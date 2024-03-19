IFAB одобрил новые тесты офсайда, при котором атакующий должен опережать защищающегося всем телом. Изменение правила могут обсудить в 2025-м
Правило офсайда может претерпеть изменения в следующем году.
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил новое тестирование измененного правила офсайда. По ниемуигрок будет считаться в положении «вне игры», только если опережает защитника всем телом.
Как сообщает Marca, до февраля следующего года правила футбола не изменятся. Ассамблея IFAB тщательно изучит все тесты, проведенные в футболе, начиная с синей карточки и заканчивая возможным изменением правил офсайда.
Осенью планируется провести первый анализ тестирования. Если тестирование пройдет успешно, то правило может быть вынесено на обсуждение на следующей ассамблее IFAB в феврале 2025 года.
Инициатором изменения правил офсайда считается Арсен Венгер. Французский тренер и нынешний глава отдела развития футбола ФИФА считает, что нынешнее правило помогает защитникам, а не нападающим.
Изображение: твиттер Стю Холдена
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