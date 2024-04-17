56 470 человек посетили игру «Зенит» – «Спартак» в Кубке. В РПЛ 2 марта было 57 865 зрителей

На матче «Зенита» со «Спартаком» снова зафиксировано больше 50 тысяч зрителей.

На игру Фонбет Кубка России пришли 56 470 человек. Встреча проходит на « », вмещающей 68 тысяч.

2 марта, когда команды встречались в Санкт-Петербурге в рамках Мир , на стадионе было 57 865 болельщиков – рекордное количество после введения Fan ID.