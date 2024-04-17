«Арсенал» не побеждает три матча – два поражения и ничья

Теги Бавария Микель Артета премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

«Арсенал» в третий раз подряд не смог победить.

Команда Микеля Артеты сегодня уступила «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов. На прошлой неделе она сыграла с мюнхенцами вничью – 2:2.

Между этими играми «Арсенал» также уступил «Астон Вилле» в АПЛ.

20 апреля «Арсенал» выступит в гостях у «Вулверхэмптона».

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57 комментариев
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Бавария в кризисе > супер-пупер Арсенал последних 15 лет
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Представили лица тех кто похоронил Баварию ещё в первом матче ?? 😁
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Типичный Арс.. Ключевой отрезок сезона и выясняется, что душка у команды ноль..
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Ответ Unico
Комментарий скрыт
Весь сезон ждал поражения Арсенала, чтобы наконец-то выговориться ?😂
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Болелы Арсенала поздравляли Ливерпуль с квадруплом, а теперь пришло время поздравить уже болельщиков канониров с золотым дублем)
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Ответ SoWeTo
Когда уже болельщики арсенала поймут и признают, что яиц у их команды традиционно нет и было глупостью полагать, что они могут Баварию пройти. Впервые больше чем за 10 лет вышли в 1/4, следующие 10 лет нужно этому радоваться, это большой успех для канониров. А там глядишь через 15 лет и в 1/2 пробьются!
Признаю, что у нас яиц нет. Действительно, было глупо полагать, что мы пройдем Баварию. Буду радоваться, что в 1/4 попали ведь это большой успех. Надеюсь через 15 лет будем в 1/2. Спасибо друг за наставления. Прям открыл глаза. Чтобы мы без тебя делали? Береги себя.
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Классический Арсенал.
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Ответ Злой Руся
Представили лица тех кто похоронил Баварию ещё в первом матче ?? 😁
Кто же это такие , скажите на милость ? ))
Отмучился , прямо скажем, Арсенал в ЛЧ !
Ничего не получалось и когда команда на ходу была , и сейчас уж тем более
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Ответ Всеволод Бобров
Как можно отлететь от такой Баварии?
Это клубная традиция.
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Как можно отлететь от такой Баварии?
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Арсенал очень медленно передвигал мяч по полю, не было резких движений, играли академично. К концу сезона форму растеряли, видно, что и эмоционально и физически ребята уже не тянут. Нужно больше ротаций по ходу сезона.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Весь сезон ждал поражения Арсенала, чтобы наконец-то выговориться ?😂
Я за Арсенал болел, но у них как тряслись ножки перед Баварией, так и трясутся.
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Ответ Злой Руся
Представили лица тех кто похоронил Баварию ещё в первом матче ?? 😁
я представил лица наших болел, которые радовались Баварии при жребии)
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Ответ кирилл
все равно от реала/сити отлетят же
Реал убог, а вот Сити да.
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Ответ dr. cage
Типичный Арс.. Ключевой отрезок сезона и выясняется, что душка у команды ноль..
Менталитет среднего клуба внутреннего пользования
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Ответ dr. cage
Типичный Арс.. Ключевой отрезок сезона и выясняется, что душка у команды ноль..
Доминаторский душок
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Ответ Born is the King
Менталитет среднего клуба внутреннего пользования
это ты про челси?) как там борьба за попадание в десятку кстати?)
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Ответ darkzzz
это ты про челси?) как там борьба за попадание в десятку кстати?)
Челси, когда был в нормальном состоянии, взял 2 ЛЧ, если что
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Ответ S. A.
Очередной сезон в топку! Браво, сеньор Артета, снова обсёр в решающий момент сезона. 4-й подряд год, #####, одно и то же: сперва просрали полуфинал ЛЕ, потом путёвку в ЛЧ, потом титул, сейчас снова титул, ещё и худшей за 10 лет Баварии безнадёжно проигрываем в ЛЧ! Какие ещё вливания, какие ещё игроки этому клубу нужны, чтобы выигрывать трофеи, а!? Когда уже тренеры будь то Венгер, Эмери или Артета научатся выводить команду на пик в нужный момент сезона? Тоттенхэм раньше выиграет что-то официальное, чем это произойдёт
Справедливости ради, все эти резкие скачки к трофеям - лишь на радость глорам. И для игроков, и для тренера гораздо важнее быть стабильными, чем просто выдавать максимум к концу сезона. Просто потому что состав Арсенала и АПЛ не позволит провести первую половину сезона на ободах, а потом прибавить. А так как все топ-клубы стараются нагнать форму к финишу, то логично собирать максимум до зимы.
А в остальном, надо учиться, не ставить себя в ровень или даже выше Реала, Сити, Барсы и Атлетико, а начинать с понимания того, что и Порту может выбить, и надо выкладываться в квждом матче
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+1
Ответ SoWeTo
Когда уже болельщики арсенала поймут и признают, что яиц у их команды традиционно нет и было глупостью полагать, что они могут Баварию пройти. Впервые больше чем за 10 лет вышли в 1/4, следующие 10 лет нужно этому радоваться, это большой успех для канониров. А там глядишь через 15 лет и в 1/2 пробьются!
Пройти Баварию не было неразрешимой задачей. Дело не в яйцах, а в в форме игроков, и в том, что Артета не подготовился
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Ответ Владимир Владимирович
Ни капли не защищаю Артету, но у Арсенала группа нападения одни середняки, Хавертц, Мартинелли Троссард, Нкетия игроки уровня Вест Хэма. Арсеналу срочно нужен топ нападающий, либо Осимхен либо Влахович
А кто этих середняков привел в Арсенал?
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Какая то проклятая команда. Я поверить не мог, что они в прошлом сезоне разбазарили 10 очковой гэндикап и в итоги проиграли чемпионат, это было за гранью)
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Арсенал молодцы👏👏. Я очень горд за команду. Пацаны очень достойно выступили на турнире
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Команда выдохлась очевидно. Сака весь сезон без замен еще и с толком незалеченной травмой, тоже самое с Райсом. Чтобы на что-то претендовать нужно значительно усиливать состав, минимум форвард в основу нужен, более креативный полузащитник в пару к Райсу и игрок на подмену Сака. Ну и кучу неликвида, травматов и подающих надежду сливать - Смит-Роу, Жезус, Зинченко, Парти, Виейра, Нкетиа, Нельсон, Рамсдейл. Так сезон все равно хороший и команда радует своей игрой в целом.
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+1
Очередной сезон в топку! Браво, сеньор Артета, снова обсёр в решающий момент сезона. 4-й подряд год, #####, одно и то же: сперва просрали полуфинал ЛЕ, потом путёвку в ЛЧ, потом титул, сейчас снова титул, ещё и худшей за 10 лет Баварии безнадёжно проигрываем в ЛЧ! Какие ещё вливания, какие ещё игроки этому клубу нужны, чтобы выигрывать трофеи, а!? Когда уже тренеры будь то Венгер, Эмери или Артета научатся выводить команду на пик в нужный момент сезона? Тоттенхэм раньше выиграет что-то официальное, чем это произойдёт
+1
0
+1
Ни капли не защищаю Артету, но у Арсенала группа нападения одни середняки, Хавертц, Мартинелли Троссард, Нкетия игроки уровня Вест Хэма. Арсеналу срочно нужен топ нападающий, либо Осимхен либо Влахович
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Требл отменяется???
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Никогда такого не было, и вот опять. По факту, и Арсенал, и Артета еще слабоваты для полуфинала ЛЧ. Даже ментально. Много болтают, но менталитета победителей совершенно нет.
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+1
Когда уже болельщики арсенала поймут и признают, что яиц у их команды традиционно нет и было глупостью полагать, что они могут Баварию пройти. Впервые больше чем за 10 лет вышли в 1/4, следующие 10 лет нужно этому радоваться, это большой успех для канониров. А там глядишь через 15 лет и в 1/2 пробьются!
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