«Спартак» не обыгрывает «Зенит» 6 матчей – 4 поражения и 2 ничьих
«Спартак» не может выиграть у «Зенита» 6 матчей подряд.
«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в ответном полуфинале Фонбет Пути РПЛ Кубка России (0:0).
Таким образом, «Спартак» не выигрывает у «Зенита» 6 матчей подряд, потерпев 4 поражения (в том числе по пенальти в Кубке на групповом этапе) и дважды сыграв вничью.
Последняя победа красно-белых случилась в сентябре 2022 года в 3-м туре Пути РПЛ Кубка России (3:0).
Хоть не начали радостно руки поднимать после 0-0.
бгг
Чтобы 2 матча с цска биться?
Не следует сравнивать топ-клуб с судейским середняком
Все получили чего хотели.
До встречи в финале.
Ждём экспертов
Командные взаимодействия не появляются за 3 дня...
Задача на сезон выполнена.
И ограничил комменты!
Одни не могли, другие не очень то и хотели.
Зато Зенит всегда на коне и впереди.