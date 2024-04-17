Андрей Мостовой о 0:0 со «Спартаком»: «Должны были два, три или больше забивать, было много моментов. «Вираж» не так часто приходит на стадион, хотелось их порадовать»

Андрей Мостовой дал комментарий после матча со «Спартаком».

« » сыграл вничью со « » (0:0, первый матч – 2:1) в 1/2 финала Фонбет Пути РПЛ Кубка России и вышел в финал Пути РПЛ, где встретится с ЦСКА.

«Безусловно хотели забить. Играли дома, перед болельщиками. Не так часто происходит, когда «Вираж» приходит на стадион. Хотелось их порадовать. Было много моментов, должны были два, три или больше забивать.

Конечно, график игр непростой, но мы прошлый матч выиграли, чуть оторвались от «Краснодара», теперь немного полегче будет. Но есть , в котором мы обязаны победить, поэтому много сил оставим в кубковом матче с ЦСКА», – сказал полузащитник « » .