«Спартак» не обыгрывает «Зенит» 6 матчей – 4 поражения и 2 ничьих

«Спартак» не может выиграть у «Зенита» 6 матчей подряд.

« » и «Зенит» сыграли вничью в ответном полуфинале Фонбет Пути РПЛ Кубка России (0:0).

Таким образом, «Спартак» не выигрывает у «Зенита» 6 матчей подряд, потерпев 4 поражения (в том числе по пенальти в Кубке на групповом этапе) и дважды сыграв вничью.

Последняя победа красно-белых случилась в сентябре 2022 года в 3-м туре Пути РПЛ Кубка России (3:0).