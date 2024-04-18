«Ман Сити» потерял шансы на 2-й требл подряд, вылетев в 1/4 финала Лиги чемпионов

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» не оформит 2-й требл подряд.

Команда под руководством Пепа Гвардиолы проиграла мадридскому «Реалу» (1:1, по пенальти 3:4) во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов. 

«Манчестер Сити» вылетел из главного еврокубкового турнира и потерял шансы оформить второй требл подряд. «Горожане» еще сохраняют шансы на победу в чемпионате Англии и Кубке Англии, где в полуфинале встретятся с «Челси».

В прошлом сезоне команда стала чемпионом в АПЛ, одержала победу в Лиге чемпионов и завоевала Кубок Англии. 

Напомним, что «Бавария» и «Барселона» делали треблы по два раза, но не подряд. Гвардиола, ранее выигрывавший требл с «Барселоной», является первым тренером в истории, которому удалось завоевать требл с двумя разными клубами.

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128 комментариев
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Фанаты «Барселоны» экстренно переодевают голубые футболки на красно-белые )))
+92
-20
+72
Ответ JENNINGS
Фанаты «Барселоны» экстренно переодевают голубые футболки на красно-белые )))
А толку ? Что те их хозяева, что эти
+62
-13
+49
В этом сезоне в Англии разразилась славная борьба за залупл.. Имхо, пока тащит Арс..
+50
-8
+42
Пройти Сити на Этихаде с Начо,с Начооооо😀это было очень сильно
+25
-7
+18
Ответ Владимир Владимирович
Всё таки слишком рано отпустили Мареза и Гюндогана, Доку и Грилиш блеклая тень в топовых матчах по сравнению с ними
к доку какие претензии, хорошо освежил игру.
+16
0
+16
Ригобер готов простить Баварии 2:8
+19
-4
+15
Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Пройти Сити на Этихаде с Начо,с Начооооо😀это было очень сильно
С каким Начо, с Луниным - он был лучшим в составе Реала сегодня.
+13
-1
+12
Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Пройти Сити на Этихаде с Начо,с Начооооо😀это было очень сильно
Справедливости ради, Начо кроме этого сезона никогда не косячил и всегда поменял без потери качества с 2015 года. С ним проходили Баварию в 2017, с ним выигрывали финал ЛЧ в 2018 году. И он же был при победе над МС в 2022 году. В той игре он сыграл отлично. И он вообще мог быть основным почти во всех других клубах наверное, ну кроме может быть МС и Ливерпуля.
+10
0
+10
Ответ ман сити фейк
Причём тут фанаты Барсы на ветке Сити?
Сегодня вся Каталония была за вас)
Ведь фанаты «Барсы» - сначала болеют за своих до вылета, а потом - за всех соперников «Мадрида» вплоть до финала)
+14
-4
+10
Я правильно понимаю что у Сити и Арсенала залупул в этом году ?)
+16
-6
+10
Всё таки слишком рано отпустили Мареза и Гюндогана, Доку и Грилиш блеклая тень в топовых матчах по сравнению с ними
+11
-2
+9
Ответ NeprofS
Комментарий скрыт
Умоляю тебя посмотри на свое лицооо😂😂😂😂хаахахаха
+9
-2
+7
Кому как не Мадриду было их остановить 😊😊😊 Рекорд Реала по 2+ ЛЧ подряд никогда не будет побит!
+13
-8
+5
Ооо господи, не завидую я теперь Ригочке)) чтож сним будет))😂😂🤣🤣
+7
-2
+5
Ответ dr. cage
В этом сезоне в Англии разразилась славная борьба за залупл.. Имхо, пока тащит Арс..
Залуплисты они такие, да ))
+4
0
+4
Ответ mr Gadisov
Я правильно понимаю что у Сити и Арсенала залупул в этом году ?)
Как у мерсисайдского проекта
+6
-2
+4
Ну Пеп же говорил, что АПЛ сложнее ЛЧ? Вот все английские гранды дружно с ЛЧ и слились )
+3
0
+3
Прошла инфа, что Сити до сих пор катает мяч на поле, а Мадрид едет в 1/2.
У всех свои приоритеты 😎
+9
-7
+2
Слабенько сыграл Сити. 120 минут игры на результат дома, всего пара моментов и во многом случайный гол. Ждал большего от Пепа.
+2
0
+2
Наш МЮ еще и кубок утащит))
+3
-1
+2
Ответ Нефанатик
Ригобер готов простить Баварии 2:8
А 22:4?
+2
0
+2
Реал - это похороны
+3
-1
+2
Ответ JENNINGS
Фанаты «Барселоны» экстренно переодевают голубые футболки на красно-белые )))
Это ещё что, прикинь, что будет, когда они в глоры ПСЖ снова переобуются и будут топить за Дембеле)))
+5
-3
+2
Ответ NeprofS
Комментарий скрыт
Недоразумение каждый год получает разгромы в плей офф лч, самый любимый - это 2:8 от баварии и 0:4 от ливерпуля.
Каждый год - не считая тех лет, когда в ЛЕ играет😂
+4
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Ответ Игорь Кузнецов
Пусть лч заберет кто угодно, но не это мадридское недоразумение!
Так Атлетико вылетел же
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Реал, молодцы!
Безумие! Выстояли.
Не сегодня, Сити.
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Ответ Proper Chels
В смысле не заслужил? Удары 34-8. Это отскок года, если не десятилетия.
Толку от этих ударов. Включаться нужно с 1 минуты . А то что было в начале это позор, тупое катание мяча без попыток атаки, и пещее хождение по полю и заслуженно пропустили. Как говориться поздно пить боржоми когда почки сели
+2
0
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Квадрупл
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+1
Ответ NeprofS
Комментарий скрыт
Вообще плевать, что такие как ты там думают 😆
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Ответ Brosco
Игра Сити сегодня была не плохой, просто Реал засушил игру. По-другому Реал бы не выйграл.
Удары не шли вообще. Де Брюйне из центра штрафной бьет выше, ну хз. Да и очень много просто срезок и плохих пасов
+1
0
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