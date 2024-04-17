Тренер «Спартака» Слишкович: «Хорошая игра «Зенита», они заслуженно прошли дальше. Доволен реакцией Джикии, когда он на поле – это чувствуется, видно уважение соперника»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Георгий Джикия Матч ТВ Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович признал, что «Зенит» выступил в Кубке России лучше «Спартака».

– Как оцените игру Джикии?

– Когда Георгий на поле – неважно, как он играет, – это чувствуется. Видно уважение соперника. Он пошел несколько раз вперед, показал, что хотел выиграть эту игру. Я доволен тем, как реагировал Георгий.

– Можно ли сказать, что вы не разочарованы результатом?

– Можем так сказать, что не разочарованы. Конечно, надеялись создать больше моментов, но не получилось. Хорошая игра «Зенита», они заслуженно прошли дальше. Теперь мы смотрим на «Динамо», если не ошибаюсь. У нас впереди тяжелые матчи, двигаемся дальше.

– Тройная замена была запланированной?

– Конечно нет, ты никогда не знаешь, как пойдет игра. Просто мы решили поменять схему, но это не помогло, к сожалению, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» после ничьей со счетом 0:0.

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37 комментариев
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джикия на поле занимался только показухой, терял позиции и чуть не привез пенальти..видать Слишкович таким образом пытается выглядеть хорошим для всех
+77
-4
+73
долго задержаться с Жорой не получится) он полный 0 как защитник. Упустил игрока, саданул ему по ноге , терял позицию постоянно. А вообще с таким составом никто долго не продержится. Они боятся идти один в один , бояться идти в отбор , стоят и смотрят как разыгрывает соперник. Элементарно класс ниже. Зиня вообще после зимы как -1 игрок в каждом матче
+26
-2
+24
Может по пути Карреры?
+32
-9
+23
Ответ Lann1ster
джикия на поле занимался только показухой, терял позиции и чуть не привез пенальти..видать Слишкович таким образом пытается выглядеть хорошим для всех
Ну я бы удивился если б он сразу вышел после полгода на скамейке против зенита и заиграл на уровне Каннаваро)
+14
-5
+9
Ответ Пользователь Huawei
Может по пути Карреры?
В третий дивизион Италии?
+20
-12
+8
да трусливая игра была.Пешком ходили.ноль атак.защитник Соболев как всегда пешеход.тормозил игру.обострить не мог.терял мячи.зиня тоже не очем.скажем спасибо Максименка.Литвин норм,пруцева вообще не видно.Тавараш не испортил.
+9
-2
+7
Тупо пошел от обратного. Плевать готов Джикия или нет, но что б расположить к себе команду - выпустил. Не знаю, может он гениальный психолог, но по мне, такие вещи вряд ли приведут к хорошему. ОПГ ромашку 2 перестанет удовлетворять и его сожрут. Тут мужик с характером нужен…
+8
-1
+7
Собственно, он проиграл все что можно было проиграть😂пенку привез, от Артура отлетал😅
Ставьте его в состав чаще, быстрее вылетите😅
+12
-6
+6
Надеюсь Слишкович не вредитель, и это последний матч Джикии в составе Спартака.
+6
-1
+5
Ответ Джованни Джованни
бредядина полная,и это ио гл тр,какой Георгий?тренер в каком мире живет,в параллельном?какое уважение?
Он просто ио, и не хочет проблем. Пытается держать нос по ветру.
+6
-1
+5
«Он пошел несколько раз вперед и показал, что хочет выиграть эту игру»
Теперь уже и за такое приходится хвалить одного из самых высокооплачиваемых игроков клуба и всей лиги?
+6
-2
+4
Умело лизнул Джикии и его агенту. Выход Георгия, это чисто политический ход. Ублажить недовольных. А что и как он делает на поле, ваще не важно. Хорошо пеналь не дали, а то позор бы случился. Вышел кэп после долгой отсидки и... пеналь привёз. Мастер!
+5
-1
+4
Ответ Пользователь Huawei
Может по пути Карреры?
путь у Карреры знатный был...
+4
0
+4
Ответ Джованни Джованни
бредядина полная,и это ио гл тр,какой Георгий?тренер в каком мире живет,в параллельном?какое уважение?
просто хочет поддержать Джикию.
+3
0
+3
Босняк, смотрю, хитрозадый. Если и в Ростове не продует, то имеет шанс в Спартаке удержаться. А-ля Каррера))
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0
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Приятный малый этот Сливкович.
+3
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Джикия привёз чистейший пенальти. Пусть поблагодарит судейку
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Джикию надо сливать...балласт...вышел и два момента привёз...
+2
0
+2
Видно уважение соперника, Караваева не стал убивать, всего лишь ногой в колено играл (с)
+3
-2
+1
бредядина полная,и это ио гл тр,какой Георгий?тренер в каком мире живет,в параллельном?какое уважение?
+6
-5
+1
ключевая фраза...не важно как он играет....,и это говорит тренер,да его снимать надо
+2
-1
+1
Просрал позицию и заработал чистый пенальти.А тренер говорит ,отлично сыграл.Странно.
+2
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Соперники, которые уважают Джикию. Где они сейчас?
+2
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Не важно как он играет??? Штаа??? Это очень важно!!!
+2
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Старался только Угальде. Жора лишь на пафосе ходил пешком.
0
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0
Бабича пора задвигать на лавку.Джикия набрал свою форму.Тренеру очень понравилось.
+1
-1
0
Ответ Garikus89
В третий дивизион Италии?
Нет в чемпионы России!
+2
-2
0
Ответ Алексей Иванов
Играли однозначно лучше чем при Абаскале...
"ну да"
+1
-1
0
Ответ Алексей Иванов
Играли однозначно лучше чем при Абаскале...
ну да, ну да...
+1
-1
0
Ответ Алексей Иванов
Играли однозначно лучше чем при Абаскале...
ну естественно.
ибо Гильеромо сливали, как почти любого не устроившего российское ОПГ иностранного тренера
+1
-1
0
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