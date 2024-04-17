«Бавария» вышла в полуфинал ЛЧ впервые с 2020 года. Тогда она выиграла турнир
«Бавария» дошла до полуфинала Лиги чемпионов впервые за четыре года.
Команда Томаса Тухеля одолела «Арсенал» (1:0) в ответном матче 1/4 финала. Первая игра завершилась вничью – 2:2.
В последний раз до этого мюнхенцы преодолевали четвертьфинальный этап в 2020 году. В том же сезоне они в последний раз выигрывали ЛЧ.
Всего за последние 10 лет «Бавария» была в полуфинале 5 раз.
Бавария Боруссия финал, победитель на Байер в Суперкубке
Это Бавария!
Как же приятно сделала Бавария
А Баварии победы в ЛЧ!
Бавария команда непредсказуемая. Она прошла Арсенал, который в этом сезоне играеь даже лучше, чем Сити и побеждали Сити. И играют они схожий с Сити футбол. Если Баварии удалось пройти Арсенал, то и Сити вполне может пройти. Прошлогодний проигрыш можно списать на то, что Тухель только только пришёл в клуб и не знал что у него в руках, надо было их наигрывать.
Но встреча с Реалом для Реала действительно может стать проблемным. У Баварии нет надежных крайков, которые смогли бы удержать взрывные фланги Реала.
Если бы раньше мне сказали, что эта Баварии и уж тем более Боруссия окажутся в полуфинале, я и сам бы не поверил. Я (да и не только я) не верил, что Боруссия выйдет из группы смерти, а она вышла с первого места и добралась до полуфинала.
Так что всё возможно.
А ты вновь слишком разговорился