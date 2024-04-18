«Ман Сити» потерял шансы на 2-й требл подряд, вылетев в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» не оформит 2-й требл подряд.
Команда под руководством Пепа Гвардиолы проиграла мадридскому «Реалу» (1:1, по пенальти 3:4) во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» вылетел из главного еврокубкового турнира и потерял шансы оформить второй требл подряд. «Горожане» еще сохраняют шансы на победу в чемпионате Англии и Кубке Англии, где в полуфинале встретятся с «Челси».
В прошлом сезоне команда стала чемпионом в АПЛ, одержала победу в Лиге чемпионов и завоевала Кубок Англии.
Напомним, что «Бавария» и «Барселона» делали треблы по два раза, но не подряд. Гвардиола, ранее выигрывавший требл с «Барселоной», является первым тренером в истории, которому удалось завоевать требл с двумя разными клубами.
Ведь фанаты «Барсы» - сначала болеют за своих до вылета, а потом - за всех соперников «Мадрида» вплоть до финала)
У всех свои приоритеты 😎
Каждый год - не считая тех лет, когда в ЛЕ играет😂
Безумие! Выстояли.
Не сегодня, Сити.
ツ