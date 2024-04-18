Киммих об 1:0 с «Арсеналом»: «Второй тайм был особенно хорош, мы могли забить еще 1 или 2 гола и заслужили право пройти дальше. «Арсенал» хотел контролировать игру, но они боялись наших контратак»

Йозуа Киммих оценил ответный матч против «Арсенала» в 1/4 финала ЛЧ.

Команда Томаса Тухеля одолела « » (1:0) в ответном матче 1/4 финала и вышла в полуфинал. Первая игра завершилась вничью – 2:2.

Единственный гол в этом матче забил на 63-й минуте.

«Это невероятно. Второй тайм был особенно хорош. Мы могли забить еще один или два гола. Если посмотреть на первую игру и сегодняшнюю, то итог таков: мы заслужили право пройти дальше.

Ни одна из команд не хотела рисковать на старте. «Арсенал» хотел контролировать игру, но они боялись наших контратак. У нас было два очень хороших шанса после перерыва. Во втором тайме мы были более решительны и играли лучше.

В конце концов, у тебя больше шансов забить, когда ты находишься в штрафной. Мне повезло, что никто из соперников меня не заметил, а потом я оказался в штрафной», – сказал полузащитник «Баварии» в интервью DAZN.

Йозуа Киммих был признан лучшим игроком матча по версии УЕФА.