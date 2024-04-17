Джикия сыграл во второй раз в 2024 году – против «Зенита». Соболев отдал Георгию капитанскую повязку
Георгий Джикия вышел на поле в первом матче после увольнения Гильермо Абаскаля.
Защитник появился на 64-й минуте игры с «Зенитом» в Фонбет Кубке России. Форвард Александр Соболев передал 30-летнему футболисту капитанскую повязку.
В 2024 году Джикия играет во второй раз. 10 марта он вышел на замену в игре против «Факела» (0:2) в Мир РПЛ.
Всего у Георгия 11 матчей за «Спартак» в текущем сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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