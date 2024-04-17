Джикия сыграл во второй раз в 2024 году – против «Зенита». Соболев отдал Георгию капитанскую повязку

Георгий Джикия вышел на поле в первом матче после увольнения Гильермо Абаскаля.

Защитник появился на 64-й минуте игры с « » в Фонбет Кубке России. Форвард Александр передал 30-летнему футболисту капитанскую повязку.

В 2024 году Джикия играет во второй раз. 10 марта он вышел на замену в игре против «Факела» (0:2) в Мир .

Всего у 11 матчей за « » в текущем сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.