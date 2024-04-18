У Холанда нет голов и ассистов в 4 матчах против «Реала»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

У Эрлинга Холанда нет результативных действий против «Реала» в 4 матчах подряд.

«Манчестер Сити» принимает мадридский «Реал» (1:1, дополнительное время) во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов. 

Форвард хозяев Эрлинг Холанд провел на поле 90 минут и не отметился результативными действиями. 

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (3:3). Холанд отыграл весь матч, не отметившись голами и ассистами.

В предыдущем сезоне форвард «горожан» выходил в стартовом составе в обеих играх 1/2 финала против «Реала» (1:1, 4:0), где также не отметился результативными действиями.

Отметим, что Холанд занимает 2-е место после Харри Кейна в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона Лиги чемпионов – на счету норвежца 6 голов. Подробная статистика Эрлинга доступна здесь.

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69 комментариев
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Ничего забьет лутонам
+123
-3
+120
Ответ Дядя ТУРА
Ничего забьет лутонам
Месси Реалу почти 6 лет не забивал с 2018, за 9 последних матчей против Реала у него 0+0 , но считался "с другой планеты"))
+80
-22
+58
Ответ Jovana Jovičić
А сколько голов и голевых у Беллингема в матчах против МС?
Не меньше чем у Холланда.
+46
-4
+42
Ответ Jovana Jovičić
А сколько голов и голевых у Беллингема в матчах против МС?
Он и не форвард
+34
-2
+32
Просто труп на поле
+37
-6
+31
А сколько голов и голевых у Беллингема в матчах против МС?
+58
-31
+27
Но Эрлинг часто отходит назад, в пас играет отлично, из 17-ти угловых половину заработал Холанд, за ним всегда следят два защитника, этим он создаёт пространства для игроков Сити. Но если он не забил, то всё, лови волну хейта
+28
-4
+24
Ответ KING_OF_RUSSIA
Месси Реалу почти 6 лет не забивал с 2018, за 9 последних матчей против Реала у него 0+0 , но считался "с другой планеты"))
Да, у него всего лишь 40 голевых действий в 45 матчах:)

В каждом матче по одному голевых действий... Куда уж ему до Холанда
+21
-4
+17
Ответ KING_OF_RUSSIA
Ну вот когда Холанд сыграет 45 матчей против Реала, тогда и сравним
Зачем? Если Месси свой первый хет трик в карьере оформил в ворота Реала:)

И это в 19!
+14
-2
+12
Норвежский лосось
(с)
+8
0
+8
Ответ Jovana Jovičić
А сколько голов и голевых у Беллингема в матчах против МС?
Вообще то он забивал сити, когда играл за боруссию. Так что такой себе аргумент, даже если забыть тот факт что один полузащитник, а второй нападающий
+8
0
+8
Дутый претендент на ЗМ.
+11
-5
+6
Ответ QWertY
Просто труп на поле
ну не совсем так на самом деле, почти все верховые мячи выигрывал к слову, просто все удары либо мимо, либо в перекладину в первом тайме попал, но все равно отчасти правда в ваших словах есть, ибо в очередной раз - в очередной игре против топ команды Холанд по сути мало что показал, будущий обладатель Золотого мяча явно должен играть иначе
+6
0
+6
Самое печальное - это его непонимающее лицо. Он реально не знает, что делать.
+4
-1
+3
Нет и не будет)))
+3
0
+3
все-таки ему пространство нужно, как уже написали в комментах. для игры ногами техники все-таки у него маловато
+3
0
+3
Ответ Jovana Jovičić
А сколько голов и голевых у Беллингема в матчах против МС?
Беллингем не нап
+3
0
+3
Мне тоже не нравится Холланд, но Гвардиоле виднее, если он его ставит каждый матч в основу и при этом Мансити доминировал даже против Реала, значит у него несколько другие функции, чем просто замыкать.
+2
0
+2
Мда что то Холанд плох очень плох. Как инородное тело в команде
+3
-1
+2
С Ибрагимовичем то же самое было, когда он перешел в Барсу. Не умеет лысый шарлатан работать с габаритными форвардами, ему только ложных девяток подавай.
+5
-3
+2
Ответ Jovana Jovičić
А сколько голов и голевых у Беллингема в матчах против МС?
На один пенальти под гул трибун больше
+2
0
+2
А он только на пространстве хорош и при доминировании. Как только надо вскрывать оборону при позиционном нападении его не видно
+1
0
+1
Ответ KING_OF_RUSSIA
Месси Реалу почти 6 лет не забивал с 2018, за 9 последних матчей против Реала у него 0+0 , но считался "с другой планеты"))
это другое
+1
0
+1
Ответ Тюменский медвежонок
ну не совсем так на самом деле, почти все верховые мячи выигрывал к слову, просто все удары либо мимо, либо в перекладину в первом тайме попал, но все равно отчасти правда в ваших словах есть, ибо в очередной раз - в очередной игре против топ команды Холанд по сути мало что показал, будущий обладатель Золотого мяча явно должен играть иначе
надеюсь, присуждателям ЗМ хватит ума отдать его, например, Родри, да и Фоден круто растёт, а не покорителю Лутонов
+2
-1
+1
Золотой мяч этому господину ! (С)
+1
0
+1
Ответ Jovana Jovičić
А сколько голов и голевых у Беллингема в матчах против МС?
Он им еще за Дортмунд забивал. И сегодня во многом сделал первый гол.
+1
0
+1
Переоцененное полено
+2
-1
+1
Зря убрал его Пеп... вообще никого не осталось в штрафной для навесов
+1
0
+1
Ответ Дядя ТУРА
Ничего забьет лутонам
Прям как Прайм Месси !🤣
+1
0
+1
Даже Смолов забил.
+3
-2
+1
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