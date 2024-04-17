Дюгарри о Мбаппе: «Его игра головой – отстой, будто ему 5 лет. Я видел, что Килиану не все равно в матче с «Барсой» – этого я и хотел»

Кристоф Дюгарри оценил игру Килиана Мбаппе в матче с «Барселоной».

Форвард « » сделал дубль в ответном матче (4:1). Парижане вышли в полуфинал по сумме двух матчей.

«Я видел два или три эпизода, особенно когда он стоял спиной к воротам, где он включался в игру, становился агрессивным.

Я видел, как он пытался убежать, открывался. Я видел, что ему не все равно – именно об этом я и просил. После этого даже имеет право сыграть плохо.

С другой стороны, он дважды плохо пробил головой, как 5-летний ребенок. Его игра головой – отстой. Это невозможно», – сказал бывший игрок сборной Франции.

Дюгарри о Мбаппе: «Он играет средне, уже несколько недель не делает разницу. Партнеры по «ПСЖ» компенсируют это»