«Арсенал» не побеждает три матча – два поражения и ничья
«Арсенал» в третий раз подряд не смог победить.
Команда Микеля Артеты сегодня уступила «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов. На прошлой неделе она сыграла с мюнхенцами вничью – 2:2.
Между этими играми «Арсенал» также уступил «Астон Вилле» в АПЛ.
20 апреля «Арсенал» выступит в гостях у «Вулверхэмптона».
Отмучился , прямо скажем, Арсенал в ЛЧ !
Ничего не получалось и когда команда на ходу была , и сейчас уж тем более
А в остальном, надо учиться, не ставить себя в ровень или даже выше Реала, Сити, Барсы и Атлетико, а начинать с понимания того, что и Порту может выбить, и надо выкладываться в квждом матче