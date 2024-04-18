Киммих об 1:0 с «Арсеналом»: «Второй тайм был особенно хорош, мы могли забить еще 1 или 2 гола и заслужили право пройти дальше. «Арсенал» хотел контролировать игру, но они боялись наших контратак»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих оценил ответный матч против «Арсенала» в 1/4 финала ЛЧ.

Команда Томаса Тухеля одолела «Арсенал» (1:0) в ответном матче 1/4 финала и вышла в полуфинал. Первая игра завершилась вничью – 2:2.

Единственный гол в этом матче забил Йозуа Киммих на 63-й минуте. 

«Это невероятно. Второй тайм был особенно хорош. Мы могли забить еще один или два гола. Если посмотреть на первую игру и сегодняшнюю, то итог таков: мы заслужили право пройти дальше. 

Ни одна из команд не хотела рисковать на старте. «Арсенал» хотел контролировать игру, но они боялись наших контратак. У нас было два очень хороших шанса после перерыва. Во втором тайме мы были более решительны и играли лучше. 

В конце концов, у тебя больше шансов забить, когда ты находишься в штрафной. Мне повезло, что никто из соперников меня не заметил, а потом я оказался в штрафной», – сказал полузащитник «Баварии» в интервью DAZN.

Йозуа Киммих был признан лучшим игроком матча по версии УЕФА.

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12 комментариев
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Был лучшим в обеих встречах, просто схавал распиаренного Мартинелли ☝
+16
-2
+14
Ответ gninnur esrever*
Бавария ничего не показала, но прошла. Как хорошо, когда у тебя соперник из сев лондона. Всё сами сделают.
"Арсенал" будто что то показал. В целом равное и крутое тактическое противостояние, но как ожидалось - "Бавария" на классе и опыте прошла.
+8
0
+8
Ответ Aleksandr Belov
Был лучшим в обеих встречах, просто схавал распиаренного Мартинелли ☝
Сегодня лучшим был Геррейру
+7
0
+7
Ответ TalSer
Комментарий скрыт
Был бы пенальти, поставили бы
А так ваш сака просто загубил момент
+6
-1
+5
Ответ TalSer
Комментарий скрыт
даже то что сделал габриэль больше пенка чем нырок сака
+6
-1
+5
Бавария по всем фронтам была лучше, прошли более сильные, закон
+1
0
+1
я смотрел только 2 тайм
Арсенала не было на поле
0
0
0
Ответ Aleksandr Belov
Был лучшим в обеих встречах, просто схавал распиаренного Мартинелли ☝
Мартинелли после травмы, еле как еще набирает игровую форму.))
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Ответ Aleksandr Belov
Был лучшим в обеих встречах, просто схавал распиаренного Мартинелли ☝
Мартинелли в этом году очень слабо играет. Не сложно его схавать.
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