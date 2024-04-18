В полуфинале ЛЧ сыграют два клуба из Германии, по одному – из Испании и Франции. По две команды АПЛ и Ла Лиги выбыли в 1/4

В полуфинале Лиги чемпионов сыграют представители трех стран.

По итогам 1/4 финала в следующую стадию турнира пробились две команды из Германии («Бавария» и « » Дортмунд), один клуб из Франции («ПСЖ») и одна испанская команда («Реал»).

Два клуба АПЛ, «Арсенал» и «Манчестер Сити», выбыли в четвертьфинале. Также на этой стадии турнир покинули две команды Ла Лиги, «Атлетико» и «Барселона».

В полуфинале « » встретится с « », а « » – с «Боруссией». Первые матчи пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные – 7 и 8 мая.