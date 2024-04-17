Дюгарри о Мбаппе: «Его игра головой – отстой, будто ему 5 лет. Я видел, что Килиану не все равно в матче с «Барсой» – этого я и хотел»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кристоф Дюгарри Килиан Мбаппе Футбол

Кристоф Дюгарри оценил игру Килиана Мбаппе в матче с «Барселоной».

Форвард «ПСЖ» сделал дубль в ответном матче Лиги чемпионов (4:1). Парижане вышли в полуфинал по сумме двух матчей.

«Я видел два или три эпизода, особенно когда он стоял спиной к воротам, где он включался в игру, становился агрессивным.

Я видел, как он пытался убежать, открывался. Я видел, что ему не все равно – именно об этом я и просил. После этого даже Мбаппе имеет право сыграть плохо.

С другой стороны, он дважды плохо пробил головой, как 5-летний ребенок. Его игра головой – отстой. Это невозможно», – сказал бывший игрок сборной Франции.

Дюгарри о Мбаппе: «Он играет средне, уже несколько недель не делает разницу. Партнеры по «ПСЖ» компенсируют это»

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23 комментария
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Карьера нападающего Дюгарри продолжалась 16 лет, в рамках этой карьеры он забил целых....78 голов. Не знаю, сколько по карьере забил головой Мбаппе, но думаю, что столько, сколько Дюгарри ногой за сезонов 10.
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Ответ Real_v_dushe
Карьера нападающего Дюгарри продолжалась 16 лет, в рамках этой карьеры он забил целых....78 голов. Не знаю, сколько по карьере забил головой Мбаппе, но думаю, что столько, сколько Дюгарри ногой за сезонов 10.
Интересно, а как факт того, что Дюгарри забил 78 голов за карьеру влияет на умение Мбаппе играть головой?
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Тоже мне новость, все знают, что игра головой у Мбаппе слабая, именно поэтому ему комфортней играть слева вингером, а не столбом.
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У него рост 178, что он хотел?
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Бить часто головой по мячу (или мячом по голове) вредно для умственного развития. А Мбаппе неглупый, голова ему пригодится для другого, он не только футболист, он протагонист своего фонда, и вероятно в будущем общественный деятель.
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Ответ Максим Бегун
Футболист должен отдавать всего себя на поле, не считаясь ни с какими возможными повреждениями головы от ударов по мячу
Да не голову жалко, а то, что мозг страдает. А от этого и футбольное мышление
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Ответ Real_v_dushe
Карьера нападающего Дюгарри продолжалась 16 лет, в рамках этой карьеры он забил целых....78 голов. Не знаю, сколько по карьере забил головой Мбаппе, но думаю, что столько, сколько Дюгарри ногой за сезонов 10.
еще и Барселоной замарался, но даже там не прижился))
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А у Крауча плохой дриблинг и низкая скорость. Дюгарри по уровню жести уже за трёх Мостовых сойдёт🤓
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Французский Мостовой как обычно всем недоволен
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Дюгари-это их ответ на нашего мостового?
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Сколько раз он головой чеканит?
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Мбаппе и не двухметровый амбал чтобы головой играть регулярно.
Такое можно предъявить Холанду,вот он со своими габаритами головой играет слабо
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Ответ Real_v_dushe
Никак, но экспертом в этом вопросе Дюгарри точно не может быть, потому что кто кто, а вот Дюгарри не то, что головой не умел играть вообще, это вообще была пародия на нападающего.
Интересная логика (хоть и неправильная), но её можно дальше продолжить и придем к выводу, что пользователь Real_v_dushe за свою жизнь не забил 78 голов в проф футболе и не ему обсуждать и осуждать мнение Дюгарри.
Сначала 78 голов забей, а потом спорь с Дюгарри!!11

Теперь понятнее стало, в чем логическая ошибка?)
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