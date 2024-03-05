Аршавин о синей карточке: «В тактических фолах ничего страшного не вижу, это выглядит не футбольным правилом. Венгер придумывает опасное – без офсайдов, еще что‑то, раньше он был поспокойней»

Андрей Аршавин высказался против внедрения синей карточки.

Ранее стало известно, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, утвердил решение о появлении синей карточки за тактические фолы и споры с судьями, однако позже ее решили не вводить. Игрока, получившего синюю карточку, планировалось удалять с поля на 10 минут.

«Удалять на определенное время? На данный момент это выглядит не футбольным правилом. В том, что есть тактические фолы, ничего страшного не вижу. Бывают грубые нарушения на «оранжевую» карточку – для красной много, для желтой мало.

То, что придумывает Арсен Венгер, опасно – без офсайдов, еще что‑то, раньше он был поспокойней. Для работы в ФИФА он подходит, его мозг рассчитан на глобальные проекты, изменения», – сказал .