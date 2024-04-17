Экс-арбитр Федотов о санкциях за затяжку времени вратарем: «Утопия, таким будет заниматься только Англия, которой делать нечего. В России не сработает, судью просто затравят и могут сломать судьбу»

Теги Арсен Венгер премьер-лига Россия премьер-лига Англия ФИФА судьи Игорь Федотов правила IFAB Футбол

Игорь Федотов раскритиковал новые правила, предложенные IFAB.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, разработал протокол ограничения времени владения мячом для голкиперов.

В случае, если вратарь держит мяч слишком долго, затягивая время, предлагается предоставить сопернику право подать угловой или вбросить мяч из аута.

«Не будут ничего подобного назначать, потому что задержка мяча вратарем только главным арбитром контролируется. Если за такое дадут угловой удар, а секундомер отсчитает шесть с половиной секунд, то у арбитра будут проблемы.

Это утопия, таким будет заниматься только Англия, которой делать нечего. Они хотят ввести офсайд Венгера, все клубы проголосовали за. Ну вот пускай этим и занимаются.

В России такое не будет работать, и не нужно это в РПЛ. Если на последних секундах важного матча арбитр назначит угловой удар, то это будут проблемы арбитра, а не клуба. Его просто затравят и могут сломать судьбу человека», – сказал бывший судья.

IFAB одобрил новые тесты офсайда, при котором атакующий должен опережать защищающегося всем телом. Изменение правила могут обсудить в 2025-м

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12 комментариев
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Затравят за угловой? Что он несёт? У нас судьи косячат годами и судят дальше, как ни в чём не бывало.
+28
0
+28
Англия, которой делать нечего
Где она сейчас
+27
-3
+24
Ответ Дядя ТУРА
Англия, которой делать нечего Где она сейчас
Замерзает без газа
+23
-3
+20
Ответ Jim Beam
Замерзает без газа
И белок едят от голода
+16
-2
+14
Англия от нечего делать взяла и футбол придумала, так что не надо свысока говорить...
+11
-1
+10
В России не сработает, судью просто затравят и могут сломать судьбу человека

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Наконец-то увидим казарцева и лысого рокера из Химок по кличке "ручной карась" у Бори Корчевникова

Запасайтесь платками
+7
0
+7
Вечно эти немцы что-нибудь выдумают, а русский человек потом мучайся ©
+6
0
+6
что он сказал?
трэш какой-то
+3
0
+3
Ответ v_decadence
Затравят за угловой? Что он несёт? У нас судьи косячат годами и судят дальше, как ни в чём не бывало.
Судья нынче пошёл ранимый. Раньше были богатыри цеха: Хусаинов, Ибрагимов Лом-Али, Гвардис, Вилков. Иных уж нет, а те далече! Да и что нам какая-то Англия, это всего лишь страна-родоначальница футбола. Нам недружественная. Мы и сами с усами. У нас будет свой ногомяч с блекджеком и судьями со своими посконными правилами!
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По 120 минут играть будут
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6 секунд считает не арбитр, а секундомер. Последний полностью беспристрастен. Понятно, что ни за 6, ни за 7 секунд никто наказывать не будет. А за 10 - вполне можно передать мяч команде соперника.
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Ответ Dima Dima
что он сказал? трэш какой-то
Возраст.
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