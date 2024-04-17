Мбаппе сказал, что победа над «Барсой» не повлияет на его решение о будущем, и заявил: «Мечтаю выиграть ЛЧ для Парижа. Горжусь игрой за команду из столицы моей страны»

Килиан Мбаппе не собирается пересматривать решение о своем будущем.

У форварда «ПСЖ» после победы над «Барселоной» (4:1) спросили, может ли измениться его решение. «Нет, нет», – ответил француз.

Также Мбаппе заявил, что хочет выиграть чемпионов.

«Я мечтаю о том, чтобы выиграть ЛЧ для Парижа. Я с первого дня горжусь тем, что я в « ». И на мое чувство гордости не влияют плохие и хорошие дни. Я горжусь тем, что играю за этот клуб, представляю команду из столицы моей страны. Это нечто особенное для человека, который тут вырос.

Пережить такой вечер, будучи парижанином, – это здорово. Нам предстоит сделать еще один шаг, прежде чем мы доберемся до финала на «Уэмбли», так что нужно сохранять спокойствие», – сказал нападающий.