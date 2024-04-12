Пеп о том, что Холанда выключили против «Реала»: «У него самая сложная позиция на поле, рядом были два защитника. Ему есть куда расти, но совершенствование – это скорее вопрос команды, а не его самого»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола высказался о том, что Эрлинга Холанда выключили в игре с «Реалом».

«Холанд – молодой игрок, ему есть куда расти, но совершенствование – это скорее вопрос команды, а не его самого. Разве он не участвовал в матче? Мы забили три гола, но рядом с ним были два центральных защитника... А это нелегко.

У него самая сложная позиция на поле. Двое против одного. Они были очень близко, и они действительно хорошие защитники», – сказал тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола.

У Холанда нет голов и ассистов в 3 матчах против «Реала»

Ван дер Варт о Холанде с «Реалом»: «Он был худшим на поле, смотрелся неуклюже. «Сити» намеренно его игнорировал в какой-то момент, думаю. Он посредственно работает с мячом, нужно показывать больше»

Каррагер о Холанде: «Один из сильнейших завершителей в мире, но игроком мирового класса ему еще предстоит стать. Он не дотягивает до уровня Анри, Суареса или Кейна»

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9 комментариев
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Холанд выглядел на поле против Реала как меси без негрейры и инфантино
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Ну насчёт самой сложной позиции явно лукавство и способ поддержать Холланда. Это даже близко не правда.
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Пеп красиво отмазал и поддержал викинга!
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Такой же как и месси: нет окружения - нет результата
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Дык у него вся карьера впереди, никто не слушать, и работать, а то появились спецы, в 20-22 года хоронят игроков 😁
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