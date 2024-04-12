Каррагер о Холанде: «Ван Дейк, Салиба и Рюдигер наверняка думали, что у них бывали задачи и посложнее, чем сдержать Эрлинга. Высококлассный нападающий не должен позволять так легко доминировать над собой»

Джейми Каррагер раскритиковал форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Ван Дейк, Салиба и Рюдигер издевались над . В столь разрекламированном противостоянии лучшего защитника и голевой машины ничего подобного не происходило. Это было неравное противостояние.

Ни один высококлассный нападающий не должен позволять так легко доминировать над собой. В мою эпоху был нападающим мирового класса, с которым я сталкивался чаще всего, и мы оба в разное время выходили победителями. Именно такой должна быть дуэль между нападающим и центральным защитником.

Ван Дейк, и не признаются в этом публично, но после матчей с «Манчестер Сити» все они, уходя с поля, наверняка думали, что у них бывали задачи и посложнее, чем сдержать Холанда», – написал бывший защитник « » в колонке для The Telegraph.

Каррагер о Холанде: «Один из сильнейших завершителей в мире, но игроком мирового класса ему еще предстоит стать. Он не дотягивает до уровня Анри, Суареса или Кейна»