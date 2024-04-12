Пеп о том, что Холанда выключили против «Реала»: «У него самая сложная позиция на поле, рядом были два защитника. Ему есть куда расти, но совершенствование – это скорее вопрос команды, а не его самого»

Пеп Гвардиола высказался о том, что Эрлинга Холанда выключили в игре с «Реалом».

«Холанд – молодой игрок, ему есть куда расти, но совершенствование – это скорее вопрос команды, а не его самого. Разве он не участвовал в матче? Мы забили три гола, но рядом с ним были два центральных защитника... А это нелегко.

У него самая сложная позиция на поле. Двое против одного. Они были очень близко, и они действительно хорошие защитники», – сказал тренер « » .

У Холанда нет голов и ассистов в 3 матчах против «Реала»

Ван дер Варт о Холанде с «Реалом»: «Он был худшим на поле, смотрелся неуклюже. «Сити» намеренно его игнорировал в какой-то момент, думаю. Он посредственно работает с мячом, нужно показывать больше»

Каррагер о Холанде: «Один из сильнейших завершителей в мире, но игроком мирового класса ему еще предстоит стать. Он не дотягивает до уровня Анри, Суареса или Кейна»