«Ман Сити» потерял шансы на 2-й требл подряд, вылетев в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» не оформит 2-й требл подряд.

Команда под руководством проиграла мадридскому « » (1:1, по пенальти 3:4) во втором матче 1/4 финала чемпионов.

« » вылетел из главного еврокубкового турнира и потерял шансы оформить второй требл подряд. «Горожане» еще сохраняют шансы на победу в чемпионате Англии и Кубке Англии, где в полуфинале встретятся с «Челси».

В прошлом сезоне команда стала чемпионом в , одержала победу в Лиге чемпионов и завоевала Кубок Англии.

Напомним, что «Бавария» и «Барселона» делали треблы по два раза, но не подряд. Гвардиола, ранее выигрывавший требл с «Барселоной», является первым тренером в истории, которому удалось завоевать требл с двумя разными клубами.