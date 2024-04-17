«Арсенал» не побеждает три матча – два поражения и ничья

«Арсенал» в третий раз подряд не смог победить.

Команда Микеля Артеты сегодня уступила «Баварии» (0:1) в чемпионов. На прошлой неделе она сыграла с мюнхенцами вничью – 2:2.

Между этими играми «Арсенал» также уступил «Астон Вилле» в .

20 апреля « » выступит в гостях у «Вулверхэмптона».