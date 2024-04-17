Дюгарри о Мбаппе: «Его игра головой – отстой, будто ему 5 лет. Я видел, что Килиану не все равно в матче с «Барсой» – этого я и хотел»
Кристоф Дюгарри оценил игру Килиана Мбаппе в матче с «Барселоной».
Форвард «ПСЖ» сделал дубль в ответном матче Лиги чемпионов (4:1). Парижане вышли в полуфинал по сумме двух матчей.
«Я видел два или три эпизода, особенно когда он стоял спиной к воротам, где он включался в игру, становился агрессивным.
Я видел, как он пытался убежать, открывался. Я видел, что ему не все равно – именно об этом я и просил. После этого даже Мбаппе имеет право сыграть плохо.
С другой стороны, он дважды плохо пробил головой, как 5-летний ребенок. Его игра головой – отстой. Это невозможно», – сказал бывший игрок сборной Франции.
Дюгарри о Мбаппе: «Он играет средне, уже несколько недель не делает разницу. Партнеры по «ПСЖ» компенсируют это»
Такое можно предъявить Холанду,вот он со своими габаритами головой играет слабо
Сначала 78 голов забей, а потом спорь с Дюгарри!!11
Теперь понятнее стало, в чем логическая ошибка?)