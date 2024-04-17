Дюгарри о Мбаппе: «Он играет средне, уже несколько недель не делает разницу. Партнеры по «ПСЖ» компенсируют это»

Кристоф Дюгарри отметил спад Килиана Мбаппе в последних матчах.

Вчера « » обыграл «Барселону» (4:1) в ответной встрече 1/4 финала и вышел в полуфинал по сумме двух матчей. Мбаппе сделал дубль, забив на 61-й (с пенальти) и 89-й минутах.

«Я говорю, что он провел свой матч, был включен в игру. Я видел, что он беспокоился и прикладывал усилия, видел его вклад.

В целом, далеко не в лучшей форме. Но это не самое серьезное в подобных матчах, потому что его партнеры знают, как приспособиться к этому. Некоторые из них делают даже больше, чтобы компенсировать среднюю игру Мбаппе в последнее время.

Я не вижу, чтобы сейчас он делал разницу за счет дриблинга. Он уже несколько недель ничего не решает», – сказал бывший игрок сборной Франции.