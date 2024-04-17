«Бавария» вышла в полуфинал ЛЧ впервые с 2020 года. Тогда она выиграла турнир

«Бавария» дошла до полуфинала Лиги чемпионов впервые за четыре года.

Команда Томаса Тухеля одолела « » (1:0) в ответном матче 1/4 финала. Первая игра завершилась вничью – 2:2.

В последний раз до этого мюнхенцы преодолевали четвертьфинальный этап в 2020 году. В том же сезоне они в последний раз выигрывали ЛЧ.

Всего за последние 10 лет « » была в полуфинале 5 раз.