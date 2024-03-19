IFAB одобрил новые тесты офсайда, при котором атакующий должен опережать защищающегося всем телом. Изменение правила могут обсудить в 2025-м

Теги Арсен Венгер ФИФА правила IFAB Футбол

Правило офсайда может претерпеть изменения в следующем году.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил новое тестирование измененного правила офсайда. По ниемуигрок будет считаться в положении «вне игры», только если опережает защитника всем телом.

Как сообщает Marca, до февраля следующего года правила футбола не изменятся. Ассамблея IFAB тщательно изучит все тесты, проведенные в футболе, начиная с синей карточки и заканчивая возможным изменением правил офсайда.

Осенью планируется провести первый анализ тестирования. Если тестирование пройдет успешно, то правило может быть вынесено на обсуждение на следующей ассамблее IFAB в феврале 2025 года.

Инициатором изменения правил офсайда считается Арсен Венгер. Французский тренер и нынешний глава отдела развития футбола ФИФА считает, что нынешнее правило помогает защитникам, а не нападающим.

Изображение: твиттер Стю Холдена

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35 комментариев
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Точно такие же споры будут зацепился пальчик или нет, но только теперь в другую сторону будут смотреть...
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Прессинг и высокая линия обороны просто исчезнут после этого.
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Будут теперь миллиметрами замерять на одном ли уровне стопа атакующего с коленом защитника.

Будут такие же споры и косяки. Лучше оставить как есть, странное изменение
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Ответ serginn
Тотал больше.
Cклоняюсь к тому, что команды начнут двигать защитную линию глубже, так как у скоростных игроков будет больше премущества чем сейчас
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Во голы посыплются
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Ответ ScarreD
От споров все равно никуда не уйдем, а на игру сильно повлияет и не факт, что в лучшую сторону
Споры не утихнут, но на игру повлияет очень сильно. Прям совсем сильно, игроки будут выставлять специально ногу, чтобы оторваться, это вообще будет революция. Под такие вещи будет специально готовить нападающих, а защитникам будет намного тяжелее опекать.
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Венгер болен? Иначея его бред не пойму
Это уже стало понятно, когда он ЧМ раз в 2 года продвигал
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Приветствуем возвращение либеро? Иначе таких как Мбаппе вообще будет невозможно остановить если у него будет еще и преимущество в корпус над защитником.
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От споров все равно никуда не уйдем, а на игру сильно повлияет и не факт, что в лучшую сторону
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+3
Ответ Отец Абду
Точно такие же споры будут зацепился пальчик или нет, но только теперь в другую сторону будут смотреть...
Тут суть в том, чтобы фиксировать офсайд только тогда, когда есть значимое преимущество у атаки, а не просто палец впереди
+7
-4
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Это полностью изменит футбол.
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Венгер болен? Иначея его бред не пойму
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Ответ Отец Абду
Теперь такие скоростные игроки, как Мбаппе, Дембеле и Винисиус будут в тренде, а всякие Дибала, Хвича уйдут на второй план...
Хвича не скоростной игрок? Притом у него ещё какой никакой футбольный iq есть, Винни на его фоне это примат.
+4
-2
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Была отличная "старая" идея. Если игроки на одной линии, то правила трактуются в пользу атакующей стороны. Т.е. явный офсайд, без штангенциркуля.
Есть ощущение, что очерной распил бабок под нововведение.
+2
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Накуя?
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Это очень сильно изменит игру. На рубеже 80-90х изменение правила оффсайда и запрет брать в руки мяч вратарю от своего игрока произвело революцию. К концу 90х исчез либеро. Повысилась результативность. Кстати до этого на серьёзных щах обсуждалось увеличение ворот, так как средняя результативность падала. Помню, немцы посчитали, что если по всей Германии менять ворота, получится огромная сумма денег, и проще запретить вратарей выше роста 1м56см. Запомнилось это почему-то.
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Ответ kaka10
Будут теперь миллиметрами замерять на одном ли уровне стопа атакующего с коленом защитника. Будут такие же споры и косяки. Лучше оставить как есть, странное изменение
Это для увеличения голов делается
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Ответ Фанат спорта01
Прессинг и высокая линия обороны просто исчезнут после этого.
Теперь такие скоростные игроки, как Мбаппе, Дембеле и Винисиус будут в тренде, а всякие Дибала, Хвича уйдут на второй план...
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Ответ Отец Абду
Точно такие же споры будут зацепился пальчик или нет, но только теперь в другую сторону будут смотреть...
Вот именно, хрен редьки не слаще.
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Ответ mix94strikesback
Тут суть в том, чтобы фиксировать офсайд только тогда, когда есть значимое преимущество у атаки, а не просто палец впереди
Вот и будут смотреть - значимо преимущество или недостаточно значимо...
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Ответ Алексей Елистратов
Споры не утихнут, но на игру повлияет очень сильно. Прям совсем сильно, игроки будут выставлять специально ногу, чтобы оторваться, это вообще будет революция. Под такие вещи будет специально готовить нападающих, а защитникам будет намного тяжелее опекать.
защитникам придется быть намного быстрее, теперь тяжёлые защитники станут непригодны для топ клубов.
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одну линию нормально спроецировать не могут…хотят вторую которая гораздо сложнее…
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Какой бред . Отмените тогда его вообще. И вернитесь в каменный век.
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Неоднозначное нововведение, нельзя пока сказать, хорошее или плохое. Практика покажет. Если это приведёт к отказу от унылой зональной обороны в пользу классической жёстко-персональной, то я, пожалуй, за :)
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Либеро будет снова в тренде)
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Правило, которое очень сильно изменит тактику в футболе.
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А если шипы бутсы атакера на одной линии с коленом защитника то что?
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как на счет очевидного, офсайд по стопе. и не будет споров, когда кто то просто больше другого по антропометрии. Точка на поле, не надо никаких технологий практически
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