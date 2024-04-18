Лапочкин о санкциях за затяжку времени вратарем: «Офсайд Венгера, синие карточки – просто баловство. Не вижу смысла, в 2026-м это точно не введут. IFAB побалуется и отменит это все»
Сергей Лапочкин раскритиковал новые правила, предложенные IFAB.
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, разработал протокол ограничения времени владения мячом для голкиперов.
В случае, если вратарь держит мяч слишком долго, затягивая время, предлагается предоставить сопернику право подать угловой или вбросить мяч из аута.
«Это точно не будет введено в 2026 году. Пока они балуются, придумывают что‑то новое. А подобные новшества сначала пробуют в качестве эксперимента на детских соревнованиях, на турнирах низшего уровня.
Думаю, IFAB побалуется, посмотрит и отменит это все. Думаю, что эта инициатива вряд ли скажется положительно на развитии футбола. Мы видим, сколько экспериментов IFAB предлагает – офсайд Венгера, синие карточки. Эти инициативы – просто баловство.
Они делают какую‑то работу, и вдруг что‑то зайдет. Правила футбола должны быть направлены на то, чтобы развивать игру. Даст ли это правило развитие футболу, у меня большие сомнения. Я не вижу в этом смысла», – сказал бывший арбитр ФИФА.
Хрясь, и испортили кубок без всякого баловства!
Кубок- турнир на вылет!
Каждый сезон меняем количество легов, то пять плюс шесть, то шесть плюс пять, то вовсе 10, зачем нам баловство, сразу вводим и норм!
Какое-то не развитие футбола, а развитие кармана повсеместно, в кубке не на вылет, в лиге чемпионов четвертые команды, даже вар умудрились исковеркать так, что стало не то, что лучше, а значительно хуже