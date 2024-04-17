56 470 человек посетили игру «Зенит» – «Спартак» в Кубке. В РПЛ 2 марта было 57 865 зрителей
На матче «Зенита» со «Спартаком» снова зафиксировано больше 50 тысяч зрителей.
На игру Фонбет Кубка России пришли 56 470 человек. Встреча проходит на «Газпром Арене», вмещающей 68 тысяч.
2 марта, когда команды встречались в Санкт-Петербурге в рамках Мир РПЛ, на стадионе было 57 865 болельщиков – рекордное количество после введения Fan ID.
Ну и извращенцы у вас зрители в Питере, раз на среднюю команду приходят полным стадионом.