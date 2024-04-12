Каррагер о Холанде: «Ван Дейк, Салиба и Рюдигер наверняка думали, что у них бывали задачи и посложнее, чем сдержать Эрлинга. Высококлассный нападающий не должен позволять так легко доминировать над собой»
Джейми Каррагер раскритиковал форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
«Ван Дейк, Салиба и Рюдигер издевались над Холандом. В столь разрекламированном противостоянии лучшего защитника и голевой машины ничего подобного не происходило. Это было неравное противостояние.
Ни один высококлассный нападающий не должен позволять так легко доминировать над собой. В мою эпоху Дидье Дрогба был нападающим мирового класса, с которым я сталкивался чаще всего, и мы оба в разное время выходили победителями. Именно такой должна быть дуэль между нападающим и центральным защитником.
Ван Дейк, Салиба и Рюдигер не признаются в этом публично, но после матчей с «Манчестер Сити» все они, уходя с поля, наверняка думали, что у них бывали задачи и посложнее, чем сдержать Холанда», – написал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер в колонке для The Telegraph.
Каррагер о Холанде: «Один из сильнейших завершителей в мире, но игроком мирового класса ему еще предстоит стать. Он не дотягивает до уровня Анри, Суареса или Кейна»