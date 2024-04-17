Экс-арбитр Федотов о санкциях за затяжку времени вратарем: «Утопия, таким будет заниматься только Англия, которой делать нечего. В России не сработает, судью просто затравят и могут сломать судьбу»

Игорь Федотов раскритиковал новые правила, предложенные IFAB.

Международный совет футбольных ассоциаций ( ), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, разработал протокол ограничения времени владения мячом для голкиперов.

В случае, если вратарь держит мяч слишком долго, затягивая время, предлагается предоставить сопернику право подать угловой или вбросить мяч из аута.

«Не будут ничего подобного назначать, потому что задержка мяча вратарем только главным арбитром контролируется. Если за такое дадут угловой удар, а секундомер отсчитает шесть с половиной секунд, то у арбитра будут проблемы.

Это утопия, таким будет заниматься только Англия, которой делать нечего. Они хотят ввести офсайд , все клубы проголосовали за. Ну вот пускай этим и занимаются.

В России такое не будет работать, и не нужно это в . Если на последних секундах важного матча арбитр назначит угловой удар, то это будут проблемы арбитра, а не клуба. Его просто затравят и могут сломать судьбу человека», – сказал бывший судья.

IFAB одобрил новые тесты офсайда, при котором атакующий должен опережать защищающегося всем телом. Изменение правила могут обсудить в 2025-м