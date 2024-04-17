«Спартак» не обыгрывает «Зенит» 6 матчей – 4 поражения и 2 ничьих

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Слишкович Футбол

«Спартак» не может выиграть у «Зенита» 6 матчей подряд.

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в ответном полуфинале Фонбет Пути РПЛ Кубка России (0:0).

Таким образом, «Спартак» не выигрывает у «Зенита» 6 матчей подряд, потерпев 4 поражения (в том числе по пенальти в Кубке на групповом этапе) и дважды сыграв вничью.

Последняя победа красно-белых случилась в сентябре 2022 года в 3-м туре Пути РПЛ Кубка России (3:0).

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44 комментария
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Странное ощущение. Вроде Спартак даже не проиграл, но жалости к ним больше, чем когда по 5-0 проигрывали. Тогда хоть было понимание, что команда выходила биться и не боялась. А тут… концовка матча, команде необходима победа, а Спартак за исключением Соболева в автобусе сидит.
Хоть не начали радостно руки поднимать после 0-0.
+31
-6
+25
какое же дно комментаторы на матч тв
+25
-2
+23
По крайней мере, точно понятно, что не сливали Абаскаля. Они просто нулевые
+13
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+11
многовато ничьих

бгг
+12
-4
+8
0:0 в Питере, что ж, поздравляю Спартак с очередным титулом ! 🤣
+10
-3
+7
Ответ barnauldiscovery
По крайней мере, точно понятно, что не сливали Абаскаля. Они просто нулевые
Не, ну Максименко то сегодня был реально хорош
+6
-1
+5
Максименко сегодня матч жизни выдал, не помню чтобы он столько тащил и ни разу не накосячил. Жаль, команда не поддержала
+8
-3
+5
А что сегодня были предпосылки к тому что обыграют,по игре Зенит бил,но Максименко тащил.
+5
-1
+4
Ответ АланСмити
Странное ощущение. Вроде Спартак даже не проиграл, но жалости к ним больше, чем когда по 5-0 проигрывали. Тогда хоть было понимание, что команда выходила биться и не боялась. А тут… концовка матча, команде необходима победа, а Спартак за исключением Соболева в автобусе сидит. Хоть не начали радостно руки поднимать после 0-0.
А зачем Спартаку побеждать было?
Чтобы 2 матча с цска биться?
+5
-1
+4
Ну что, ждём фейрверков в Тушино? Посты про то что сколько-то матчей на Газпром арене Зенит забивал, а потом туда приехал Спартак?
+4
-2
+2
Ответ АланСмити
Странное ощущение. Вроде Спартак даже не проиграл, но жалости к ним больше, чем когда по 5-0 проигрывали. Тогда хоть было понимание, что команда выходила биться и не боялась. А тут… концовка матча, команде необходима победа, а Спартак за исключением Соболева в автобусе сидит. Хоть не начали радостно руки поднимать после 0-0.
ну могла быть одна ошибка и угальде мог наказать,а по пенальти Максименко, который был в ударе сегодня мог и ещё потащить.Поэтому если адекватно оценивать игру то для зенита было главным не пропустить и именно они подняли руки и заслуженно радовалась ничьей,а не все это.Нынешний Спартак команда даже близко не уровень зениту,так что автобус оправдан.
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Ответ ДудьСдулся
Максименко в одно лицо переиграл весь хваленый Бразит. Эх, если бы ему ещё Промеса добавить...
Скатайся к уголовнику, проведай, "тормозок" ему передай.😄😄😄
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Зенит >> Спартак по всем статьям в 21 веке

Не следует сравнивать топ-клуб с судейским середняком
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Типичный фарм-клуб последних лет
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Матч был скучный. Благо хоть иногда моменты были. В Москве веселее игра была.
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А можно статистику, сколько раз Спартак со своей трети вышел за матч? Мне кажется там и десятки не наберётся
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Я бы даже расстроился, затолкай Спартак что-то в концовке в матча. Если одни хотят играть, а другие нет - нормального футбола у команды не будет
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Ответ Lumberjack
Раньше Спартак прикармливал Хусаинова, чтобы иногда обыгрывать Зенит. Сейчас и стимулировали арбитров и умоляли всем гуртом, лишь бы нолик увезти домой свой.
Мы одного Хусаинова, вы весь судейский корпус сейчас.
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Ответ Lumberjack
Раньше Спартак прикармливал Хусаинова, чтобы иногда обыгрывать Зенит. Сейчас и стимулировали арбитров и умоляли всем гуртом, лишь бы нолик увезти домой свой.
Что за нытьё опять?
Все получили чего хотели.
До встречи в финале.
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Ответ barnauldiscovery
По крайней мере, точно понятно, что не сливали Абаскаля. Они просто нулевые
как же они хороши, убогий Абаскаль мешал им играть, великолепный Зиньковский, маэстро Соболев, лучший опорник России Литвинов, ну и супер защитник капитан Джикия, который вышел и сразу привез пенальти за 30 минут игры, просто маэстро!
Ждём экспертов
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Ответ SGS55
Просто они вот так вот подготовлены. Командные взаимодействия не появляются за 3 дня...
Да все их взаимодействия - мяч между своими катать на своей половине. Уже трясет от такой игры. Реально, надо как в баскетболе делать: чтоб нельзя было на свою половину мяч возвращать и время на атаку ограничивать
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Ответ hazowsky
Не, ну Максименко то сегодня был реально хорош
Тут согласен, я скорей про атаку имел ввиду. А по Максименко - бросилось в глаза, что он два раза прям перед собой отбивал, а не в сторону. Это маленький минус
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Ответ barnauldiscovery
По крайней мере, точно понятно, что не сливали Абаскаля. Они просто нулевые
Просто они вот так вот подготовлены.
Командные взаимодействия не появляются за 3 дня...
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Противоречивые эмоции от матча. Вроде и стадион собрали, и побеждать могли ( и даже крупно), но очень бросился в глаза настрой команды. На каком-то лютом расслабоне вышли. Глаза горели только у Мантуана и Ахметова. Но как бы то ни было, Зенит с Победой!
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Ответ АланСмити
Странное ощущение. Вроде Спартак даже не проиграл, но жалости к ним больше, чем когда по 5-0 проигрывали. Тогда хоть было понимание, что команда выходила биться и не боялась. А тут… концовка матча, команде необходима победа, а Спартак за исключением Соболева в автобусе сидит. Хоть не начали радостно руки поднимать после 0-0.
Так зачем им победа? Зенит полторы тысячи дней без гола со своего поля не уходил. А тут второй раз за полсезона. Была что оборонять.
Задача на сезон выполнена.
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Вот и секрет Спартака открыли. После 7-1 спартаковцы приезжают на Газпром арену со своим вазелином. П - предусмотрительность.
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Да по факту Спартак щас не в том состоянии, чтобы кого то с лучшей стороны удивлять и на равных играть с зенитом, все закономерно. Посмотрим, что дальше будет
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Один чепух поздравил Спартак с титулом , который сам придумал для плюсиков! Портом ему подобные будут писать про этот титул. А по факту про титул никто не говорил , кроме чепуха....Такие питерские...
И ограничил комменты!
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Спартак не выиграл сегодня, а Зенит не проиграл.
Одни не могли, другие не очень то и хотели.
Зато Зенит всегда на коне и впереди.
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Никакого всплеска эмоций не было от ухода "ненавистного" Абаскаля... Игроки бегали монотонно, обычно... Джикия заработал пенальти (свежим не успел за игроком), не нащначили
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