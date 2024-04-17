Мбаппе сказал, что победа над «Барсой» не повлияет на его решение о будущем, и заявил: «Мечтаю выиграть ЛЧ для Парижа. Горжусь игрой за команду из столицы моей страны»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе не собирается пересматривать решение о своем будущем.

У форварда «ПСЖ» после победы над «Барселоной» (4:1) спросили, может ли измениться его решение. «Нет, нет», – ответил француз.

Также Мбаппе заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов.

«Я мечтаю о том, чтобы выиграть ЛЧ для Парижа. Я с первого дня горжусь тем, что я в «ПСЖ». И на мое чувство гордости не влияют плохие и хорошие дни. Я горжусь тем, что играю за этот клуб, представляю команду из столицы моей страны. Это нечто особенное для человека, который тут вырос.

Пережить такой вечер, будучи парижанином, – это здорово. Нам предстоит сделать еще один шаг, прежде чем мы доберемся до финала на «Уэмбли», так что нужно сохранять спокойствие», – сказал нападающий.

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15 комментариев
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Ответ Амин Чич
Столица Камеруна вроде Яунде
Он в Париже родился,причем тут Яунде?
+16
-6
+10
У ПСЖ маловато шансов на выигрыш ЛЧ, особенно с таким вратарём...
+8
-1
+7
Ответ евГений
Коренной француз, бгг
Вы, наверное, и людей с карими глазами русскими не считаете 🤷‍♂️😅
+3
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Как говорили в одной старой комедии Гайдая "Они сами не знают чего они хочут".
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Это Мбаппе ещё не знает с кем его ПСЖ играть в финале.
И вот тут большой вопрос.
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Если Париж выиграет эту ЛЧ, то небо упадёт в Сену.
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гринго , любящий ##са#ь яйца
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Ответ евГений
Коренной француз, бгг
После чм 2002 в квн была шутка: играют сборная сенегала и сборная франции, на сцену выходят 22 темножожих футболиста…
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