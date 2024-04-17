Семак о 0:0: «Спартак» не удивил. «Зенит» наиграл на победу по количеству моментов и качеству игры. Жаль, что реализация подвела»
Сергей Семак дал комментарий после матча со «Спартаком».
«Зенит» вышел в следующий раунд Фонбет Пути РПЛ Кубка России. Петербуржцы сыграли в ничью со «Спартаком» в ответном полуфинале (0:0, 2:1 – первый матч).
«Матч получился хороший. Забить не получилось, но качество игры устроило. Задачу выйти в следующий этап мы выполнили. Будем надеяться, что все живы-здоровы. Готовимся к следующему матчу, который очень скоро.
«Спартак» не удивил. Наши ребята сыграли хорошо и в обороне, и в атаке. Жаль, что реализация сегодня подвела.
По количеству моментов и по качеству игры мы наиграли на победу. Большое спасибо болельщикам за то, что пришли!» – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
В финале Пути РПЛ «Зенит» сыграет с ЦСКА.
Да и на результаты Сочи. Только Спартак с возобновления сезона обыграли.
Голубые львы сегодня на мясо не заработали.....