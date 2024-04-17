Андрей Мостовой о 0:0 со «Спартаком»: «Должны были два, три или больше забивать, было много моментов. «Вираж» не так часто приходит на стадион, хотелось их порадовать»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Андрей Мостовой Матч ТВ Футбол

Андрей Мостовой дал комментарий после матча со «Спартаком».

«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0, первый матч – 2:1) в 1/2 финала Фонбет Пути РПЛ Кубка России и вышел в финал Пути РПЛ, где встретится с ЦСКА.

«Безусловно хотели забить. Играли дома, перед болельщиками. Не так часто происходит, когда «Вираж» приходит на стадион. Хотелось их порадовать. Было много моментов, должны были два, три или больше забивать.

Конечно, график игр непростой, но мы прошлый матч выиграли, чуть оторвались от «Краснодара», теперь немного полегче будет. Но есть Кубок, в котором мы обязаны победить, поэтому много сил оставим в кубковом матче с ЦСКА», – сказал полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.

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9 комментариев
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Андрей, отдельное спасибо за вираж!
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По воротам надо бить, а не позицию улучшать.
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Конечно с активом фанатским это совершенно иной уровень поддержки.FAN ID это убийца не только футбола,но и эмоций.
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Если бы хотелось, то не стояли бы большую часть второго тайма. На правом фланге у чужой штрафной футболист получает мяч, а в штрафной Спартака никого. Отдать просто некому. Намеренно играли в пол силы. Только после массовых замен что-то похожее на активные действия появилось.
Сам Андрей несколько раз хорошо начинал атаку, тут молодцом
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так забивал бы что мастерства не хватает
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