Семак о 0:0: «Спартак» не удивил. «Зенит» наиграл на победу по количеству моментов и качеству игры. Жаль, что реализация подвела»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Футбол

Сергей Семак дал комментарий после матча со «Спартаком».

«Зенит» вышел в следующий раунд Фонбет Пути РПЛ Кубка России. Петербуржцы сыграли в ничью со «Спартаком» в ответном полуфинале (0:0, 2:1 – первый матч).

«Матч получился хороший. Забить не получилось, но качество игры устроило. Задачу выйти в следующий этап мы выполнили. Будем надеяться, что все живы-здоровы. Готовимся к следующему матчу, который очень скоро.

«Спартак» не удивил. Наши ребята сыграли хорошо и в обороне, и в атаке. Жаль, что реализация сегодня подвела.

По количеству моментов и по качеству игры мы наиграли на победу. Большое спасибо болельщикам за то, что пришли!» – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

В финале Пути РПЛ «Зенит» сыграет с ЦСКА.

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28 комментариев
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А вот меня Спартак удивил. И это я еще не люблю Спартак, но такой позорной игры от него даже я не ждал. Спартак реально приехал в Петербург удерживать ничью, в стиле Амкара или прошлогоднего Торпедо. При том что Спартак и в случае поражения ничего не терял, все было бы точно так же как и при ничьей. Но Спартак настолько боится Зенит, что все 90 минут оберегал нули на табло. И вот такого трясущегося Спартака даже я не ожидал.
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Максименко подвёл Семака а не реализация.
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Семак о 0:0 🗣️ "Опасно играть вничью со Спартаком. Они запишут этот матч на кассету и будут всем показывать, какие же они крутые"
+13
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+5
Если бы не Сухой, Спартак был бы мокрый
+8
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Ответ green mojave
Это уже возвращение легендарного Спартака, или нет?
два раза на ноль в Питере - золотой дубль.
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Судьи депозит что ли взяли на то что не будет пенальти в матче.
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Как Спартак не удивил? А выход Джикии? Он решил и и.о. слить. Но ВАР только за честный футбол.
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Да уж, а сколько было разговоров , физрук Георгия зажимает, с ним всех победим А оказался очередной пшик.
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
У "Спартака" теперь будет праздник. 2 раза в сезоне отыграли на "ноль" в Питере. Сезон удался!
Теперь и у вас шанс есть спасти сезон, дерзайте.
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Ответ Матрос Кот
А меня Семак не удивил. Ни тренерской мысли,ни энергии. Команда,как вареный кабачок.
Полное доминирование в течение матча. Результат получен, силы сохранены для борьбы за чемпионство.
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Ответ Владислав88
Сколько можно уже терпеть это веганский недофутбол из год в год, из матч в матч. Неужели Миллеру по кайфу вот такое унылое вымучивание очков на классе двух+трёх игроков, без какого-либо намёка на командную игру, на своё лицо и свой стиль, и без прогресса игроков. ни один игрок у Семак за 6 лет не прогрессировал у Вегана, даже легионеры, все до единого дегарградировали, даже Малком. Он из Педро второго унылого Изидора сделает, если летом не выгонят. Сколько ещё болельщики родного клуба должны блеваться от этой серости после каждой игры, даже выигранной! Где хоть толика увадения к людям, которые приходят на стадион не по самым дешёвым билетам, в том числе и по будням после рабочего дня. Последние 5 домашних матча Зенита: Зенит-НН-1:0 Зенит-Спартак-0:0 Зенит-Динамо-2:0 Зенит-Балтика-1:0 Зенит-Спартак-0:0. Это что вообще такое? 4 мяча за 5 матчей, 4 из которых с дохлыми аустадйерами у команды за 200 млн енвро с десятком бразильцев. Зачем вообще Семаку столько игроков по таким ценам, если на выходе один хрен Уфа. Рахимов такие же унылые 1:0 в рубине точно также вымучивает с бюджетом в 5 раз меньше и вообще безбразильцев составе. Вот и Семак тренер один в один уровня Рахимов. Кого не купи, на выходе та же самая Уфа-Рубин будет. И самое поганное, что даже такой Зенит опять вымучает чемпинство, опять продлят травоядное судество, и опять ещё один унулый мучительный сезон, удовольствие от котрого только конченные мазозисты могут получать. Гнать поганой метлой из Зенита это неждоразение. Вон же есть морено в Сочи, за пару месяцев настоящий европейский футбол поставил с бюджетом кратно меньше, чем у Семак, который 6 дет уже в носу ковыряет. Это не тренер и никогда им не будет. Это дуарку ясно. Дураку ясно, а Миллеру и Медведеву почему-то до сих пор нет...
Предлагаю просто сравнить на результаты Рубина и Зенита. А потом нести всякую ересь.
Да и на результаты Сочи. Только Спартак с возобновления сезона обыграли.
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Ответ Leon9
а грозились дублю Спартака пять забить😂😂😂😂
С очередным "спасибо, что не 0:5" титулом тебя!😎
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Ответ Leon9
а грозились дублю Спартака пять забить😂😂😂😂
Спартак решил сыграть в Рубин. Такого мало кто ожидал.
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Ответ fil_spb
А вот меня Спартак удивил. И это я еще не люблю Спартак, но такой позорной игры от него даже я не ждал. Спартак реально приехал в Петербург удерживать ничью, в стиле Амкара или прошлогоднего Торпедо. При том что Спартак и в случае поражения ничего не терял, все было бы точно так же как и при ничьей. Но Спартак настолько боится Зенит, что все 90 минут оберегал нули на табло. И вот такого трясущегося Спартака даже я не ожидал.
Спартак просто ужасен, нет никакой боязни. Зенит же играл по счету и особо не напрягался.
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Ответ Николай Повалюхин
Максименко подвёл Семака а не реализация.
Кто его подвёл, кроме него самого. он бездарь величайший!
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Дно днищенское. Это не игра в футбол это тихий ужас 😰😰😰 Кроме Максименко в эту игру не играл никто 😂😂😂 Сборище никакущих недотёп, игроки уровня пердива с миллионными зарплатами. Спасибо Федуну и Лукойлу что собрали этот шлак.Нужно как-то разгребать этот лес,но куда девать этих Рябчиков, Медин, Умяровых и тд. Судя по всему в Лукойле ещё те же "профи" как и Лемонидас. В общем сидеть нам в говне долго и счастливо 😁😁😁
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А меня Семак не удивил. Ни тренерской мысли,ни энергии. Команда,как вареный кабачок.
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Как будто Зенит кого то удивил.
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С шашлыками как то неловко получилось😄 Нет голов - нет шашлыков....Отдайте мясо питерским бездомным 🥩
Голубые львы сегодня на мясо не заработали.....
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Жаль, что Ерохина не выпустили, хотелось бы, чтоб забил. Бабича не было, он, может быть, вкус гола почувствовал. Артур, Ахметов, Мантуан - малыши. Родригао и Нино - недостаточно, а угловых много было.
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а грозились дублю Спартака пять забить😂😂😂😂
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Бичпакет🙉
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