«Бавария» вышла в полуфинал ЛЧ впервые с 2020 года. Тогда она выиграла турнир

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Томас Тухель Футбол

«Бавария» дошла до полуфинала Лиги чемпионов впервые за четыре года.

Команда Томаса Тухеля одолела «Арсенал» (1:0) в ответном матче 1/4 финала. Первая игра завершилась вничью – 2:2.

В последний раз до этого мюнхенцы преодолевали четвертьфинальный этап в 2020 году. В том же сезоне они в последний раз выигрывали ЛЧ.

Всего за последние 10 лет «Бавария» была в полуфинале 5 раз.

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60 комментариев
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В этот раз от «начинаю верить» до «я так и знал» прошло рекордно долгое время! Респект, арсенал!
+77
-2
+75
Ну по традиции
Бавария Боруссия финал, победитель на Байер в Суперкубке
+61
-2
+59
Что не смеётесь ? Не смешно ? Не поняли ?
Это Бавария!
+37
-2
+35
Тухель на классе доминатора обыграл
+31
-5
+26
Даёшь финал Бавария - Боруссия!
+22
-3
+19
Ответ Tsamourlidis_mufc
В этот раз от «начинаю верить» до «я так и знал» прошло рекордно долгое время! Респект, арсенал!
Сколько понтов было до матча , давно такого не видел, 9 из 10 писали , что Арсенал в полуфинале
Как же приятно сделала Бавария
+20
-6
+14
Ответ TalSer
Оба вылетят без шансов в полуфинале
Арсенал уже вылетел
+13
0
+13
Немецкий финал будет, как пить дать.
+13
-3
+10
Самое главное, чтобы Харри Кейн выиграл лигу чемпионов!
+9
-1
+8
Кто там звиздел на Тучеля? Жду его в МЮ летом! Топарь
А Баварии победы в ЛЧ!
+7
-2
+5
После матча с Порту было понятно, что Арсенал ещё не готов к ЛЧ. И я уже тогда предсказывал проход немцев. Так и случилось. Бавария прошла на классе и опыте.
+5
0
+5
Ответ LNk O
Тухель на классе доминатора обыграл
Так и на следующий сезон останется😁
+5
0
+5
Ответ TalSer
Ну ваши дуболомы чуть позже вылетят, всё равно никто полуфиналистов не помнит
Слишком много говоришь
+5
-1
+4
Узнаю старый добрый Арсенал, как обычно за неделю за два матча слить весь сезон.
+3
0
+3
второй тайм показал кто больше хотел выиграть!mia san mia
+4
-1
+3
Ответ TalSer
Оба вылетят без шансов в полуфинале
Это ЛЧ. Всё может быть. В 2013 так же все уверенно говорили, что Бавария и Дортмунд отлетят. Ведь одни играли против мощной Барсы Гвардиолы, а другие против мощного Реала Моура.
+3
0
+3
У Баварии все шансы. Сити в этом сезоне не так силён, Упомекано лавочник. Реал в 1/8 с Лейпцигом тоже не впечатлял. Вообще в полуфинале притоплю за Баварию. Либо принципиальный матч с Боруссией и проверка проклятья Кейна, либо Тухель против ПСЖ.
+3
-1
+2
Как же будет смешно, если Тухель ещё и ЛЧ выиграет по старой традиции. 🤣
+3
-1
+2
слишком рано Баварию списали со счетов, они могут удивить даже в такой кризисный сезон
+3
-1
+2
Ответ Злой Руся
Что не смеётесь ? Не смешно ? Не поняли ? Это Бавария!
Вот Урал , это кладовая страны .....
+2
0
+2
Смешно было, что некоторые возвели в гранды арсенальку и считали их фаворитами лч)))Бавария ваш хозяин. Ч.т. д
+2
0
+2
Ответ sintenced
Даёшь финал Бавария - Боруссия!
Даю от души!
+3
-2
+1
Болельщик Арсенала: Признаю, что у нас яиц нет. Действительно, было глупо полагать, что мы пройдем Баварию. Буду радоваться, что в 1/4 попали ведь это большой успех. Надеюсь через 15 лет будем в 1/2. Спасибо всем за наставления. Прям открыли глаза. Чтобы мы без Вас делали? Берегите себя.
+3
-2
+1
Ответ Bayern2004
Даю от души!
Оригинал плиз!
+1
0
+1
на изич взял проход Баварии за 1.9 перед матчем, пока иксперды смеялись над моими прогнозами))
+1
0
+1
Вопреки всему, опять - Бавария-ПСЖ?
+1
0
+1
Ответ TalSer
Ну слушай, так пары распределены, что шансов нет. Я бы понял, ещё ПСЖ с Баварией вышел, но тут ПСЖ на радостях вынесет Боруссию при всё уважении, ну РеалСити против Баварии очевидно фавориты первые
Верно, у немцев шансов меньше, но всё же есть. ПСЖ не так уж страшен для нынешнего Дортмунда. Осенью Боруссия была значительно слабее, защита была дырявой, не было тактических идей, в атаке импотенция. Но с начала этого года команда сильно преобразилась. Так что чудо можно не исключать.
Бавария команда непредсказуемая. Она прошла Арсенал, который в этом сезоне играеь даже лучше, чем Сити и побеждали Сити. И играют они схожий с Сити футбол. Если Баварии удалось пройти Арсенал, то и Сити вполне может пройти. Прошлогодний проигрыш можно списать на то, что Тухель только только пришёл в клуб и не знал что у него в руках, надо было их наигрывать.

Но встреча с Реалом для Реала действительно может стать проблемным. У Баварии нет надежных крайков, которые смогли бы удержать взрывные фланги Реала.

Если бы раньше мне сказали, что эта Баварии и уж тем более Боруссия окажутся в полуфинале, я и сам бы не поверил. Я (да и не только я) не верил, что Боруссия выйдет из группы смерти, а она вышла с первого места и добралась до полуфинала.
Так что всё возможно.
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Ответ Anvar Esemuratov
Болельщик Арсенала: Признаю, что у нас яиц нет. Действительно, было глупо полагать, что мы пройдем Баварию. Буду радоваться, что в 1/4 попали ведь это большой успех. Надеюсь через 15 лет будем в 1/2. Спасибо всем за наставления. Прям открыли глаза. Чтобы мы без Вас делали? Берегите себя.
Типичный артетовский спад весной, вам не хватает очень сильно забивного ЦН.
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Ответ Перстень Уэстбрука
Вот кому действительно нужен Хаби Алонсо
Не думаю, что он сможет поднять этот труп.
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Ответ TalSer
От Реала вылетите официально)
50/50
А ты вновь слишком разговорился
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