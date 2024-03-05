Аршавин о синей карточке: «В тактических фолах ничего страшного не вижу, это выглядит не футбольным правилом. Венгер придумывает опасное – без офсайдов, еще что‑то, раньше он был поспокойней»

Теги Зенит Андрей Аршавин Арсен Венгер премьер-лига Россия ФИФА Джанни Инфантино Матч ТВ правила Футбол

Андрей Аршавин высказался против внедрения синей карточки.

Ранее стало известно, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, утвердил решение о появлении синей карточки за тактические фолы и споры с судьями, однако позже ее решили не вводить. Игрока, получившего синюю карточку, планировалось удалять с поля на 10 минут.

«Удалять на определенное время? На данный момент это выглядит не футбольным правилом. В том, что есть тактические фолы, ничего страшного не вижу. Бывают грубые нарушения на «оранжевую» карточку – для красной много, для желтой мало.

То, что придумывает Арсен Венгер, опасно – без офсайдов, еще что‑то, раньше он был поспокойней. Для работы в ФИФА он подходит, его мозг рассчитан на глобальные проекты, изменения», – сказал Аршавин.

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39 комментариев
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можно ввести зеленую - 10 кругов вокруг поля, и зрителям веселее, чем унылый зимний футбол. Для Дзюбы - равносильно удалению.
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"раньше он был поспокойней" звучит как " у деда маразм"
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Ответ Crestbook
"В том, что есть тактические фолы, ничего страшного не вижу" - то есть когда игрока просто хватают руками и на ровном месте крадут у зрителей возможную голевую атаку - это нормально?
Ну да, это нормально, за это получают желтую, и в следующий раз придется хватать уже либо ценой удаления, либо не срывать атаку. Как эту проблему вообще решает синяя карточка? А еще более интересный вопрос, как будут определять, когда она, а когда привычная нам желтая? Сейчас с руками разобраться не могут уже который год, хотя уж что проще казалось бы, вместо этого же получаем дополнительный повод уменьшить количество футбола и увеличить число хороводов вокруг судьи и нефутбольного трёпа после матчей.
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Ответ Crestbook
"В том, что есть тактические фолы, ничего страшного не вижу" - то есть когда игрока просто хватают руками и на ровном месте крадут у зрителей возможную голевую атаку - это нормально?
По правилам умышленный срыв атаки это желтая. Достаточно дать рекомендацию судьям следовать правилам и не надо придумывать синих карточек.
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Ответ Liquidozz
"раньше он был поспокойней" звучит как " у деда маразм"
Ну дед работает, ему плевать, время экспериментов настало. Лучше бы чистое время ввели для начала
+10
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+5
Тактические фолы убивают красивый футбол и превращают его в тупое бодалово.
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"В том, что есть тактические фолы, ничего страшного не вижу" - то есть когда игрока просто хватают руками и на ровном месте крадут у зрителей возможную голевую атаку - это нормально?
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Превратят эти идиоты и нормальный футбол в медиодерьмо своими изменениями правил.
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Ответ Бродяга-симпатяга
Количество споров и остановок возрастет в разы так то. Бороться с симуляциями надо на стадии формировании футболиста в молодежном футболе а не пытаться переучивать взрослых бородатых мужчинок
С симуляциями легко бороться после матчей банами. В АПЛ так быстро победили озорство Варди, например. Почему другие лиги не делают так - не знаю. Проблема ведь не в единичных случаях, а систематических нарушителях.
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Венгер не придумывал без офсайдов, это Аршавин придумал, что Венгер придумывал без офсайдов
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Ответ Crestbook
"В том, что есть тактические фолы, ничего страшного не вижу" - то есть когда игрока просто хватают руками и на ровном месте крадут у зрителей возможную голевую атаку - это нормально?
так за это жк надо давать
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Ответ Marcus-light
Ну я к тому, что пробовать и ошибаться это лучше, чем ничего не делать. Никто не собирается внедрять новые вещи в топ-футбол, пока не обкатается в низших лигах.
Хорошо когда откровенный треш отсеивается уже на стадии обсуждения. Во всяком случае даже Инфантино сказал что синяя карточка это неудачное решение. А Венгеру могу посоветовать пробивать свои идеи насчет офсайда. Все эти свистки когда писька нападающего залезает за линию это дурость уже какая то
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Ответ Бродяга-симпатяга
Когда отменяли пас в руки вратарю Платини только-только успел обосраться как тренер)
Ну я к тому, что пробовать и ошибаться это лучше, чем ничего не делать. Никто не собирается внедрять новые вещи в топ-футбол, пока не обкатается в низших лигах.
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Ответ damondiamond
Венгер не придумывал без офсайдов, это Аршавин придумал, что Венгер придумывал без офсайдов
Достаточно того что этот ""реформатор"" придумал аут с земли вводить ногами и чистое время. Маразматик
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Лучше просто за любой фол отправлять на 10 мин отдыхать. 4 фола - гуляй до конца матча
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Ответ Владимир Владимир
Ну дед работает, ему плевать, время экспериментов настало. Лучше бы чистое время ввели для начала
Чистое время, как бы страшно это не звучало для консерваторов - решило бы много проблем: затяжки времени футболистами, непонятный момент для свистка арбитром и еще часть вещей, которые даже сейчас не понятны. Значительная часть популярных видов спорта играются на чистое время или на счет. И ничего - как-то и трансляторы с этим справились, и зрители смотрят. Просто есть такая мантра: "Нельзя менять, потому что все развалится". Перемены пугают.
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Ответ damondiamond
Венгер не придумывал без офсайдов, это Аршавин придумал, что Венгер придумывал без офсайдов
Венгер не придумывал, это Аршавин додумал что он придумывал а потом брякнул не подумав.
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венгер как некоторые наши госдумовцы - лишь бы вкинуть чего на рассмотрение, чаще бредовое, но зато обсуждаемое
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Ответ Marcus-light
С симуляциями легко бороться после матчей банами. В АПЛ так быстро победили озорство Варди, например. Почему другие лиги не делают так - не знаю. Проблема ведь не в единичных случаях, а систематических нарушителях.
Ну или так. Это всяко лучше чем придумывать разноцветные карточки из-за которых каждые десять минут на поле будет срач
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Ответ Бродяга-симпатяга
Один француз уже наворотил делов, это я о Платини. Теперь еще один экспериментатор нарисовался на нашу голову
Правильно, пасовать в руки вратарю и играть две группы в ЛЧ - было идеально.
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Ответ Marcus-light
Правильно, пасовать в руки вратарю и играть две группы в ЛЧ - было идеально.
Когда отменяли пас в руки вратарю Платини только-только успел обосраться как тренер)
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Конечно ничего страшного в тактических фолах, просто гвардиолла уже пятнацать лет всех нагибает благодаря срыву атаки на чужой половине. Когда маур сказал что это должно караться удалением, то реал сразу начал натягивать барсу.
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Похихикивать ума много не надо, Андрюша. Особенно, над пожилым человеком. Но во-первых это низко, а во-вторых Венгер видит проблему в явном крене современного футбола в сторону держисрачной тактики. Вне игры и прочие подобные моменты были не просто так откуда свалившимися, а введенными корректировками в ответ на игру в стиле 10 впереди бегают толпой за мячом.
Вот доведешь хоть одного юношу до основной команды бывший директор по юношескому направлению - будешь советы Венгеру давать. А пока лишь вселенской глупости комментарии слышны.
Уж лет 5 обтирается Аршавин в ’’Зените’’, если не больше на не самых последних должностях - выхлоп нулевой.
- Алло, это Володька: - Шава, работать, когда начнешь, а не только языком чесать?!
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Ответ Marcus-light
Правильно, пасовать в руки вратарю и играть две группы в ЛЧ - было идеально.
Открою тайну: хорошо помню время, когда этот турнир назывался Кубок Чемпионов. И он был именно кубок - не было групп. В принципе. Только матчи навылет
0
0
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Один француз уже наворотил делов, это я о Платини. Теперь еще один экспериментатор нарисовался на нашу голову
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Я бы ввёл синюю за симуляцию. Причем не только за симуляцию пенальти. Это вредит футболу больше, чем тактические фолы и споры с судьями.
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