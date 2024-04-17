Джикия сыграл во второй раз в 2024 году – против «Зенита». Соболев отдал Георгию капитанскую повязку

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Георгий Джикия Александр Соболев Футбол

Георгий Джикия вышел на поле в первом матче после увольнения Гильермо Абаскаля.

Защитник появился на 64-й минуте игры с «Зенитом» в Фонбет Кубке России. Форвард Александр Соболев передал 30-летнему футболисту капитанскую повязку.

В 2024 году Джикия играет во второй раз. 10 марта он вышел на замену в игре против «Факела» (0:2) в Мир РПЛ.

Всего у Георгия 11 матчей за «Спартак» в текущем сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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22 комментария
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Ужасно играет
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+23
Ответ alexsem69
Чуть пенальти не привез)
Повезло, что судья решил не ставить) хотя по мне удар по ноге был
+17
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Кто не доглядел за Караваевым? Джикия как был днищем, таким и остался!)))
+12
0
+12
Ответ razoblachitel
Ужасно играет
Чуть пенальти не привез)
+5
0
+5
Стряхнули пыл с дедушки.
+6
-1
+5
Ответ Peter Parker
А еще он разминался
Георгий Таймазович!
🤡
+5
-1
+4
Ответ gustavo1097
Если кто не понял, спасибо комментаторам матча, Джикия на поле вышел
А еще он разминался
+5
-1
+4
Если кто не понял, спасибо комментаторам матча, Джикия на поле вышел
+4
-1
+3
Как это не пенальти ? Хоть одну причину назовите не назначать пенальти.
+3
0
+3
Результат выхода не заставил себя ждать.
+2
0
+2
Ответ barnauldiscovery
После удара по воротам ужебыл фол. По сути, неигровой момент
Мяч еще не ушел в тот момент за линию
+1
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Как же он поборолся с Черновым!
+1
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Джикия-норм! Тем более, что не играл пол года! Форевер! )
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Толстячок
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Бабич намного лучше
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Упустил игрока, чуть не привез пенальти, мешал Чернову. Вот это уровень
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Чуть пендаль не привез
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2 привоза 3 притопа. В хинкальную пора уже.
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чуть пенальти пельмень не привез
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