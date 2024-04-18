У Холанда нет голов и ассистов в 4 матчах против «Реала»
У Эрлинга Холанда нет результативных действий против «Реала» в 4 матчах подряд.
«Манчестер Сити» принимает мадридский «Реал» (1:1, дополнительное время) во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Форвард хозяев Эрлинг Холанд провел на поле 90 минут и не отметился результативными действиями.
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (3:3). Холанд отыграл весь матч, не отметившись голами и ассистами.
В предыдущем сезоне форвард «горожан» выходил в стартовом составе в обеих играх 1/2 финала против «Реала» (1:1, 4:0), где также не отметился результативными действиями.
Отметим, что Холанд занимает 2-е место после Харри Кейна в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона Лиги чемпионов – на счету норвежца 6 голов. Подробная статистика Эрлинга доступна здесь.
В каждом матче по одному голевых действий... Куда уж ему до Холанда
И это в 19!
(с)