией». Первые матчи пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные – 7 и 8 мая. 

133 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Опять за Испанию один Реал отдувается
+102
-10
+92
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Опять за Испанию один Реал отдувается
Это уже классика.
+54
-6
+48
А где распиаренная "лючшая лига мира"?
От поцелуев не рождаются дети (с) - Карло Анчелотти.
+72
-25
+47
Ответ Red_Marlboro_
Ни одной английской команды в полуфинале, а АПЛ точно лучшая лига мира ?
Точно, без сарказма.
Как Лига - лучшая.
+47
-9
+38
Ни одной английской команды в полуфинале, а АПЛ точно лучшая лига мира ?
+45
-20
+25
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
А где распиаренная "лючшая лига мира"? От поцелуев не рождаются дети (с) - Карло Анчелотти.
Боже, еле унесли ноги, в гонора то сколько…)
+37
-21
+16
Помогите Маше найти апеэлевцев..
+29
-14
+15
Реал по классике выкинул очередной британский мешок
Хозяин островных брусков)
+28
-17
+11
Ответ войд
Реал по классике выкинул очередной британский мешок Хозяин островных брусков)
Зря ты так. Две достойнейшие команды, величайшее противостояние (трилогия) в ЛЧ за многие годы. Мадрид страдал без мяча, а Сити с мячом.
+13
-3
+10
ждём очередной автобус в исполнении анчелотти. всем, кто радуется проходу реала, желаю насладиться этим "гениальным" футболом.
+13
-5
+8
Камбек Реала в 22 году против Сити был легкой прогулкой по сравнению с этой игрой. Я чуть не поседел за сегодняшний вечер😄
+12
-4
+8
Бавария Боруссия финал
+8
-1
+7
Сильнейшие проходят в следующую стадию.
А ватокаты и каталонский банкрот едут домой.
Итого в 1/2 ни одной английской команды. Кек
+25
-18
+7
Должен принять тот факт, что Пеп супер команду построил, но корона должна быть у короля
+11
-4
+7
Еще Байер ЛЕ возьмет, а апл весь вылетел отовсюду.
+7
-3
+4
Блин. Вот смех смехом, а ведь Реал реально королевский клуб. Кто бы ни был в соперниках, как бы не хоронили Реал, а он просто выходит и выгрызает всё
+4
0
+4
Тебас сейчас будет себя хвалить как приложил свои руки к успеху Реала
+6
-3
+3
Фермер лига , говорили они.
+5
-3
+2
Снова клубов "лучшей лиги мира" нет
+7
-5
+2
И только один из трёх клубов, играет в анти футбол.
+5
-3
+2
АПЛ как всегда обделалась и это лучшая лига мира по мнению фанатиков:))
+3
-1
+2
Ответ Йети
Боже, еле унесли ноги, в гонора то сколько…)
Любит: Барселона.
------
На колени, страдалец)))
+9
-7
+2
Ответ Iamliam
Видели мы как он отдувается, на этот позор не хочется больше смотреть, лучше бы в футбол играли.
Не смотри, у тебя теперь один путь - болеть за всех соперников Реала
+3
-1
+2
Шикарные участники! Шикарный футбол в их исполнении!
+3
-1
+2
Ответ xDe xDe
Факт. 22 год - реально просто как в магазин вышли. Пеп сделал выводы и устроил порку плёткой, без преувеличения. Искренне не завидую эмоциональным фанам - я болельщик спокойный, всю игру просидел с каменным лицом и только кулаком потряс, когда Андрей взял два мяча. Тем не менее, хоть нет взрывов эмоций и нет лишней седины, от игры этой устал буквально физически. P.s. Отдавай бронзовую медаль)
Спортс мне ничего не прислал😄
Но поздравляю с этим крутейшим статусом)
Не хуже сегодняшнего прохода Мадрида))
+1
0
+1
Да, конечно)))) ты чё несёшь-то, парень))) Барса по своим финансовым возможностям сейчас, дай Бог, середняк АПЛ… Ни Реал, ни Барса в последние годы не тратили столько, сколько большие клубы Англии (кроме Арсенала). А когда тратили примерно столько же, тогда по всем ЕК-фронтам англичанам дышать не давали: Реал, Барса, Атлетико, Севилья, Атлетик… все эти команды стабильно проходили далеко и побеждали в обоих ЕК-турнирах
+1
0
+1
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
А где распиаренная "лючшая лига мира"? От поцелуев не рождаются дети (с) - Карло Анчелотти.
Всем адекватным людям очевидно, что после интенсивной АПЛ играть в ЛЧ намного сложнее, чем после остальных лиг
Но это адекватным
+7
-6
+1
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Опять за Испанию один Реал отдувается
Намек на Барсу да? у Реала щас состав сильнее намного чем у Барсы
+1
0
+1
А чемпион Байер нет в этом списке 😂 какая лига там сильная говорите?
+2
-1
+1
Ответ Кармоид
Комментарий удален пользователем
А по какому критерию ещё можно сравнить? По приходу бабла? Так это у АПЛ самый крутой маркетинг и с этим никто не спорит. Но, когда клубы Испании стабильно зажимали все ЕК (тогда из было ещё два) говорить о превосходстве АПЛ - нонсенс
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий