Тренер «Спартака» Слишкович: «Хорошая игра «Зенита», они заслуженно прошли дальше. Доволен реакцией Джикии, когда он на поле – это чувствуется, видно уважение соперника»

Владимир Слишкович признал, что «Зенит» выступил в Кубке России лучше «Спартака».

– Как оцените игру ?

– Когда Георгий на поле – неважно, как он играет, – это чувствуется. Видно уважение соперника. Он пошел несколько раз вперед, показал, что хотел выиграть эту игру. Я доволен тем, как реагировал Георгий.

– Можно ли сказать, что вы не разочарованы результатом?

– Можем так сказать, что не разочарованы. Конечно, надеялись создать больше моментов, но не получилось. Хорошая игра « », они заслуженно прошли дальше. Теперь мы смотрим на «Динамо», если не ошибаюсь. У нас впереди тяжелые матчи, двигаемся дальше.

– Тройная замена была запланированной?

– Конечно нет, ты никогда не знаешь, как пойдет игра. Просто мы решили поменять схему, но это не помогло, к сожалению, – сказал исполняющий обязанности главного тренера « » после ничьей со счетом 0:0.