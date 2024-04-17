56 470 человек посетили игру «Зенит» – «Спартак» в Кубке. В РПЛ 2 марта было 57 865 зрителей

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Газпром Арена (Крестовский) Футбол

На матче «Зенита» со «Спартаком» снова зафиксировано больше 50 тысяч зрителей.

На игру Фонбет Кубка России пришли 56 470 человек. Встреча проходит на «Газпром Арене», вмещающей 68 тысяч.

2 марта, когда команды встречались в Санкт-Петербурге в рамках Мир РПЛ, на стадионе было 57 865 болельщиков – рекордное количество после введения Fan ID.

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
И все они видели как не назначили пенальти на Караваеве
+33
-11
+22
Я думаю после этого матча ни у кого не должно появиться вопросов почему Джикия не играет.
+16
0
+16
Приятно смотреть на полные трибуны
+14
-2
+12
Ответ Aleksandr Dubovik
Я думаю после этого матча ни у кого не должно появиться вопросов почему Джикия не играет.
И что Соболев самое настоящее полено
+7
-1
+6
И в марте было очень скучно смотреть футбол, потому что не было виража. А если бы этот матч был в выходные, то всё 60к были
+3
0
+3
Ответ Александр Коларов
И все они видели как не назначили пенальти на Караваеве
знаменитый админресурс)
+7
-5
+2
Не завидую я зрителям. Ни футбола нормального не посмотрели, ни голов не увидели.. так еще и на вечерние матчи ЛЧ опаздают теперь
+1
0
+1
Ответ Александр Коларов
И все они видели как не назначили пенальти на Караваеве
И как отменили чистый гол
+13
-12
+1
Надо сказать,что матчи со Спартаком стали обыденной игрой со средней командой.
+1
-1
0
Сочувствую тем, кто пришёл
0
0
0
так второго марта поди теплее было. Весна мать..
0
0
0
ну хоть шашлыка поели
0
0
0
Ответ ТрактоПоктер
И как отменили чистый гол
Возможно офсайд был у караваева… и то не факт слишком много событий после этого эпизода. У сантоса офсайда я не увидел
0
0
0
Ответ Василий Соловых
И в марте было очень скучно смотреть футбол, потому что не было виража. А если бы этот матч был в выходные, то всё 60к были
Ага…в выходные…да с фануйди…до отказа…и тишина))
0
0
0
Катали матч две команды которым не нужен был результат 🤮
0
0
0
Ответ kuzishen
И что Соболев самое настоящее полено
Однозначно!!!
0
0
0
Ответ Ильдар Фарукшин
иди на х....
Ничего другого от тебя и не ожидалось. Быдло, оно быдло и есть.
0
0
0
Ответ okkervil
Ничего другого от тебя и не ожидалось. Быдло, оно быдло и есть.
само такое
0
0
0
Ответ Ильдар Фарукшин
само такое
А корме "иди... " и "сам такой" аргументов нет... Вот и подтверждаешь сказанное о тебе...
0
0
0
Ответ okkervil
А корме "иди... " и "сам такой" аргументов нет... Вот и подтверждаешь сказанное о тебе...
😀😀😀клоун
0
0
0
Ответ Nick Crosier
Надо сказать,что матчи со Спартаком стали обыденной игрой со средней командой.
Не стоит так грустно. Зенит вполне себе выше среднего.
Ну и извращенцы у вас зрители в Питере, раз на среднюю команду приходят полным стадионом.
+2
-2
0
Ответ Валерий Нистратов
Не стоит так грустно. Зенит вполне себе выше среднего. Ну и извращенцы у вас зрители в Питере, раз на среднюю команду приходят полным стадионом.
Ты называешь извращением, что люди любят свою команду??? И кто извращенец?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий