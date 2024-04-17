Дюгарри о Мбаппе: «Он играет средне, уже несколько недель не делает разницу. Партнеры по «ПСЖ» компенсируют это»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кристоф Дюгарри Килиан Мбаппе Футбол

Кристоф Дюгарри отметил спад Килиана Мбаппе в последних матчах.

Вчера «ПСЖ» обыграл «Барселону» (4:1) в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал по сумме двух матчей. Мбаппе сделал дубль, забив на 61-й (с пенальти) и 89-й минутах.

«Я говорю, что он провел свой матч, был включен в игру. Я видел, что он беспокоился и прикладывал усилия, видел его вклад.

В целом, Килиан Мбаппе далеко не в лучшей форме. Но это не самое серьезное в подобных матчах, потому что его партнеры знают, как приспособиться к этому. Некоторые из них делают даже больше, чтобы компенсировать среднюю игру Мбаппе в последнее время.

Я не вижу, чтобы сейчас он делал разницу за счет дриблинга. Он уже несколько недель ничего не решает», – сказал бывший игрок сборной Франции.

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52 комментария
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Барколя с Дембеле играют ярче и полезнее в играх плей офф ЛЧ
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Ответ Marcus-light
Почему-то Киллиан потерял резкость. Как бы в Реал не приехал очередной травмат
Мотивации нет, наверное.
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Разницу в ПСЖ делает Барколя. Париж,как команду не люблю, но времена Ибрагимовича и Кавани мне нравились. Они были более самобытными.
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Ответ <Inter>
Барколя с Дембеле играют ярче и полезнее в играх плей офф ЛЧ
Они все играют полезно - лучшим, по моему мнению, был разъяренный болелами Барсы Дембеле, но и Мбаппе сделал то, чего от него требовалось, как от лидера - забил пенальти и последний гол
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Сегодня будут молиться на сити))
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Ответ Real_v_dushe
Сколько по карьере забивал Дюгарри? Черепах забил уже 40 голов в сезоне - безусловно это неважный вклад))
до недавнего времени ты столько унижал Мбаппе, а сейчас защищаешь его?)))))))
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Ответ Игорь Новиков
Мотивации нет, наверное.
Радовался он явно как сумасшедший. Да и если тут не рисковать, то где ещё?
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Почему-то Киллиан потерял резкость. Как бы в Реал не приехал очередной травмат
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Ответ Иван Шуткин
Два забил на Ноу Камп и это средне?) Что он хочет 5 на Ноу Капм и то это будет хорошо)
его весь матч видно не было, пару ударов в створ которые марк потащил, и лишь в конце игрок барсы решил в него мяч выбить и тот смог забить гол с игры
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Ответ Аврал
Как бы его не хейтили(иногда заслуженно),Это его голы вывели шейхов в полуфинал.
Шейхов вывели Араухо, Кансело и ужасный Лева, которого надо было просто убрать сразу после удаления первого. Школьника нельзя было снимать. Парень в огне был, а поляк просто труп эгоистичный. Хави профан.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Нори - это водоросли такие?
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Ответ Zalupechkin
Мбаппе вчера играл в центре нападения , там нет простора , от этого и не виден был , на фланге был бы как всегда опасен
Мбаппе вчера: 7 ударов, 5 в створ, 2 гола, 2 ключевых паса, никто из состава Парижа больше 1 удара в створ за матч не нанёс. Все эти Дюгарри просто страдают старческим маразмом, это очевидно.
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Ответ Zalupechkin
Мбаппе вчера играл в центре нападения , там нет простора , от этого и не виден был , на фланге был бы как всегда опасен
Он несколько раз смещался на фланг, и было еще хуже - оффсайды, потери, сбитый темп. Даже в эпизоде со вторым голом бил на шару.
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Ответ <Inter>
Барколя с Дембеле играют ярче и полезнее в играх плей офф ЛЧ
Мбаппе играл не на своей позиции слева, а в центре. Команда играла через фланги.
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Перевод прекрасен.
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Роттен, сними маску, мы тебя узнали!
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он не играет ,он ходит
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Мбаппе на всех обиделся, и уже в Мадриде.
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И уж точно не хочется, чтобы после прихода Мбаппе сильно уменьшилось игровое время Браима. По мне, в этом сезоне Браим выглядит намного интереснее и не менее эффективно, чем Мбаппе
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Ответ Иван Шуткин
Ты сам себе противоречишь)У него пару ударов в створ и ещё 2 гола, то есть 4 в створ,а это средняя статистика всей футбольной команды за матч.
причем здесь 2 гола? один с пенальти , остальные удары рассыпаны по матчу, в конце 2 удара в створ один из которых марк потащил в выходе 1 на 1, а второй забит с отскока от игрока барсы. для начала нужно матч смотреть, а уже потом что-то писать
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Ответ zzakichh
его весь матч видно не было, пару ударов в створ которые марк потащил, и лишь в конце игрок барсы решил в него мяч выбить и тот смог забить гол с игры
Ты сам себе противоречишь)У него пару ударов в створ и ещё 2 гола, то есть 4 в створ,а это средняя статистика всей футбольной команды за матч.
+2
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Мбаппе как будто вообще нет на поле вот уже несколько матчей
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
ромку с артемкой пожалей, там-то им уже ничего не поможет)
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По сути каталонцы до удаления не давали пространства Мбаппе, вот он и ничего не показал, ибо его главная фишка -скорость. Если удается выключить это, то он становится обычным средним игроком. В этом плане Барколя и Дембель более интересные и универсальные
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Мбаппе вчера играл в центре нападения , там нет простора , от этого и не виден был , на фланге был бы как всегда опасен
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Ответ Real_v_dushe
Ну если это так просто, то чего другие игроки Парижа так не делают?
это не просто, но вчера его почти не было видно как факт. и что значит не делают? барколя и дембеле в разы больше видно было
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Ответ Zalupechkin
Мбаппе вчера играл в центре нападения , там нет простора , от этого и не виден был , на фланге был бы как всегда опасен
да не был он так опасен ,как в лучшие свои матчи
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Комментарий удален модератором
Ответ Real_v_dushe
Слабый черепах тем не менее забил 2 гола, whoscored его назвал игроком матча с оценкой 9.1
Если смотреть игру, а не только цифры статистики, он и близко не игрок матча, сыграл довольно слабо в очередной раз
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Ответ Real_v_dushe
Сколько по карьере забивал Дюгарри? Черепах забил уже 40 голов в сезоне - безусловно это неважный вклад))
В матчах с Барсой Мбаппе реально был очень слаб
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