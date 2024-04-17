Тренер «Спартака» Слишкович: «Хорошая игра «Зенита», они заслуженно прошли дальше. Доволен реакцией Джикии, когда он на поле – это чувствуется, видно уважение соперника»
Владимир Слишкович признал, что «Зенит» выступил в Кубке России лучше «Спартака».
– Как оцените игру Джикии?
– Когда Георгий на поле – неважно, как он играет, – это чувствуется. Видно уважение соперника. Он пошел несколько раз вперед, показал, что хотел выиграть эту игру. Я доволен тем, как реагировал Георгий.
– Можно ли сказать, что вы не разочарованы результатом?
– Можем так сказать, что не разочарованы. Конечно, надеялись создать больше моментов, но не получилось. Хорошая игра «Зенита», они заслуженно прошли дальше. Теперь мы смотрим на «Динамо», если не ошибаюсь. У нас впереди тяжелые матчи, двигаемся дальше.
– Тройная замена была запланированной?
– Конечно нет, ты никогда не знаешь, как пойдет игра. Просто мы решили поменять схему, но это не помогло, к сожалению, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» после ничьей со счетом 0:0.
Ставьте его в состав чаще, быстрее вылетите😅
Теперь уже и за такое приходится хвалить одного из самых высокооплачиваемых игроков клуба и всей лиги?
ибо Гильеромо сливали, как почти любого не устроившего российское ОПГ иностранного тренера