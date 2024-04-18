Тухель про 1:0 с «Арсеналом»: «Эта победа много значит для меня. 1-й тайм был похож на шахматы, никто не хотел ошибиться. Во 2-м «Бавария» проявила храбрость и заслужила победу»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Томас Тухель Мартин Эдегор Конрад Лаймер Нуссаир Мазрауи Футбол

Томас Тухель доволен победой «Баварии» над «Арсеналом» в Лиге чемпионов – 1:0.

«Эта победа очень много значит для меня.

Первый тайм был похож на шахматную партию. Кто сделает первую ошибку, кто сделает первый ход? Никто не хотел.

Второй тайм получился значительно лучше. Мы проявили храбрость и заслужили победу. Я горжусь игрой команды, особенно Конни Лаймера, приклеившегося к Эдегору. Нус Мазрауи тоже здорово сыграл на левом фланге. Но было очевидно, что мы сможем добиться своего только командными усилиями», – сказал главный тренер «Баварии» в эфире DAZN.

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11 комментариев
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Тухель вызывает какую-то необъяснимую симпатию. Однозначно кубковый тренер. Несмотря на все трудности может настроить команду на битву. Чем-то напоминает Моуриньо
+28
-1
+27
Давай, шахматист, за Баварию, за себя, за федерацию, чтоб 5 команд в следующем году было в ЛЧ! А то жаль будет, если кто-то из пары Лейпциг-Боруссия не попадет в ЛЧ с 5 места БЛ.
+24
0
+24
Ждем этого гения в МЮ! Мастер, когда дело касается в ЛЧ. Конечно, не вылет в четвертьфинале от Вильярреала, как у одного модника, но полуфинал тоже неплохо
+12
-3
+9
Реал Мадрид Бавария будет огонь
+5
0
+5
Ответ Алексей Татаренко
Давай, шахматист, за Баварию, за себя, за федерацию, чтоб 5 команд в следующем году было в ЛЧ! А то жаль будет, если кто-то из пары Лейпциг-Боруссия не попадет в ЛЧ с 5 места БЛ.
за Гарри
+4
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+4
Мощно. Контрдоминирующе.
+2
0
+2
Я чуть чаем не поперхнулся, когда увидел, что перед матчем кэф на проход Баварии был 1,9
+1
0
+1
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