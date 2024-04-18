В полуфинале ЛЧ сыграют два клуба из Германии, по одному – из Испании и Франции. По две команды АПЛ и Ла Лиги выбыли в 1/4
В полуфинале Лиги чемпионов сыграют представители трех стран.
По итогам 1/4 финала в следующую стадию турнира пробились две команды из Германии («Бавария» и «Боруссия» Дортмунд), один клуб из Франции («ПСЖ») и одна испанская команда («Реал»).
Два клуба АПЛ, «Арсенал» и «Манчестер Сити», выбыли в четвертьфинале. Также на этой стадии турнир покинули две команды Ла Лиги, «Атлетико» и «Барселона».
В полуфинале «Бавария» встретится с «Реалом», а «ПСЖ» – с «Боруссией». Первые матчи пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные – 7 и 8 мая.
От поцелуев не рождаются дети (с) - Карло Анчелотти.
Как Лига - лучшая.
Хозяин островных брусков)
А ватокаты и каталонский банкрот едут домой.
Итого в 1/2 ни одной английской команды. Кек
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На колени, страдалец)))
Но поздравляю с этим крутейшим статусом)
Не хуже сегодняшнего прохода Мадрида))
Но это адекватным