Тухель про 1:0 с «Арсеналом»: «Эта победа много значит для меня. 1-й тайм был похож на шахматы, никто не хотел ошибиться. Во 2-м «Бавария» проявила храбрость и заслужила победу»

Томас Тухель доволен победой «Баварии» над «Арсеналом» в Лиге чемпионов – 1:0.

«Эта победа очень много значит для меня.

Первый тайм был похож на шахматную партию. Кто сделает первую ошибку, кто сделает первый ход? Никто не хотел.

Второй тайм получился значительно лучше. Мы проявили храбрость и заслужили победу. Я горжусь игрой команды, особенно Конни Лаймера, приклеившегося к . тоже здорово сыграл на левом фланге. Но было очевидно, что мы сможем добиться своего только командными усилиями», – сказал главный тренер «Баварии» в эфире DAZN.